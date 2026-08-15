MEGPRU21XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky OOO CB 'MEGAPOLICE'

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

OOO CB 'MEGAPOLICE'

Adresa pobočky

K MARKSA STR. 22

Kód pobočky

MEGPRU21XXX

Název banky

OOO CB 'MEGAPOLICE'

Město

CHEBOKSARY

MEGPRU21XXX

Banka OOO CB 'MEGAPOLICE' není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky OOO CB 'MEGAPOLICE'

Najděte kódy Swift různých poboček banky OOO CB 'MEGAPOLICE'.

Pobočky OOO CB 'MEGAPOLICE'

MEGPRU21MOS

KAZACHY PER 4, MOSCOW, 119180

MEGPRU21XXX

K MARKSA STR. 22, CHEBOKSARY, 428000

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.