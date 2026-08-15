MOCSRUM1XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky MOSCOW-CITY BANK (JSC)

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

MOSCOW-CITY BANK (JSC)

Adresa pobočky

KOZHEVNICHESKY LANE 2-D, 7

Kód pobočky

MOCSRUM1XXX

Název banky

MOSCOW-CITY BANK (JSC)

Město

MOSCOW

MOCSRUM1XXX

Banka MOSCOW-CITY BANK (JSC) není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky MOSCOW-CITY BANK (JSC)

Najděte kódy Swift různých poboček banky MOSCOW-CITY BANK (JSC).

Pobočky MOSCOW-CITY BANK (JSC)

MOCSRUM1XXX

KOZHEVNICHESKY LANE 2-D, 7, MOSCOW, 115114

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.