MDURRU41XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky BANK EEFC-URAL AO

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

BANK EEFC-URAL AO

Adresa pobočky

UL.VOSTOCHNAYA 68

Kód pobočky

MDURRU41XXX

Název banky

BANK EEFC-URAL AO

Město

YEKATERINBURG

MDURRU41XXX

Banka BANK EEFC-URAL AO není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky BANK EEFC-URAL AO

Najděte kódy Swift různých poboček banky BANK EEFC-URAL AO.

Pobočky BANK EEFC-URAL AO

MDURRU41XXX

UL.VOSTOCHNAYA 68, YEKATERINBURG, 620075

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.