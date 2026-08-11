MELIIRT1225
Detaily kódu BIC/Swift banky BANK MELLI IRAN
Detaily kódu Swift
BANK MELLI IRAN
MIRDAMAD BLVD 190
MELIIRT1225
BANK MELLI IRAN
TEHRAN
Banka BANK MELLI IRAN není v tuto chvíli podporována
Wise již umožňuje posílat a přijímat platby ve více než 40 měnách a díky naší globální funkci pro USD lze snadno provádět převody v dolarech po celém světě.
Kódy Swift banky BANK MELLI IRAN
Najděte kódy Swift různých poboček banky BANK MELLI IRAN.
Pobočky BANK MELLI IRAN
MELIIRT1060
MIRDAMAD BLVD 190, TEHRAN, 1549634811
MELIIRT1063
MIRDAMAD BLVD 190, TEHRAN, 1549634811
MELIIRT1064
MIRDAMAD BLVD 190, TEHRAN, 1549634811
MELIIRT1068
MIRDAMAD BLVD 190, TEHRAN, 1549634811
MELIIRT1069
MIRDAMAD BLVD 190, TEHRAN, 1549634811
MELIIRT1075
MIRDAMAD BLVD 190, TEHRAN, 1549634811
MELIIRT107I
MIRDAMAD BLVD 190, TEHRAN, 1549634811
MELIIRT1081
MIRDAMAD BLVD 190, TEHRAN, 1549634811
MELIIRT1087
MIRDAMAD BLVD 190, TEHRAN, 1549634811
MELIIRT108A
MIRDAMAD BLVD 190, TEHRAN, 1549634811
MELIIRT108I
MIRDAMAD BLVD 190, TEHRAN, 1549634811
MELIIRT1090
MIRDAMAD BLVD 190, TEHRAN, 1549634811
MELIIRT1091
MIRDAMAD BLVD 190, TEHRAN, 1549634811
MELIIRT1093
MIRDAMAD BLVD 190, TEHRAN, 1549634811
MELIIRT1098
MIRDAMAD BLVD 190, TEHRAN, 1549634811
MELIIRT1102
MIRDAMAD BLVD 190, TEHRAN, 1549634811
MELIIRT1111
MIRDAMAD BLVD 190, TEHRAN, 1549634811
MELIIRT1119
MIRDAMAD BLVD 190, TEHRAN, 1549634811
MELIIRT1120
MIRDAMAD BLVD 190, TEHRAN, 1549634811
MELIIRT1137
MIRDAMAD BLVD 190, TEHRAN, 1549634811
MELIIRT1141
MIRDAMAD BLVD 190, TEHRAN, 1549634811
MELIIRT1142
MIRDAMAD BLVD 190, TEHRAN, 1549634811
MELIIRT1159
MIRDAMAD BLVD 190, TEHRAN, 1549634811
MELIIRT1168
MIRDAMAD BLVD 190, TEHRAN, 1549634811
MELIIRT1169
MIRDAMAD BLVD 190, TEHRAN, 1549634811
MELIIRT1179
MIRDAMAD BLVD 190, TEHRAN, 1549634811
MELIIRT1183
MIRDAMAD BLVD 190, TEHRAN, 1549634811
MELIIRT1202
MIRDAMAD BLVD 190, TEHRAN, 1549634811
MELIIRT1203
MIRDAMAD BLVD 190, TEHRAN, 1549634811
MELIIRT1208
MIRDAMAD BLVD 190, TEHRAN, 1549634811
MELIIRT1212
MIRDAMAD BLVD 190, TEHRAN, 1549634811
MELIIRT1214
MIRDAMAD BLVD 190, TEHRAN, 1549634811
MELIIRT1215
MIRDAMAD BLVD 190, TEHRAN, 1549634811
MELIIRT1219
MIRDAMAD BLVD 190, TEHRAN, 1549634811
MELIIRT1220
MIRDAMAD BLVD 190, TEHRAN, 1549634811
MELIIRT1223
MIRDAMAD BLVD 190, TEHRAN, 1549634811
MELIIRT1225
MIRDAMAD BLVD 190, TEHRAN, 1549634811
MELIIRT1228
MIRDAMAD BLVD 190, TEHRAN, 1549634811
MELIIRT1230
MIRDAMAD BLVD 190, TEHRAN, 1549634811
MELIIRT1237
MIRDAMAD BLVD 190, TEHRAN, 1549634811
MELIIRT1302
MIRDAMAD BLVD 190, TEHRAN, 1549634811
MELIIRT1304
MIRDAMAD BLVD 190, TEHRAN, 1549634811
MELIIRT1305
MIRDAMAD BLVD 190, TEHRAN, 1549634811
MELIIRT1328
MIRDAMAD BLVD 190, TEHRAN, 1549634811
MELIIRT1342
MIRDAMAD BLVD 190, TEHRAN, 1549634811
MELIIRT1433
MIRDAMAD BLVD 190, TEHRAN, 1549634811
MELIIRT1444
MIRDAMAD BLVD 190, TEHRAN, 1549634811
MELIIRT1501
MIRDAMAD BLVD 190, TEHRAN, 1549634811
MELIIRT1526
MIRDAMAD BLVD 190, TEHRAN, 1549634811
MELIIRT1544
MIRDAMAD BLVD 190, TEHRAN, 1549634811
MELIIRT1546
MIRDAMAD BLVD 190, TEHRAN, 1549634811
MELIIRT1559
MIRDAMAD BLVD 190, TEHRAN, 1549634811
MELIIRT1721
FATEMI SQRT, TEHRAN, 1414713591
MELIIRT1787
EMAM KHOMEINI ST, YAZD, 8914634686
MELIIRT1799
VALI-E-ASR ST, TEHRAN, 1595813311
MELIIRT1817
BAGHER SHAHR ROAD, TEHRAN, 1814193893
MELIIRT1962
AZADI ST, TEHRAN, 1457994551
MELIIRT1965
AFRICA HIGHWAY, TEHRAN, 1917643364
MELIIRT1966
AFRICA HIGHWAY, TEHRAN, 1917643364
MELIIRT1974
ABAS ABAD ST, TEHRAN, 1533668411
MELIIRT1ABN
TALEGHANI ST, ABADAN, 6316856589
MELIIRT1AFR
DAMAVAND ROAD, TEHRAN, 1654814651
MELIIRT1AHW
AZADEGAN AV, AHWAZ, 6133500000
MELIIRT1AIC
ALBORZ INDUSTRIAL CITY, QAZVIN, 3431949633
MELIIRT1AML
SHAHRIVAR ST 17, AMOL, 4615884691
MELIIRT1ANZ
HAFEZ ST, BANDAR ANZALI, 4144673755
MELIIRT1ARD
EMAM KHOMAINI ST, ARDABIL, 5618645749
MELIIRT1ARK
EMAM KHOMAINI AV, ARAK, 3819600000
MELIIRT1ARM
AHMAD QASIR ST, TEHRAN, 1513736518
MELIIRT1AST
ASTARA, 4391836673
MELIIRT1BBL
TALEGHANI SQ, BABOL, 4717743367
MELIIRT1BIR
JOMHOORI ST, BIRJAND, 9713654551
MELIIRT1BJN
SHAHID SQ - BOJNOORD, NORTH, BOJNOORD, 9418156318
MELIIRT1BND
EMEM KHOMAINI ST, BANDAR ABBAS, 7917638717
MELIIRT1BRJ
SHOHADA SQ, BORUJERD, 6916674765
MELIIRT1BSH
LIAN ST, BUSHEHR, 7516655916
MELIIRT1EHI
SAADAT ABAD ST, ISFAHAN, 8168645497
MELIIRT1EKB
SHAHRAK-E-EKBATAN FAZE 1, TEHRAN, 1394983115
MELIIRT1ESK
VALI ASR ST., MIRDAMAD BLVD, TEHRAN, 1549634811
MELIIRT1FYZ
FEYZ SQ, ISFAHAN, 8164996617
MELIIRT1GDR
JOMHURI BLVD, YAZD, 8917958186
MELIIRT1GHM
MODARES ST, GHAEMSHAHR, 4764819811
MELIIRT1GNB
GONBAD-E QABUS
MELIIRT1GOB
SHAHID RAJAIE PORT COMPLEX, BANDAR ABBAS, 7917183797
MELIIRT1GOL
GOLSAR BLVD, RASHT, 4164867555
MELIIRT1GOR
VAHDAT SQ. , EMAM KHOMEINI, GORGAN, 4918698831
MELIIRT1HI7
EMAM KHOMEINI, QUCHAN, 9187814571
MELIIRT1HMN
EMEM KHOMEINI, HAMADAN, 6516653594
MELIIRT1IFN
SEPAH, ISFAHAN, 8147755951
MELIIRT1IIA
FOROODGAH-E-EMAM KHOMEINI, TEHRAN, 1465865187
MELIIRT1ILM
TALEGHANI, ILAM, 6931635457
MELIIRT1INT
MIRDAMAD BLVD, TEHRAN, 1549634811
MELIIRT1JIR
SHOHADA SQ, KERMAN, 7713613147
MELIIRT1JKD
AFRICA HIGHWAY, TEHRAN, 1917643364
MELIIRT1JLF
JOLFA, 5441648353
MELIIRT1JSK
MASJED RASOOL AKRAM, KARAJ, 3144815663
MELIIRT1KDM
DANESHGAH AV FLOOR 2 - MASHHAD, MASHHAD, 9177948564
MELIIRT1KER
EDALAT, KERMAN, 7613838999
MELIIRT1KFI
FERDOWSI AVE, ISFAHAN, 8144814651
MELIIRT1KFS
SARI FARHANG AVE, SARI, 4818849965
MELIIRT1KHD
MAKHSOOS KARAJ ROAD 14TH KM, TEHRAN, 1399145411
MELIIRT1KHM
CHEHEL METRI, KHORRAMSHAHR, 6417717368
MELIIRT1KHO
KHORRAMABAD, 6816887595
MELIIRT1KIS
BAZAR SEFFIN, KISH ISLAND, 7941635393
MELIIRT1KMN
MODARRES AVE, KERMANSHAH, 6713833393
MELIIRT1KRJ
SHAHID BEHESHTI, KARAJ, 3193678146
MELIIRT1KSF
SHARIATI, TEHRAN, 1963845584
MELIIRT1KSI
SAADAT ABAD AVE, ISFAHAN, 8168645497
MELIIRT1KSN
MIR EMAD AVE, KASHAN, 8713785961
MELIIRT1KSR
ZAND, ANVARI AVE, SHIRAZ, 7135743975
MELIIRT1KZN
KHORRAM SHAHR, ZANJAN, 4516717381
MELIIRT1LGD
MIRDAMAD BLVD 190, TEHRAN, 1549634811
MELIIRT1LHJ
EMAM KHOMEINI, LAHIJAN, 4413684869
MELIIRT1MAR
TOLOE FAJAR CROSS - MARAGHEH, MARAGHEH, 5513933111
MELIIRT1MBD
EMAM KHOMEINI, MAYBOD, 8961684635
MELIIRT1MDR
MODARRES BLVD - ORUMIYEH, WEST, ORUMIYEH, 5756115111
MELIIRT1MFA
MIRDAMAD BLVD 190, TEHRAN, 1549634811
MELIIRT1MHD
EMAM KHOMEINI - MASHHAD, RAZAVI, MASHHAD, 9136943111
MELIIRT1MHR
MIRDAMAD BLVD 190, TEHRAN, 1549634811
MELIIRT1MKH
MIRDAMAD BLVD 190, TEHRAN, 1549634811
MELIIRT1MSC
MOJTAMA-E-FOULAD-E-MOBARAKEH, ISFAHAN, 8168645497
MELIIRT1MVQ
VALIASR SQ, QAZVIN, 3416619535
MELIIRT1NEY
EMAM KHOMEINI - NEYSHABUR, RAZAVI, NEYSHABUR, 9319116911
MELIIRT1NMM
MIRDAMAD BLVD 190, TEHRAN, 1549634811
MELIIRT1NOS
SHAHID EMADEDIN KARIMI, NOSHAHR, 4651196647
MELIIRT1NVR
MIRDAMAD BLVD 190, TEHRAN, 1549634811
MELIIRT1ORU
KASHANI - ORUMIYEH, WEST, ORUMIYEH, 5715663616
MELIIRT1OST
MIRDAMAD BLVD 190, TEHRAN, 1549634811
MELIIRT1PDR
MIRDAMAD BLVD 190, TEHRAN, 1549634811
MELIIRT1PLT
MIRDAMAD BLVD 190, TEHRAN, 1549634811
MELIIRT1QAS
GHASRE SHIRIN - QASR E SHIRIN, QASR E SHIRIN, 6781844377
MELIIRT1QOM
ERAM, QOM, 3713764898
MELIIRT1QSH
PASDARAN SQ, QESHM, 7951699985
MELIIRT1QZN
SABZEH MEIDAN, QAZVIN, 3418637561
MELIIRT1RHN
RAHNAMAIE - MASHHAD, RAZAVI, MASHHAD, 9185693684
MELIIRT1RSH
EMAM KHOMEINI, RASHT, 4193969151
MELIIRT1RSJ
ENGHELAB SQ, RAFSANJAN, 7719617996
MELIIRT1SBZ
ASRAR - SABZEVAR, RAZAVI, SABZEVAR, 9187814571
MELIIRT1SDT
MIRDAMAD BLVD 190, TEHRAN, 1549634811
MELIIRT1SEM
EMAM KHOMEINI, SEMNAN, 3513941196
MELIIRT1SHI
ZAND, SHIRAZ, 7135746133
MELIIRT1SHK
MELAT - SHAHREKORD, CHAHARMAHAL, SHAHREKORD, 8816843781
MELIIRT1SJD
SAJAD BLVD - MASHHAD, RAZAVI, MASHHAD, 9197911111
MELIIRT1SNJ
TALEGHANI, SANANDAJ, 6615633435
MELIIRT1SRI
SHAHRDARI SQ, SARI, 4813613351
MELIIRT1SRJ
EMAM KHOMEINI, SIRJAN, 7818711196
MELIIRT1SVH
EMAM KHOMEINI, SAVEH, 3913934641
MELIIRT1TBZ
SHOHADA SQ, TABRIZ, 5134913111
MELIIRT1TIF
MIRDAMAD BLVD 190, TEHRAN, 1549634811
MELIIRT1TNK
EMAM KHOMEINI, TONEKABON, 4681989938
MELIIRT1TTK
MALARD ROAD, TEHRAN, 3175788137
MELIIRT1XXX
MIRDAMAD BLVD 190, TEHRAN, 1549634811
MELIIRT1YAZ
EMAM KHOMEINI, YAZD, 9751400000
MELIIRT1YSJ
JUMHOORI ESLAMI - YASUJ, YASUJ, 1315614811
MELIIRT1ZBJ
MIRDAMAD BLVD 190, TEHRAN, 1549634811
MELIIRT1ZHD
AZADI - ZAHEDAN, SISTAN AND, ZAHEDAN, 9813687980
MELIIRT1ZNJ
SABZEH MEYDAN, ZANJAN, 4517776614
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.