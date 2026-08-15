MEOORUM1XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky MEZHTORGBANK ZAO

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

MEZHTORGBANK ZAO

Adresa pobočky

GAGARINSKIY PEREULOK 7/2

Kód pobočky

MEOORUM1XXX

Název banky

MEZHTORGBANK ZAO

Město

MOSCOW

MEOORUM1XXX

Banka MEZHTORGBANK ZAO není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky MEZHTORGBANK ZAO

Najděte kódy Swift různých poboček banky MEZHTORGBANK ZAO.

Pobočky MEZHTORGBANK ZAO

MEOORUM1XXX

GAGARINSKIY PEREULOK 7/2, MOSCOW, 119034

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.