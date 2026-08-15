MOBKRUMM003
Detaily kódu BIC/Swift banky MOSOBLBANK
Detaily kódu Swift
MOSOBLBANK
ALEKSEYA TOLSTOGO STR. 'V' 116
MOBKRUMM003
MOSOBLBANK
SAMARA
Banka MOSOBLBANK není v tuto chvíli podporována
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Kódy Swift banky MOSOBLBANK
Najděte kódy Swift různých poboček banky MOSOBLBANK.
Pobočky MOSOBLBANK
MOBKRUMM001
KOMMUNISTICHESKIY PROSPEKT 51, ROSTOV-NA-DONU, 344091
MOBKRUMM003
ALEKSEYA TOLSTOGO STR. 'V' 116, SAMARA, 443099
MOBKRUMM004
BOEVAYA/DONABSSKAYA STR. 12/35, ASTRAKHAN, 414024
MOBKRUMM005
LOGINOVA STR. 7 - ARKHANGELSK, ARKHANGELSK, 163000
MOBKRUMM006
BELINSKOGO STR. 58/60 - NIZHNIY, NIZHNIY NOVGOROD, 603000
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.