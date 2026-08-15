MOTRRUM1XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky 'MOSTRANSBANK' AO

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

'MOSTRANSBANK' AO

Adresa pobočky

USIEVICHA D 29A

Kód pobočky

MOTRRUM1XXX

Název banky

'MOSTRANSBANK' AO

Město

MOSCOW

MOTRRUM1XXX

Banka 'MOSTRANSBANK' AO není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky 'MOSTRANSBANK' AO

Najděte kódy Swift různých poboček banky 'MOSTRANSBANK' AO.

Pobočky 'MOSTRANSBANK' AO

MOTRRUM1XXX

USIEVICHA D 29A, MOSCOW, 125315

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.