MOSWRUM2VOZ

Detaily kódu BIC/Swift banky BM-BANK

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

BM-BANK

Adresa pobočky

LUCHNIKOV PEREULOK 7/4

Kód pobočky

MOSWRUM2VOZ

Název banky

BM-BANK

Město

MOSCOW

MOSWRUM2VOZ

Banka BM-BANK není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky BM-BANK

Najděte kódy Swift různých poboček banky BM-BANK.

Pobočky BM-BANK

MOSWRUM2VOZ

LUCHNIKOV PEREULOK 7/4, MOSCOW, 101000

MOSWRUM2XXX

ROZHDESTVENKA 1,8, MOSCOW, 107996

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.