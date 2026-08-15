MEZRRUM1XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky COMMERCIAL BANK MEZHREGIONBANK (LIMITED LIABILITY COMPANY)

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

COMMERCIAL BANK MEZHREGIONBANK (LIMITED LIABILITY COMPANY)

Adresa pobočky

LUBLINSKAYA STR. 151

Kód pobočky

MEZRRUM1XXX

Název banky

COMMERCIAL BANK MEZHREGIONBANK (LIMITED LIABILITY COMPANY)

Město

MOSCOW

MEZRRUM1XXX

Banka COMMERCIAL BANK MEZHREGIONBANK (LIMITED LIABILITY COMPANY) není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky COMMERCIAL BANK MEZHREGIONBANK (LIMITED LIABILITY COMPANY)

Najděte kódy Swift různých poboček banky COMMERCIAL BANK MEZHREGIONBANK (LIMITED LIABILITY COMPANY).

Pobočky COMMERCIAL BANK MEZHREGIONBANK (LIMITED LIABILITY COMPANY)

MEZRRUM1XXX

LUBLINSKAYA STR. 151, MOSCOW, 109341

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.