LYIBLYLT023

Detaily kódu BIC/Swift banky LIBYAN ISLAMIC BANK COMPANY JSC

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

LIBYAN ISLAMIC BANK COMPANY JSC

Adresa pobočky

FREEZONE

Kód pobočky

LYIBLYLT023

Název banky

LIBYAN ISLAMIC BANK COMPANY JSC

Město

MISRATA

LYIBLYLT023

Banka LIBYAN ISLAMIC BANK COMPANY JSC není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky LIBYAN ISLAMIC BANK COMPANY JSC

Najděte kódy Swift různých poboček banky LIBYAN ISLAMIC BANK COMPANY JSC.

Pobočky LIBYAN ISLAMIC BANK COMPANY JSC

LYIBLYLT002

ABU-MELIANA STREET, NEXT TO AL, TRIPOLI

LYIBLYLT003

BOATNI AIRPORT ROAD, BENGHAZI

LYIBLYLT004

TAJURA

LYIBLYLT005

MISURATA STREET, MISRATA

LYIBLYLT006

GHRGHOUR ALSWANI ROAD, TRIPOLI

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.