MEDLIQBABAS

Detaily kódu BIC/Swift banky BANKMED SAL, IRAQ

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

BANKMED SAL, IRAQ

Adresa pobočky

Kód pobočky

MEDLIQBABAS

Název banky

BANKMED SAL, IRAQ

Město

BASRA

MEDLIQBABAS

Banka BANKMED SAL, IRAQ není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky BANKMED SAL, IRAQ

Najděte kódy Swift různých poboček banky BANKMED SAL, IRAQ.

Pobočky BANKMED SAL, IRAQ

MEDLIQBAARB

ERBIL

MEDLIQBABAS

BASRA

MEDLIQBAXXX

SABEH KOUSOUR STREET, BAGHDAD

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.