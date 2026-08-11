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Detaily kódu BIC/Swift banky HSBC BANK PLC
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HSBC BANK PLC
62 - 76 PARK STREET
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HSBC BANK PLC
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2. Vyberte a pošlete GBP
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3. Peníze dorazí
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Kódy Swift banky HSBC BANK PLC
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MIDLAND HOUSE, LUTON, LU1 2DF
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NEW STREET, BIRMINGHAM
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62-76 PARK STREET, LONDON, SE1 9DZ
MIDLGB2195D
62-76 PARK STREET, LONDON, SE1 9DZ
MIDLGB2195E
62-76 PARK STREET, LONDON, SE1 9DZ
MIDLGB2195F
76 HANDOVER STREET - EDINBURGH, EDINBURGH, EH2 1EL
MIDLGB2195G
62-76 PARK STREET, LONDON, SE1 9DZ
MIDLGB2195H
LONDON
MIDLGB2195I
62-76 PARK STREET, LONDON, SE1 9DZ
MIDLGB2195J
62-76 PARK STREET, LONDON, SE1 9DZ
MIDLGB2195K
62-76 PARK STREET, LONDON, SE1 9DZ
MIDLGB2195L
62-76 PARK STREET, LONDON, SE1 9DZ
MIDLGB2195M
62-76 PARK STREET, LONDON, SE1 9DZ
MIDLGB2195N
62-76 PARK STREET, LONDON, SE1 9DZ
MIDLGB2195O
62-76 PARK STREET, LONDON, SE1 9DZ
MIDLGB2195P
62-76 PARK STREET, LONDON, SE1 9DZ
MIDLGB2195Q
62-76 PARK STREET, LONDON, SE1 9DZ
MIDLGB2195R
62-76 PARK STREET, LONDON, SE1 9DZ
MIDLGB2195S
MANCHESTER
MIDLGB2195T
HARRY WESTON ROAD, LONDON, SE1 9DZ
MIDLGB2195U
8 CANADA SQUARE, LONDON, SE1 9DZ
MIDLGB2195V
8 CANADA SQUARE, LONDON, E14 5HQ
MIDLGB2195W
8 CANADA SQUARE, LONDON, E14 5HQ
MIDLGB2195X
8 CANADA SQUARE, LONDON, E14 5HQ
MIDLGB2195Y
8 CANADA SQUARE, LONDON, E14 5HQ
MIDLGB2195Z
HARRY WESTON ROAD, BINLEY, COVENTRY, CV3 2SH
MIDLGB2196A
8 CANADA SQUARE, LONDON, E14 5HQ
MIDLGB2196B
GRIFFIN HOUSE 41 SILVER STREET, SHEFFIELD, S1 3GG
MIDLGB2196C
8 CANADA SQUARE, LONDON, E14 5HQ
MIDLGB2196E
2-6 GALLOWTREE GATE - LEICESTER, LEICESTER, LE1 1DA
MIDLGB2196F
GRIFFIN HOUSE 41 SILVER STREET, SHEFFIELD, S1 3GG
MIDLGB2196G
HARRY WESTON ROAD, COVENTRY, CV3 2TQ
MIDLGB2196H
GRIFFIN HOUSE, BLOCK 5, FLOOR 7 41, SHEFFIELD, S1 3GG
MIDLGB2196I
HARRY WESTON ROAD, COVENTRY, CV3 2TQ
MIDLGB2196J
FLOOR 13, LONDON, E14 5HQ
MIDLGB2196K
FLOOR 13, LONDON, E14 5HQ
MIDLGB2196L
8 CANADA SQUARE, LONDON, E14 5HQ
MIDLGB2196M
CUTOVER2026
MIDLGB21BEL
62-76 PARK STREET, LONDON, SE1 9DZ
MIDLGB21BRV
LONDON
MIDLGB21COV
62-76 PARK STREET, LONDON, SE1 9DZ
MIDLGB21CRW
CREWE
MIDLGB21FDL
LEEDS
MIDLGB21FDM
LEEDS
MIDLGB21GST
62-76 PARK STREET, LONDON, SE1 9DZ
MIDLGB21HFR
8 CANADA SQUARE, LONDON, E14 5HQ
MIDLGB21IPS
IPSWICH
MIDLGB21KIR
62-76 PARK STREET, LONDON, SE1 9DZ
MIDLGB21MOR
62-76 PARK STREET, LONDON, SE1 9DZ
MIDLGB21PRS
PRESTON, PR1 8BH
MIDLGB21ROC
ROCHDALE
MIDLGB21SEA
LONDON
MIDLGB21SME
62-76 PARK STREET, LONDON, SE1 9DZ
MIDLGB21STO
STOCKTON-ON-TEES, TS17 7BP, STOCKTON-ON-TEES, TS17 7BP
MIDLGB21TNW
62-76 PARK STREET, LONDON, SE1 9DZ
MIDLGB21TWY
TWYFORD, RG1 2BU
MIDLGB21WEL
WELLINGBOROUGH
MIDLGB2271Y
COURTWOOD HOUSE SILVER STREET HEAD, SHEFFIELD, S1 2QA
MIDLGB2271Z
COURTWOOD HOUSE SILVER STREET HEAD, SHEFFIELD, S1 2QA
MIDLGB2272A
COURTWOOD HOUSE SILVER STREET HEAD, SHEFFIELD, S1 2QA
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COURTWOOD HOUSE SILVER STREET HEAD, SHEFFIELD, S1 2QA
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COURTWOOD HOUSE SILVER STREET HEAD, SHEFFIELD, S1 2QA
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COURTWOOD HOUSE SILVER STREET HEAD, SHEFFIELD, S1 2QA
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COURTWOOD HOUSE SILVER STREET HEAD, SHEFFIELD, S1 2QA
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COURTWOOD HOUSE SILVER STREET HEAD, SHEFFIELD, S1 2QA
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COURTWOOD HOUSE SILVER STREET HEAD, SHEFFIELD, S1 2QA
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COURTWOOD HOUSE SILVER STREET HEAD, SHEFFIELD, S1 2QA
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COURTWOOD HOUSE SILVER STREET HEAD, SHEFFIELD, S1 2QA
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COURTWOOD HOUSE SILVER STREET HEAD, SHEFFIELD, S1 2QA
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COURTWOOD HOUSE SILVER STREET HEAD, SHEFFIELD, S1 2QA
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COURTWOOD HOUSE SILVER STREET HEAD, SHEFFIELD, S1 2QA
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COURTWOOD HOUSE SILVER STREET HEAD, SHEFFIELD, S1 2QA
MIDLGB22ABC
8 CANADA SQUARE, LONDON, E14 5HQ
MIDLGB22BAC
10 QUEEN STREET PLACE, LONDON, EC4R 1BL
MIDLGB22BHX
LONDON
MIDLGB22BND
ST MAGNUS HOUSE, FLOOR 4, LONDON, EC3R 6HA
MIDLGB22BRD
10 QUEEN STREET PLACE, LONDON, EC4R 1BL
MIDLGB22CAC
10 QUEEN STREET PLACE, LONDON, EC4R 1BL
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10 QUEEN STREET PLACE, LONDON, EC4R 1BL
MIDLGB22CLS
27/32 POULTRY, LONDON, EC2P 2BX
MIDLGB22CSL
10 QUEEN STREET PLACE, LONDON, EC4R 1BL
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CANADA SQUARE, LONDON, E14 5AQ
MIDLGB22DIV
10 QUEEN STREET PLACE, LONDON, EC4R 1BL
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8 CANADA PLACE, LONDON, E14 5HQ
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10 QUEEN STREET PLACE, LONDON, EC4R 1BL
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LONDON
MIDLGB22EQU
10 QUEEN STREET PLACE, LONDON, EC4R 1BL
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10 QUEEN STREET PLACE, LONDON, EC4R 1BL
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8 CANADA SQUARE, LONDON, E14 5HQ
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CANADA SQUARE, LONDON, E14 5AQ
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10 QUEEN STREET PLACE, LONDON, EC4R 1BL
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10 QUEEN STREET PLACE, LONDON, EC4R 1BL
MIDLGB22GBM
LONDON
MIDLGB22GDS
LONDON
MIDLGB22GFS
8 CANADA SQUARE, LONDON, E14 5HQ
MIDLGB22GSU
1 LOCHSIDE WAY, EDINBURGH PARK, EDINBURGH, EH12 9DT
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10 QUEEN STREET PLACE, LONDON, EC4R 1BL
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10 QUEEN STREET PLACE, LONDON, EC4R 1BL
MIDLGB22HSE
LONDON
MIDLGB22IMC
10 QUEEN STREET PLACE, LONDON, EC4R 1BL
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10 QUEEN STREET PLACE, LONDON, EC4R 1BL
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10 QUEEN STREET PLACE, LONDON, EC4R 1BL
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10 QUEEN STREET PLACE, LONDON, EC4R 1BL
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8 CANADA SQUARE, LONDON, E14 5HQ
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8 CANADA SQUARE, LONDON, E14 5HQ
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8 CANADA SQUARE, LONDON, E14 5HQ
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8 CANADA SQUARE, LONDON, E14 5HQ
MIDLGB22NOM
10 QUEEN STREET PLACE, LONDON, EC4R 1BL
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LONDON
MIDLGB22OLY
LONDON
MIDLGB22PB1
10 QUEEN STREET PLACE, LONDON, EC4R 1BL
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8 CANADA SQUARE, LONDON, E14 5HQ
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LONDON
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LONDON
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10 QUEEN STREET PLACE, LONDON, EC4R 1BL
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10 QUEEN STREET PLACE, LONDON, EC4R 1BL
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8 CANADA SQUARE, LONDON, E14 5HQ
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10 QUEEN STREET PLACE, LONDON, EC4R 1BL
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LONDON
MIDLGB22SLN
LONDON
MIDLGB22SSL
62-76 PARK STREET, LONDON, SE1 9DZ
MIDLGB22UKS
10 QUEEN STREET PLACE, LONDON, EC4R 1BL
MIDLGB22XXX
8 CANADA SQUARE, LONDON, E14 5HQ
MIDLGB22ZYK
LONDON
MIDLGB2ALIS
8 CANADA SQUARE, LONDON, E14 5HQ
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8 CANADA SQUARE, LONDON, E14 5HQ
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