MELIIQB1XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky BANK MELLI IRAN-IRAQ BRANCH

Přijmout peníze s WisePoslat s Wise

Detaily kódu Swift

Název pobočky

BANK MELLI IRAN-IRAQ BRANCH

Adresa pobočky

ST.24

Kód pobočky

MELIIQB1XXX

Název banky

BANK MELLI IRAN-IRAQ BRANCH

Město

BAGHDAD

MELIIQB1XXX

Banka BANK MELLI IRAN-IRAQ BRANCH není v tuto chvíli podporována

Wise již umožňuje posílat a přijímat platby ve více než 40 měnách a díky naší globální funkci pro USD lze snadno provádět převody v dolarech po celém světě.

Dejte mi vědět

Kódy Swift banky BANK MELLI IRAN-IRAQ BRANCH

Najděte kódy Swift různých poboček banky BANK MELLI IRAN-IRAQ BRANCH.

Pobočky BANK MELLI IRAN-IRAQ BRANCH

MELIIQB1XXX

ST.24, BAGHDAD

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.