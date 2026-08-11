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Detaily kódu BIC/Swift banky BANK MELLI IRAN

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

BANK MELLI IRAN

Adresa pobočky

MIRDAMAD BLVD 190

Kód pobočky

MELIIRT1183

Název banky

BANK MELLI IRAN

Město

TEHRAN

MELIIRT1183

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Kódy Swift banky BANK MELLI IRAN

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Pobočky BANK MELLI IRAN

MELIIRT1060

MIRDAMAD BLVD 190, TEHRAN, 1549634811

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MIRDAMAD BLVD 190, TEHRAN, 1549634811

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MIRDAMAD BLVD 190, TEHRAN, 1549634811

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MIRDAMAD BLVD 190, TEHRAN, 1549634811

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MIRDAMAD BLVD 190, TEHRAN, 1549634811

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