MCRBRUMMXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky CREDIT BANK OF MOSCOW (PUBLIC JOINT STOCK COMPANY)

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

CREDIT BANK OF MOSCOW (PUBLIC JOINT STOCK COMPANY)

Adresa pobočky

LUKOV PEREULOK 2

Kód pobočky

MCRBRUMMXXX

Název banky

CREDIT BANK OF MOSCOW (PUBLIC JOINT STOCK COMPANY)

Město

MOSCOW

MCRBRUMMXXX

Banka CREDIT BANK OF MOSCOW (PUBLIC JOINT STOCK COMPANY) není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky CREDIT BANK OF MOSCOW (PUBLIC JOINT STOCK COMPANY)

Najděte kódy Swift různých poboček banky CREDIT BANK OF MOSCOW (PUBLIC JOINT STOCK COMPANY).

Pobočky CREDIT BANK OF MOSCOW (PUBLIC JOINT STOCK COMPANY)

MCRBRUMMXXX

LUKOV PEREULOK 2, MOSCOW, 107045

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.