MOFYYES1XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky MINISTRY OF FINANCE

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

MINISTRY OF FINANCE

Adresa pobočky

AL-SAFIA ST

Kód pobočky

MOFYYES1XXX

Název banky

MINISTRY OF FINANCE

Město

SANAA

MOFYYES1XXX

Banka MINISTRY OF FINANCE není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky MINISTRY OF FINANCE

Najděte kódy Swift různých poboček banky MINISTRY OF FINANCE.

Pobočky MINISTRY OF FINANCE

MOFYYES1XXX

AL-SAFIA ST, SANAA

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.