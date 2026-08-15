MCRBRUMMXXX
Detaily kódu BIC/Swift banky CREDIT BANK OF MOSCOW (PUBLIC JOINT STOCK COMPANY)
Detaily kódu Swift
CREDIT BANK OF MOSCOW (PUBLIC JOINT STOCK COMPANY)
LUKOV PEREULOK 2
MCRBRUMMXXX
CREDIT BANK OF MOSCOW (PUBLIC JOINT STOCK COMPANY)
MOSCOW
Banka CREDIT BANK OF MOSCOW (PUBLIC JOINT STOCK COMPANY) není v tuto chvíli podporována
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Kódy Swift banky CREDIT BANK OF MOSCOW (PUBLIC JOINT STOCK COMPANY)
Najděte kódy Swift různých poboček banky CREDIT BANK OF MOSCOW (PUBLIC JOINT STOCK COMPANY).
Pobočky CREDIT BANK OF MOSCOW (PUBLIC JOINT STOCK COMPANY)
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.