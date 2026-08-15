MRBBRUM1XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky JSC MIR BUSINESS BANK

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

JSC MIR BUSINESS BANK

Adresa pobočky

MASHKOVA STREET 9/1

Kód pobočky

MRBBRUM1XXX

Název banky

JSC MIR BUSINESS BANK

Město

MOSCOW

MRBBRUM1XXX

Banka JSC MIR BUSINESS BANK není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky JSC MIR BUSINESS BANK

Najděte kódy Swift různých poboček banky JSC MIR BUSINESS BANK.

Pobočky JSC MIR BUSINESS BANK

MRBBRUM1AST

KIROVA ST. 84, ASTRAKHAN, 414024

MRBBRUM1XXX

MASHKOVA STREET 9/1, MOSCOW, 105062

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.