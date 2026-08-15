MAXMRUMMXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky COMMERCIAL BANK 'MAXIMA' (LIMITED LIABILITY COMPANY)

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

COMMERCIAL BANK 'MAXIMA' (LIMITED LIABILITY COMPANY)

Adresa pobočky

UL VOLNAYA 13

Kód pobočky

MAXMRUMMXXX

Název banky

COMMERCIAL BANK 'MAXIMA' (LIMITED LIABILITY COMPANY)

Město

MOSCOW

MAXMRUMMXXX

Banka COMMERCIAL BANK 'MAXIMA' (LIMITED LIABILITY COMPANY) není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky COMMERCIAL BANK 'MAXIMA' (LIMITED LIABILITY COMPANY)

Najděte kódy Swift různých poboček banky COMMERCIAL BANK 'MAXIMA' (LIMITED LIABILITY COMPANY).

Pobočky COMMERCIAL BANK 'MAXIMA' (LIMITED LIABILITY COMPANY)

CMAARU51XXX

CHOROS-GURKIN UL. 29, GORNO-ALTAYSK, 649000

MAXMRUMMXXX

UL VOLNAYA 13, MOSCOW, 105118

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.