MOBKRUMM005

Detaily kódu BIC/Swift banky MOSOBLBANK

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

MOSOBLBANK

Adresa pobočky

LOGINOVA STR. 7 - ARKHANGELSK

Kód pobočky

MOBKRUMM005

Název banky

MOSOBLBANK

Město

ARKHANGELSK

MOBKRUMM005

Banka MOSOBLBANK není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky MOSOBLBANK

Najděte kódy Swift různých poboček banky MOSOBLBANK.

Pobočky MOSOBLBANK

MOBKRUMM001

KOMMUNISTICHESKIY PROSPEKT 51, ROSTOV-NA-DONU, 344091

MOBKRUMM003

ALEKSEYA TOLSTOGO STR. 'V' 116, SAMARA, 443099

MOBKRUMM004

BOEVAYA/DONABSSKAYA STR. 12/35, ASTRAKHAN, 414024

MOBKRUMM005

LOGINOVA STR. 7 - ARKHANGELSK, ARKHANGELSK, 163000

MOBKRUMM006

BELINSKOGO STR. 58/60 - NIZHNIY, NIZHNIY NOVGOROD, 603000

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.