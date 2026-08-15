MDPCMMMYXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky MINERAL DEVELOPMENT BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

MINERAL DEVELOPMENT BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

Adresa pobočky

66 KABARAYE PAGODA ROAD, MAYANGONE

Kód pobočky

MDPCMMMYXXX

Název banky

MINERAL DEVELOPMENT BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

Město

YANGON

MDPCMMMYXXX

Banka MINERAL DEVELOPMENT BANK PUBLIC COMPANY LIMITED není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky MINERAL DEVELOPMENT BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

Najděte kódy Swift různých poboček banky MINERAL DEVELOPMENT BANK PUBLIC COMPANY LIMITED.

Pobočky MINERAL DEVELOPMENT BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

MDPCMMMYXXX

66 KABARAYE PAGODA ROAD, MAYANGONE, YANGON

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.