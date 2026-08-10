LOYDGB21H18
Detaily kódu BIC/Swift banky LLOYDS BANK PLC
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LLOYDS BANK PLC
2 SOUTH PARADE
H18
LLOYDS BANK PLC
WESTON-SUPER-MARE
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2. Vyberte a pošlete GBP
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3. Peníze dorazí
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Kódy Swift banky LLOYDS BANK PLC
Najděte kódy Swift různých poboček banky LLOYDS BANK PLC.
Pobočky LLOYDS BANK PLC
LLTPGB21XXX
CAPITAL HOUSE 25-27 PERRYMOUNT, HAYWARDS HEATH, RH16 3SP
LOYDGB21002
171-173 NORTH STREET, BRIGHTON, BN1 1GL
LOYDGB21003
114-116 COLMORE ROW - BIRMINGHAM, BIRMINGHAM, B3 3BD
LOYDGB21004
42-46 MARKET STREET - MANCHESTER, MANCHESTER, M1 1PW
LOYDGB21005
12 HIGH STREET, BANBURY, OX16 5EF
LOYDGB21006
115-117 OXFORD STREET, LONDON, W1D 2HW
LOYDGB21007
65-68 BRIGGATE, LEEDS, LS1 6LH
LOYDGB21008
KEENS HOUSE, ANDOVER, SP10 2NQ
LOYDGB21009
70/71 CHEAPSIDE, LONDON, EC2V 6EN
LOYDGB21010
27-31 WHITE HART ST - HIGH, HIGH WYCOMBE, HP11 2HL
LOYDGB21011
24 BROAD STREET, READING, RG1 2BT
LOYDGB21012
VILLIERS HOUSE, LONDON, WC2N 5LL
LOYDGB21013
70/71 CHEAPSIDE, LONDON, EC2V 6EN
LOYDGB21014
VILLIERS HOUSE, LONDON, WC2N 5LL
LOYDGB21015
177-179 HIGH STREET - ORPINGTON, ORPINGTON, BR6 0LJ
LOYDGB21016
BRADFORD CIY OFFICE 45 HUSTLERGATE, BRADFORD, BD1 1NT
LOYDGB21017
44-45 GEORGE WHITE STREET, BRISTOL, BS1 3BA
LOYDGB21018
3 SIDNEY STREET - CAMBRIDGE, CB2, CAMBRIDGE, CB2 3HQ
LOYDGB21019
70/71 CHEAPSIDE, LONDON, EC2V 6EN
LOYDGB21020
MONUMENT MALL 15-21 NORTHUMBERLAND, NEWCASTLE UPON TYNE, NE1 7AE
LOYDGB21021
LONDON
LOYDGB21022
147 HIGH STREET, GUILDFORD, GU1 3AG
LOYDGB21023
1-5 HIGH STREET, OXFORD, OX1 4AB
LOYDGB21024
33-33A KINGS ROAD, KNIGHTSBRIDGE, LONDON, SW3 4LX
LOYDGB21025
112-114 KENSINGTON HIGH STREET, LONDON, W8 4SN
LOYDGB21026
1 WESTGATE - HUDDERSFIELD, HD1, HUDDERSFIELD, HD1 2DN
LOYDGB21027
60-64 MOORGATE, LONDON, EC2M 5TQ
LOYDGB21028
113-117 OXFORD STREET, LONDON, W1D 2HW
LOYDGB21029
7 HIGH STREET - LEICESTER, LE1, LEICESTER, LE1 4FP
LOYDGB21030
45 HIGH STREET, MAIDENHEAD, SL6 1JS
LOYDGB21031
98 VICTORIA STREET, LONDON, SW1E 5JL
LOYDGB21033
30 HIGH STREET, COVENTRY, CV1 5RA
LOYDGB21034
VICTORIA HOUSE, LONDON, W1D 2HW
LOYDGB21035
3 SIDNEY STREET - CAMBRIDGE, CB2, CAMBRIDGE, CB2 3HQ
LOYDGB21036
101 HIGH STREET, POOLE, BH15 1AJ
LOYDGB21037
70/71 CHEAPSIDE, LONDON, EC2V 6EN
LOYDGB21038
6-8 MARKET STREET, BROMLEY, BR1 1NA
LOYDGB21040
1 HIGH STREET - SHEFFIELD, S1, SHEFFIELD, S1 2GA
LOYDGB21041
3-5 BRIDGE STREET, NEWBURY, RG14 5BQ
LOYDGB21042
1-5 THE BROADWAY, CRAWLEY, RH10 1DU
LOYDGB21043
1 SILVER STREET, ENFIELD, EN1 3EE
LOYDGB21044
UNIT 2 AND 3 36/38 NEW STREET, BIRMINGHAM, B2 4LP
LOYDGB21045
45-47 OLD CHRISTCHURCH ROAD, BOURNEMOUTH, BH1 1ED
LOYDGB21046
13 CORNHILL, IPSWICH, IP1 1DG
LOYDGB21047
88-94 CHURCH STREET, LIVERPOOL, L1 3HD
LOYDGB21048
VILLIERS HOUSE, LONDON, WC2N 5LL
LOYDGB21049
137 NORTH END, CROYDON, CR0 1TN
LOYDGB21050
24 BROAD STREET, READING, RG1 2BT
LOYDGB21051
33-33A KINGS ROAD, LONDON, SW3 4LX
LOYDGB21052
LORD COURT 28 SECKLOW GATE WEST, MILTON KEYNES, MK9 3EH
LOYDGB21053
3-5 WHITECHAPEL ROAD, LONDON, E1 1DU
LOYDGB21054
130 HIGH STREET - CHELTENHAM, CHELTENHAM, GL50 1EW
LOYDGB21055
399 OXFORD STREET, LONDON, W1C 2BU
LOYDGB21056
12 ROWCROFT, STROUD, GL5 3BD
LOYDGB21057
863 CLARENCE STREET, KINGSTON-UPON-THAMES, KT1 1RE
LOYDGB21058
21-25 KING STREET, LONDON, W6 9HW
LOYDGB21059
10 HIGH STREET, BRACKNELL, RG12 1BT
LOYDGB21060
49 HIGH STREET, CANTERBURY, CT1 2SE
LOYDGB21061
32 COMMERCIAL WAY, WOKING, GU21 6ER
LOYDGB21062
399 OXFORD STREET, LONDON, W1C 2BU
LOYDGB21063
38 BLUE BOAR ROW, SALISBURY, SP1 1DB
LOYDGB21064
CHURCH STREET, BLACKBURN, BB2 1JQ
LOYDGB21065
140 CAMDEN HIGH STREET, CAMDEN TOWN, LONDON, NW1 0NG
LOYDGB21066
19 EASTGATE STREET - GLOUCESTER, GLOUCESTER, GL1 1NU
LOYDGB21067
60 CHURCH STREET, LUTON, LU1 2BB
LOYDGB21068
105-109 STATION ROAD, EDGWARE, HA8 7JL
LOYDGB21069
MARKET SQUARE HOUSE 12-16 LOWER, NOTTINGHAM, NG1 3DA
LOYDGB21070
WIMBLEDON QUARTER, UNIT 126, LONDON, SW19 8ND
LOYDGB21071
2 GEORGE ROW - NORTHAMPTON, NN1, NORTHAMPTON, NN1 1DJ
LOYDGB21073
234 HIGH STREET, EXETER, EX4 3NL
LOYDGB21074
82 MOUNT PLEASANT ROAD, TUNBRIDGE WELLS, TN1 1RP
LOYDGB21075
8 FOREGATE STREET, CHESTER, CH1 1XP
LOYDGB21076
16 GENTLEMAN'S WALK, NORWICH, NR2 1LZ
LOYDGB21078
41 COURTENAY STREET, NEWTON ABBOT, TQ12 2QW
LOYDGB21080
FOUNTAIN SQUARE - STOKE-ON-TRENT, STOKE-ON-TRENT, ST1 1LE
LOYDGB21081
64 HIGH STREET, EPSOM, KT19 8AT
LOYDGB21082
8 ROYAL PARADE, PLYMOUTH, PL1 1DS
LOYDGB21083
THE BRIDGE, WALSALL, WS1 1LG
LOYDGB21084
1 WEST STREET, HORSHAM, RH12 1PA
LOYDGB21085
VILLIERS HOUSE, LONDON, WC2N 5LL
LOYDGB21086
125 HIGH STREET - BIRMINGHAM, B17, BIRMINGHAM, B17 9NP
LOYDGB21087
123 HIGH STREET, SLOUGH, SL1 1DH
LOYDGB21088
113-117 OXFORD STREET, LONDON, W1D 2HW
LOYDGB21089
1-3 MARKET SQUARE - AYLESBURY, AYLESBURY, HP20 1TD
LOYDGB21090
47 MILSOM STREET, BATH, BA1 1DN
LOYDGB21091
EALING BROADWAY CENTRE, UNIT 59, LONDON, W5 5JY
LOYDGB21092
104 TERMINUS ROAD - EASTBOURNE, EASTBOURNE, BN21 3AH
LOYDGB21093
22 BRIDGE STREET, STRATFORD-UPON-AVON, CV37 6AG
LOYDGB21094
21-22 HIGH STREET - UXBRIDGE, UB8, UXBRIDGE, UB8 1JD
LOYDGB21095
HORSEMARKET STREET, WARRINGTON, WA1 1TP
LOYDGB21096
99 HIGH STREET - HUNTINGDON, PE29, HUNTINGDON, PE29 3DU
LOYDGB21097
MARKET PLACE, DIDCOT, OX11 7LQ
LOYDGB21098
17 HEATH ROAD - TWICKENHAM, TW1, TWICKENHAM, TW1 4AW
LOYDGB21099
4 THE CROSS - WORCESTER, WR1 3PY, WORCESTER, WR1 3PY
LOYDGB21100
77 HIGH STREET, SOUTHEND-ON-SEA, SS1 1HT
LOYDGB21101
802 OXFORD STREET, SWANSEA, SA1 3AF
LOYDGB21102
14 CASTLE STREET - CIRENCESTER, CIRENCESTER, GL7 1QJ
LOYDGB21103
171-173 NORTH STREET, BRIGHTON, BN1 1GL
LOYDGB21104
9-11 POPLAR ROAD, SOLIHULL, B91 3AN
LOYDGB21105
VICTORIA HOUSE, LONDON, W1D 2HW
LOYDGB21106
82 REGENT STREET, SWINDON, SN1 1JZ
LOYDGB21107
31/33 ST PETERS STREET, DERBY, DE1 2AA
LOYDGB21108
ROTUNDA - CHELTENHAM, GL50 1EW, CHELTENHAM, GL50 1EW
LOYDGB21109
43 SANDGATE ROAD, FOLKESTONE, CT20 1RZ
LOYDGB21110
19-21 THE QUADRANT - RICHMOND, RICHMOND, TW9 1BP
LOYDGB21111
112-114 KENSINGTON HIGH STREET, LONDON, W8 4SN
LOYDGB21112
73-75 HIGH STREET, STAINES-UPON-THAMES, TW18 4PP
LOYDGB21113
31 FORE STREET, TAUNTON, TA1 1HN
LOYDGB21114
MANDER CENTRE, THE GALLERY 16, WOLVERHAMPTON, WV1 3NJ
LOYDGB21115
27 HIGH STREET, COLCHESTER, CO1 1DU
LOYDGB21117
63 HIGH STREET, DUDLEY, DY1 1PY
LOYDGB21118
COMMERCIAL STREET, HALIFAX, HX1 1BB
LOYDGB21119
399 OXFORD STREET, LONDON, W1C 2BU
LOYDGB21120
142-146 HIGH STREET, CHATHAM, ME4 4DQ
LOYDGB21121
18 WEEK STREET, MAIDSTONE, ME14 1RW
LOYDGB21123
64 HIGH STREET, EPSOM, KT19 8AT
LOYDGB21124
198-200 MARLOWES - HEMEL, HEMEL HEMPSTEAD, HP1 1BH
LOYDGB21125
83 HIGH STREET, SEVENOAKS, TN13 1LG
LOYDGB21126
4 THE CROSS - WORCESTER, WR1 3PY, WORCESTER, WR1 3PY
LOYDGB21127
40-42 SCHOOL ROAD - SALE, M33, SALE, M33 7XL
LOYDGB21128
83-85 LINTHORPE ROAD, MIDDLESBROUGH, TS1 5BU
LOYDGB21129
286-288 STATION ROAD, HARROW, HA1 2EB
LOYDGB21130
23 LONDON STREET, SOUTHPORT, PR9 0UX
LOYDGB21131
77-81 HIGH STREET, CHELMSFORD, CM1 1DU
LOYDGB21132
41-43 SOUTH STREET, WORTHING, BN11 3AU
LOYDGB21133
19 CHURCH GREEN EAST, REDDITCH, B98 8BZ
LOYDGB21134
CANONS HOUSE, FLOOR 1, BRISTOL, BS1 5LL
LOYDGB21135
399 OXFORD STREET, LONDON, W1C 2BU
LOYDGB21136
92-94 QUEENSMEAD, FARNBOROUGH, GU14 7SE
LOYDGB21137
73 PARADE - LEAMINGTON SPA, CV32, LEAMINGTON SPA, CV32 4BB
LOYDGB21138
91 HIGH STREET, ASHFORD, TN24 8SS
LOYDGB21139
48 BELLE VUE TERRACE - MALVERN, MALVERN, WR14 4QG
LOYDGB21140
17 WEELINGTON PLACE, HASTINGS, TN34 1NX
LOYDGB21141
18 PRINCE OF WALES WALK, CAMBERLEY, GU15 3SJ
LOYDGB21142
103 QUEENSWAY - STEVENAGE, SG1, STEVENAGE, SG1 1EA
LOYDGB21143
31 QUEEN STREET, CARDIFF, CF10 2AG
LOYDGB21145
42 COMMERCIAL STREET, NEWPORT, NP20 1WX
LOYDGB21146
74-78 CHURCH ROAD, HOVE, BN3 2EE
LOYDGB21147
INTU SHOPPING CENTRE, UNITS 32 AND, WATFORD, WD17 2UB
LOYDGB21148
92-94 ABOVE BAR STREET, SOUTHAMPTON, SO14 7DT
LOYDGB21149
GRAND BUILDINGS, 1-7 1 GEORGE, HULL, HU1 3BB
LOYDGB21150
51 LUMLEY ROAD, SKEGNESS, PE25 3LP
LOYDGB21151
137 NORTH END, CROYDON, CR0 1TN
LOYDGB21152
33-33A KINGS ROAD, LONDON, SW3 4LX
LOYDGB21153
MAYFAIR HOUSE, BASINGSTOKE, RG21 7JU
LOYDGB21154
38 LONDON ROAD, PORTSMOUTH, PO2 0LR
LOYDGB21155
42 ST PETERS HILL, GRANTHAM, NG31 6QF
LOYDGB21156
54 FAWCETT STREET - SUNDERLAND, SUNDERLAND, SR1 1SF
LOYDGB21158
19-20 UPPER STREET, LONDON, N1 0PJ
LOYDGB21159
CABOT CIRCUS, BRISTOL, BS1 3BA
LOYDGB21161
BERKELEY SQUARE HOUSE, LONDON, W1D 2HW
LOYDGB21162
1/5 THE BROADWAY, CRAWLEY, RH10 1DU
LOYDGB21163
22 HIGH STREET, ANDOVER, SP10 1NW
LOYDGB21164
19 HIGH STREET - EVESHAM, WR11, EVESHAM, WR11 4DQ
LOYDGB21165
94 FISHERGATE, PRESTON, PR1 2JB
LOYDGB21166
70/71 CHEAPSIDE, LONDON, EC2V 6EN
LOYDGB21169
106 KILBURN HIGH ROAD, LONDON, NW6 4HY
LOYDGB21170
1-3 MARKET PLACE, ROMFORD, RM1 3AA
LOYDGB21171
83 HIGH STREET, WALTON-ON-THAMES, KT12 1DU
LOYDGB21172
113-117 OXFORD STREET, LONDON, W1D 2HW
LOYDGB21173
99-101 SOUTH ROAD - HAYWARDS, HAYWARDS HEATH, RH16 4ND
LOYDGB21174
1/5 THE BROADWAY, CRAWLEY, RH10 1DU
LOYDGB21175
125 BALHAM HIGH ROAD, LONDON, SW12 9AT
LOYDGB21176
1-5 HIGH STREET, OXFORD, OX1 4AB
LOYDGB21177
43 WEST STREET, FAREHAM, PO16 0BE
LOYDGB21178
798 BRISTOL ROAD SOUTH, NORTHFIELD, BIRMINGHAM, B31 2NP
LOYDGB21179
49 HIGH STREET, WINCHESTER, SO23 9BU
LOYDGB21180
19-20 UPPER STREET, LONDON, N1 0PJ
LOYDGB21181
33-33A KINGS ROAD, LONDON, SW3 4LX
LOYDGB21182
25 HIGH STREET, RINGWOOD, BH24 1BD
LOYDGB21183
41 COURTENAY STREET, NEWTON ABBOT, TQ12 2QW
LOYDGB21184
3 SIDNEY STREET - CAMBRIDGE, CB2, CAMBRIDGE, CB2 3HQ
LOYDGB21185
36 CHEQUER STREET - ST. ALBANS, ST. ALBANS, AL1 3YQ
LOYDGB21186
39 HIGH STREET, LYMINGTON, SO41 9ZF
LOYDGB21187
83 HIGH STREET, WALTON-ON-THAMES, KT12 1DU
LOYDGB21188
4 CASTLE STREET, CHRISTCHURCH, BH23 1DU
LOYDGB21189
98 VICTORIA STREET, LONDON, SW1E 5JL
LOYDGB21190
VILLIERS HOUSE, LONDON, WC2N 5LL
LOYDGB21191
BIRMINGHAM ROAD, SUTTON COLDFIELD, BIRMINGHAM, B72 1QA
LOYDGB21192
202 HIGH STREET, LINCOLN, LN5 7AP
LOYDGB21193
1 WESTGATE - HUDDERSFIELD, HD1, HUDDERSFIELD, HD1 2DN
LOYDGB21194
1-5 HIGH STREET, OXFORD, OX1 4AB
LOYDGB21195
147 HIGH STREET, GUILDFORD, GU1 3AG
LOYDGB21196
VILLIERS HOUSE, LONDON, WC2N 5LL
LOYDGB21197
113 THE BORDER, TELFORD, TF3 4AE
LOYDGB21198
17/23 COVENTRY STREET, NUNEATON, CV11 5TD
LOYDGB21199
115 VICTORIA ROAD, ALDERSHOT, GU11 1JQ
LOYDGB21200
28-34 RISBYGATE STREET - BURY ST, BURY ST. EDMUNDS, IP33 3AH
LOYDGB21201
8 HIGH TOWN, HEREFORD, HR1 2AE
LOYDGB21202
38 MARKET PLACE, DEVIZES, SN10 1JD
LOYDGB21203
106 KILBURN HIGH ROAD, LONDON, NW6 4HY
LOYDGB21204
34 HIGH STREET, BEDFORD, MK40 1SB
LOYDGB21205
64 FORE STREET, TROWBRIDGE, BA14 8EU
LOYDGB21206
3 SIDNEY STREET - CAMBRIDGE, CB2, CAMBRIDGE, CB2 3HQ
LOYDGB21207
29 HIGH STREET, CHIPPENHAM, SN15 3HA
LOYDGB21208
9 HIGH STREET, YEOVIL, BA20 1RN
LOYDGB21209
36 MARKET STREET, EASTLEIGH, SO50 9YT
LOYDGB21210
20 NORTH STREET - BISHOP'S, BISHOP'S STORTFORD, CM23 2LN
LOYDGB21211
69 BEDFORD STREET - NORTH, NORTH SHIELDS, NE29 0AU
LOYDGB21212
16 HIGH STREET - BURTON UPON, BURTON UPON TRENT, DE14 1JA
LOYDGB21213
21-22 HIGH STREET - UXBRIDGE, UB8, UXBRIDGE, UB8 1JD
LOYDGB21214
8-11 CAMBRIDGE CRESCENT, HARROGATE, HG1 1PQ
LOYDGB21215
103 QUEENSWAY - STEVENAGE, SG1, STEVENAGE, SG1 1EA
LOYDGB21216
VILLIERS HOUSE, LONDON, WC2N 5LL
LOYDGB21217
31 QUEEN STREET, CARDIFF, CF10 2AG
LOYDGB21218
272 LONDON ROAD - WATERLOOVILLE, WATERLOOVILLE, PO7 7HN
LOYDGB21219
171-173 NORTH EAST, BRIGHTON, BN1 1GL
LOYDGB21220
7 HIGH STREET - LEICESTER, LE1, LEICESTER, LE1 4FP
LOYDGB21221
5 MARKET SQUARE - STAFFORD, ST16, STAFFORD, ST16 2JL
LOYDGB21224
27-31 WHITE HART STREET - HIGH, HIGH WYCOMBE, HP11 2HL
LOYDGB21225
2 PAVEMENT, YORK, YO1 9UP
LOYDGB21226
14 CHURCH STREET, RUGBY, CV21 3PL
LOYDGB21227
92-94 QUEENSMEAD, FARNBOROUGH, GU14 7SE
LOYDGB21228
1 MARKET SQUARE - AYLESBURY, HP20, AYLESBURY, HP20 1TD
LOYDGB21229
65-68 BRIGGATE, LEEDS, LS1 6LH
LOYDGB21230
70-71 CHEAPSIDE, LONDON, EC2V 6EN
LOYDGB21232
2 SOUTH PARADE, WESTON-SUPER-MARE, BS23 1JL
LOYDGB21233
10 EAST STREET - CHICHESTER, PO19, CHICHESTER, PO19 1HJ
LOYDGB21234
25 CORNHILL, BRIDGWATER, TA6 3AY
LOYDGB21235
49/53 HIGH STREET, SUTTON, SM1 1DT
LOYDGB21236
70-71 CHEAPSIDE, LONDON, EC2V 6EN
LOYDGB21238
82 REGENT STREET, SWINDON, SN1 1JZ
LOYDGB21239
3 QUEEN STREET, RAMSGATE, CT11 9DL
LOYDGB21240
1 BOROUGH PAVEMENT, BIRKENHEAD, CH41 2XX
LOYDGB21241
64 HIGH STREET, STREET, BA16 0ED
LOYDGB21243
70/71 CHEAPSIDE, LONDON, EC2V 6EN
LOYDGB21244
WESTFIELD STRATFORD, THE ARCADE, LONDON, E20 1EH
LOYDGB21245
123 HIGH STREET, SLOUGH, SL1 1DH
LOYDGB21246
102 REGENT STREET, BRISTOL, BS15 8HT
LOYDGB21247
19 HALL QUAY, SPALDING, PE11 1SN
LOYDGB21249
8 GOLDERS GREEN ROAD, LONDON, NW11 8LJ
LOYDGB21251
30 MARKET HILL, SUDBURY, CO10 2EL
LOYDGB21252
47 HIGH STREET, BRENTWOOD, CM14 4RN
LOYDGB21253
205 HIGH STREET - BERKHAMSTED, BERKHAMSTED, HP4 1AP
LOYDGB21254
21-23 NORTHGATE - DARLINGTON, DL1, DARLINGTON, DL1 1TL
LOYDGB21255
46-48 HIGH STREET, NEWCASTLE-UNDER-LYME, ST5 1QY
LOYDGB21256
120 LEWISHAM HIGH STREET, LONDON, SE13 6JG
LOYDGB21257
3 MARKET PLACE, CANNOCK, WS11 1BD
LOYDGB21260
60 GEORGE STREET, LUTON, LU1 2BB
LOYDGB21261
272 LONDON ROAD - WATERLOOVILLE, WATERLOOVILLE, PO7 7HN
LOYDGB21262
15 HIGH STREET, BRISTOL, BS9 3DA
LOYDGB21263
106 HIGH STREET - SCUNTHORPE, SCUNTHORPE, DN15 6HG
LOYDGB21264
19 MARKET PLACE, DURHAM, DH1 3NL
LOYDGB21265
MINSTER PLACE, ELY, CB7 4EN
LOYDGB21266
2-4 BANK STREET, BRAINTREE, CM7 1UN
LOYDGB21268
5-6 MARKET STREET - HERTFORD, HERTFORD, SG14 1DS
LOYDGB21270
45-47 OLD CHRISTCHURCH ROAD, BOURNEMOUTH, BH1 1ED
LOYDGB21271
272 LONDON ROAD - WATERLOOVILLE, WATERLOOVILLE, PO7 1HN
LOYDGB21272
103 QUEENSWAY - STEVENAGE, SG1, STEVENAGE, SG1 1EA
LOYDGB21275
234 HIGH STREET, SEATON, EX4 3NL
LOYDGB21276
272 LONDON ROAD - WATERLOOVILLE, WATERLOOVILLE, PO7 7HN
LOYDGB21277
70/71 CHEAPSIDE, LONDON, EC2V 6EN
LOYDGB21278
78 NEW ROAD, GRAVESEND, DA11 0AR
LOYDGB21279
17 WESTGATE - WAKEFIELD, WF1 1JZ, WAKEFIELD, WF1 1JZ
LOYDGB21280
7 VICTORIA PLACE - HAVERFORDWEST, HAVERFORDWEST, SA61 2JX
LOYDGB21281
25 CAMBERWELL GREEN, LONDON, SE5 7AB
LOYDGB21282
207 HIGH STREET - BIRMINGHAM, B23, BIRMINGHAM, B23 6SZ
LOYDGB21283
130 BROADWAY - BEXLEYHEATH, DA6, BEXLEYHEATH, DA6 7DP
LOYDGB21284
9 HIGH STREET, YEOVIL, BA20 1RN
LOYDGB21285
73 PARADE - LEAMINGTON SPA, CV32, LEAMINGTON SPA, CV32 4BB
LOYDGB21286
82 HIGH STREET, HONITON, EX14 1JJ
LOYDGB21287
98 VICTORIA STREET, LONDON, SW1E 5JL
LOYDGB21288
HALL PLACE, SPALDING, PE11 1SF
LOYDGB21289
697 FISHPONDS ROAD, BRISTOL, BS16 3UJ
LOYDGB21290
17 CROSS STREET, BARNSTAPLE, EX31 1BE
LOYDGB21291
9 TOWN SQUARE, BASILDON, SS14 1DZ
LOYDGB21292
20-24 HIGH STREET, GOSPORT, PO12 1DE
LOYDGB21293
7 BOSCAWEN STREET, TRURO, TR1 2QT
LOYDGB21294
64 FORE STREET, TROWBRIDGE, BA14 8EU
LOYDGB21295
32-34 ALCESTER ROAD SOUTH, BIRMINGHAM, B14 7PU
LOYDGB21296
THE HARVEY CENTRE, HARLOW, CM20 1JF
LOYDGB21297
99/101 SOUTH ROAD - HAYWARDS, HAYWARDS HEATH, RH16 4ND
LOYDGB21298
MARKET SQUARE, CAMBORNE, TR14 8JT
LOYDGB21299
2-4 MARKET SQUARE, WITNEY, OX28 6RD
LOYDGB21301
1 PRIDE HILL, SHREWSBURY, SY1 1DG
LOYDGB21302
21 STEPNEY STREET - LLANELLI, LLANELLI, SA15 3YD
LOYDGB21303
112-114 KENSINGTON HIGH STREET, LONDON, W8 4SN
LOYDGB21304
140 CAMDEN HIGH STREET, LONDON, NW1 0NG
LOYDGB21305
1-5 HIGH STREET, OXFORD, OX1 4AB
LOYDGB21306
20 NORTH STREET - BISHOP'S, BISHOP'S STORTFORD, CM23 2LN
LOYDGB21307
THE GOSFORTH CENTRE 32 - NEWCASTLE, NEWCASTLE UPON TYNE, NE3 1JZ
LOYDGB21309
1 BEACH ROAD - LITTLEHAMPTON, LITTLEHAMPTON, BN17 5HY
LOYDGB21310
17 ELLISON WALK - GATESHEAD, NE8, GATESHEAD, NE8 1BF
LOYDGB21311
112-114 KENSINGTON HIGH STREET, LONDON, W8 4SN
LOYDGB21312
21-25 KING STREET, HAMMERSMITH, LONDON, W6 9HW
LOYDGB21313
26 MARKET STREET - CORBY, NN17, CORBY, NN17 1PB
LOYDGB21314
22 MOSTYN STREET, LLANDUDNO, LL30 2RU
LOYDGB21315
47 LONDON ROAD NORTH, LOWESTOFT, NR32 1BL
LOYDGB21316
8 HIGH TOWN, HEREFORD, HR1 2AE
LOYDGB21317
1 POUND WAY, OXFORD, OX4 3XS
LOYDGB21318
102-104 HIGH ROAD, ILFORD, IG1 1DS
LOYDGB21319
31 STATION ROAD, ST. BLAZEY, PL24 2NE
LOYDGB21322
113-117 OXFORD STREET, LONDON, W1D 2HW
LOYDGB21323
15 HIGH STREET, WESTBURY-ON-TRYM, BS9 3DA
LOYDGB21325
7 MANCHESTER ROAD, BURNLEY, BB11 1HT
LOYDGB21326
30 HIGH STREET, COVENTRY, CV1 5RA
LOYDGB21327
113-117 OXFORD STREET, LONDON, W1D 2HW
LOYDGB21328
1-3 MARINA DRIVE - ELLESMERE, ELLESMERE PORT, CH65 0AL
LOYDGB21329
27 HIGH STREET, STOCKTON-ON-TEES, TS18 1SG
LOYDGB21330
17 GEORGE STREET, TAMWORTH, B79 7LW
LOYDGB21331
21 CARDIFF ROAD, CAERPHILLY, CF38 1WD
LOYDGB21332
82 MOUNT PLEASANT ROAD, TUNBRIDGE WELLS, TN1 1RP
LOYDGB21333
9-13 HOTEL STREET - BOLTON, BL1, BOLTON, BL1 1DB
LOYDGB21334
417 NORTH END ROAD, LONDON, SW6 1NS
LOYDGB21335
BLACK HORSE HOUSE, ANDOVER, SP10 1RE
LOYDGB21336
21-25 KING STREET, LONDON, W6 9HW
LOYDGB21337
8 ROYAL PARADE, PLYMOUTH, PL1 1DS
LOYDGB21338
37-38 HIGH STREET - LOUGHBOROUGH, LOUGHBOROUGH, LE11 1QG
LOYDGB21339
268 HIGH STREET, BANGOR, LL57 1RT
LOYDGB21340
2 GEORGE ROW - NORTHAMPTON, NN1, NORTHAMPTON, NN1 1DJ
LOYDGB21343
101 HIGH STREET, POOLE, BH15 1AJ
LOYDGB21344
6-8 MARKET SQUARE, LONDON, BR1 1NA
LOYDGB21346
564-568 HIGH ROAD, WEMBLEY, HA0 2AB
LOYDGB21347
9 BUTTERMARKET - BURY ST, BURY ST. EDMUNDS, IP33 1DB
LOYDGB21348
92 ST MARY STREET, WEYMOUTH, DT4 8PA
LOYDGB21349
MARKET PLACE - WILLENHALL, WV13, WILLENHALL, WV13 2AE
LOYDGB21350
20 BELVOIR ROAD - COALVILLE, LE67, COALVILLE, LE67 3QH
LOYDGB21351
69/73 BOROUGH HIGH STREET, LONDON, SE1 1NQ
LOYDGB21352
134 HIGH STREET - STOURBRIDGE, STOURBRIDGE, DY8 1DS
LOYDGB21353
2 PALACE AVENUE, PAIGNTON, TQ3 3ER
LOYDGB21354
49 MARKET STREET, LANCASTER, LA1 1JH
LOYDGB21355
24 BROAD STREET, READING, RG1 2BT
LOYDGB21356
24-26 HIGH STREET, CHEDDAR, BA5 2SJ
LOYDGB21357
3-5 WHITECHAPEL ROAD, LONDON, E1 1DU
LOYDGB21358
27-31 WHITE HART STREET - HIGH, HIGH WYCOMBE, HP11 2HL
LOYDGB21360
48 HIGH STREET, NEWMARKET, CB8 8LF
LOYDGB21361
113 COMMERCIAL ROAD, PORTSMOUTH, PO1 1BY
LOYDGB21362
11-12 KILLIGREW STREET, FALMOUTH, TR11 3RA
LOYDGB21363
30 CORPORATION STREET, BLACKPOOL, FY1 1EN
LOYDGB21365
10-13 ST GEOGRES ROAD, BRIGHTON, BN2 1EB
LOYDGB21367
CAXTON GATE 3 CORPORATION STREET, BIRMINGHAM, B2 4LP
LOYDGB21368
33-37 HIGH STREET - BOGNOR REGIS, BOGNOR REGIS, PO21 1RS
LOYDGB21370
70 HIGH STREET - KINGSWINFORD, KINGSWINFORD, DY6 8AE
LOYDGB21371
9 BUTTERMARKET - BURY ST EDMUNDS, BURY ST EDMUNDS, IP33 1DB
LOYDGB21372
798 BRISTOL ROAD SOUTH, BIRMINGHAM, B31 2NP
LOYDGB21373
51 MARKET PLACE, BOSTON, PE21 6NQ
LOYDGB21374
49 MARKET STREET, LANCASTER, LA1 1JH
LOYDGB21375
101 HIGH STREET, POOLE, BH15 1AJ
LOYDGB21376
92-94 ABOVE BAR STREET, SOUTHAMPTON, SO14 7DT
LOYDGB21377
4-6 HIGH STREET, DARTFORD, DA1 1BY
LOYDGB21378
28A HIGH STREET - WOLVERHAMPTON, WOLVERHAMPTON, WV6 8QT
LOYDGB21380
48 HIGH STREET, NEWMARKET, CB8 8LF
LOYDGB21381
WESLEY COURT 3 - BLAYDON-ON-TYNE, BLAYDON-ON-TYNE, NE21 5BY
LOYDGB21383
THE GLOBE CENTRE, CARDIFF, CF24 3PJ
LOYDGB21384
38 MARKET PLACE, DEREHAM, NR19 2AT
LOYDGB21385
HIGH STREET - MORETON-IN-MARSH, MORETON-IN-MARSH, GL56 0AY
LOYDGB21386
46 FORE STREET, TIVERTON, EX16 6LF
LOYDGB21388
1-3 MARKET PLACE, ROMFORD, RM1 3AA
LOYDGB21389
18 HIGH STREET - HARPENDEN, AL5, HARPENDEN, AL5 2TA
LOYDGB21390
12 HIGH STREET, BANBURY, OX16 5EF
LOYDGB21391
31 FORE STREET, TAUNTON, TA1 1HN
LOYDGB21392
THE ARCADE, LONDON, E20 1EH
LOYDGB21393
25 CAMBERWELL GREEN, LONDON, SE5 7AB
LOYDGB21394
SHOPPING CENTRE 60-62 MERSEYWAY, STOCKPORT, SK1 1PL
LOYDGB21395
21-23 HILL STREET, LONDON, W1J 5JW
LOYDGB21396
7 BOSCAWEN STREET, TRURO, TR1 2QT
LOYDGB21397
MARKET SQUARE - PONTYPRIDD, CF37, PONTYPRIDD, CF37 2TF
LOYDGB21398
24-26 HIGH STREET, WELLS, BA5 2SJ
LOYDGB21401
35 UNION STREET, RYDE, PO33 2LH
LOYDGB21402
3 SOUTH STREET, WAREHAM, BH20 4LX
LOYDGB21404
101 KING STREET - SOUTH SHIELDS, SOUTH SHIELDS, NE33 1DT
LOYDGB21405
49/53 HIGH STREET, SUTTON, SM1 1DT
LOYDGB21408
284 WELLS ROAD, BRISTOL, BS4 2PY
LOYDGB21409
63 HIGH STREET, DUDLEY, DY1 1PY
LOYDGB21410
1-3 CHURCH STREET - MANSFIELD, MANSFIELD, NG18 1AF
LOYDGB21411
83 CLARENCE STREET, KINGSTON-UPON-THAMES, KT1 1RE
LOYDGB21413
115 STATION ROAD - SOLIHULL, SA13, SOLIHULL, SA13 1NR
LOYDGB21414
248 STRATFORD ROAD, SOLIHULL, B90 3AE
LOYDGB21415
MAYFAIR HOUSE, BASINGSTOKE, RG21 7JU
LOYDGB21416
293 HIGH STREET - WEST BROMWICH, WEST BROMWICH, B70 8NA
LOYDGB21417
77 HIGH STREET, SOUTHEND-ON-SEA, SS1 1HT
LOYDGB21418
34 HIGH STREET, BEDFORD, MK40 1SB
LOYDGB21419
30 COMMERCIAL ROAD, SOUTHAMPTON, SO40 3TH
LOYDGB21420
3 EAST WALK, YATE, BS37 4AT
LOYDGB21421
140 CAMDEN HIGH STREET, LONDON, NW1 0NG
LOYDGB21422
26 NEW POST OFFICE SQUARE, CORBY, NN17 1PB
LOYDGB21423
28 REGENT STREET, WREXHAM, LL11 1SE
LOYDGB21424
17 CROSS STREET, BARNSTAPLE, EX31 1BE
LOYDGB21425
55 HIGH STREET - DONCASTER, DN1, DONCASTER, DN1 1BH
LOYDGB21427
6 LOWTHER STREET, CARLISLE, CA3 8DB
LOYDGB21429
8 ROYAL PARADE, PLYMOUTH, PL1 1DS
LOYDGB21430
41 COURTENAY STREET, NEWTON ABBOT, TQ12 2QW
LOYDGB21432
16 GENTLEMANS WALK, NORWICH, NR2 1LZ
LOYDGB21433
3 QUEEN STREET, RAMSGATE, CT11 9DL
LOYDGB21434
9 SHEEP STREET, BICESTER, OX26 6JE
LOYDGB21435
83 HIGH STREET, WALTON-ON-THAMES, KT12 1DU
LOYDGB21436
234 HIGH STREET, EXETER, EX4 3NL
LOYDGB21437
43 KING STREET - CARMARTHEN, SA31, CARMARTHEN, SA31 1BW
LOYDGB21438
128-132 YORK ROAD - HARTLEPOOL, HARTLEPOOL, TS26 9DD
LOYDGB21440
1 ST NICHOLAS STREET, SCARBOROUGH, YO11 2YY
LOYDGB21441
7 HIGH STREET - LEICESTER, LE1, LEICESTER, LE1 4FP
LOYDGB21442
14 HIGH STREET NORTH, LONDON, E6 2HN
LOYDGB21443
140B HOLTON ROAD - BARRY, CF63, BARRY, CF63 4TZ
LOYDGB21445
16 THE TRIANGLE, BRISTOL, BS21 6NG
LOYDGB21446
6 MARKET PLACE - OLDHAM, OL1 1JG, OLDHAM, OL1 1JG
LOYDGB21447
55 NEWERNE STREET - LYDNEY, GL15, LYDNEY, GL15 5RA
LOYDGB21448
7 HIGH STREET, LYE, DY9 8JU
LOYDGB21449
31/33 ST PETERS STREET, DERBY, DE1 2AA
LOYDGB21450
12 HIGH STREET, BANBURY, OX16 5EF
LOYDGB21451
11 STATION PARADE - BARKING, IG11, BARKING, IG11 8ED
LOYDGB21453
34 HIGH STREET, GRAYS, RM17 6LX
LOYDGB21454
514 COWBRIDGE ROAD EAST, CARDIFF, CF5 1BL
LOYDGB21455
111 WALSALL STREET - WEDNESBURY, WEDNESBURY, WS10 9BY
LOYDGB21456
27-31 WHITE HART STREET - HIGH, HIGH WYCOMBE, HP11 2HL
LOYDGB21457
106 KILBURN HIGH ROAD, LONDON, NW6 4HY
LOYDGB21458
22 CONDUIT STREET - LICHFIELD, LICHFIELD, WS13 6JS
LOYDGB21459
113 HIGH STREET, SWANSEA, SA4 4BR
LOYDGB21461
14 HIGH STREET - HORNCASTLE, LN9, HORNCASTLE, LN9 5BL
LOYDGB21462
70/71 CHEAPSIDE, LONDON, EC2V 6EN
LOYDGB21464
125 HIGH STREET, SITTINGBOURNE, ME10 4BD
LOYDGB21465
8 ROYAL PARADE, PLYMOUTH, PL1 1DS
LOYDGB21466
399 OXFORD STREET, LONDON, W1C 2BU
LOYDGB21467
43 WEST STREET, FAREHAM, PO16 0BE
LOYDGB21468
125 HIGH STREET - BIRMINGHAM, B17, BIRMINGHAM, B17 9NP
LOYDGB21470
7 MANOR WAY - CHEPSTOW, NP16 5HZ, CHEPSTOW, NP16 5HZ
LOYDGB21471
51 LUMLEY ROAD, SKEGNESS, PE25 3LP
LOYDGB21473
13-15 HARDSHAW STREET, ST. HELENS, WA10 1QZ
LOYDGB21475
NEW TOWN CENTRE, CWMBRAN, NP44 1XN
LOYDGB21476
INTU SHOPPING CENTRE, WATFORD, WD17 2UB
LOYDGB21477
65 HIGH STREET, STAMFORD, PE9 2AT
LOYDGB21480
48 MARKET STREET, WELLINGBOROUGH, NN8 1AG
LOYDGB21481
8 TAMWORTH ROAD, LONG EATON, NG10 1JJ
LOYDGB21483
21-23 HIGH STREET, KINGS LYNN, PE30 1BP
LOYDGB21484
140 CAMDEN HIGH STREET, CAMDEN TOWN, LONDON, NW1 0NG
LOYDGB21486
9 TOWN SQUARE, BASILDON, SS14 1DZ
LOYDGB21487
18 HIGH STREET - DAVENTRY, NN11, DAVENTRY, NN11 4HT
LOYDGB21493
55 NEWERNE STREET - LYDNEY, GL15, LYDNEY, GL15 5RA
LOYDGB21496
2 PALACE AVENUE, PAIGNTON, TQ3 3ER
LOYDGB21497
58 YORKSHIRE STREET - ROCHDALE, ROCHDALE, OL16 1JP
LOYDGB21498
1 WEST AVENUE, CLACTON-ON-SEA, CO15 1QP
LOYDGB21499
8 HIGH TOWN, HEREFORD, HR1 2AE
LOYDGB21501
54-55 CROSS STREET - ABERGAVENNY, ABERGAVENNY, NP7 5HB
LOYDGB21505
2 GLANMOR ROAD, SWANSEA, SA2 0PU
LOYDGB21507
13 CORNHILL, IPSWICH, IP1 1DG
LOYDGB21509
113 THE BORDER, TELFORD, TF3 4AE
LOYDGB21513
11-12 KILLIGREW STREET, FALMOUTH, TR11 3RA
LOYDGB21514
286-288 STATION ROAD, HARROW, HA1 2EB
LOYDGB21516
1 VICTORIA ROAD, CONSETT, DH8 5AE
LOYDGB21517
25 MARKET STREET - EBBW VALE, EBBW VALE, NP23 6HP
LOYDGB21519
16 GENTLEMAN'S WALK, NORWICH, NR2 1LZ
LOYDGB21521
13 VICTORIA STREET, CREWE, CW1 2JQ
LOYDGB21522
82 HIGH STREET - RICKMANSWORTH, RICKMANSWORTH, WD3 1AG
LOYDGB21523
18 WEEK ST, MAIDSTONE, ME14 1RW
LOYDGB21525
92 ST MARY STREET, WEYMOUTH, DT4 8PA
LOYDGB21527
103 QUEENSWAY - STEVENAGE, SG1, STEVENAGE, SG1 1EA
LOYDGB21530
92-94 ABOVE BAR STREET, SOUTHAMPTON, SO14 7DT
LOYDGB21531
2-6 MARKET STREET - WIGAN, WN1, WIGAN, WN1 1JN
LOYDGB21532
9 WELLGATE - ROTHERHAM, S60 2LU, ROTHERHAM, S60 2LU
LOYDGB21533
14 HIGH STREET, WHITSTABLE, CT5 1BH
LOYDGB21534
17 CROSS STREET, BARNSTAPLE, EX31 1BE
LOYDGB21535
92-94 ABOVE BAR ST, SOUTHAMPTON, SO14 7DT
LOYDGB21537
PARK PAVILLION, UNIT 3, LONDON, E14 5FW
LOYDGB21538
7 VICTORIA PLACE - HAVERFORDWEST, HAVERFORDWEST, SA61 2JX
LOYDGB21539
128-132 YORK ROAD - HARTLEPOOL, HARTLEPOOL, TS26 9DD
LOYDGB21541
113 THE BORDER, TELFORD, TF3 4AE
LOYDGB21548
69 HIGH STREET - MERTHYR TYDFIL, MERTHYR TYDFIL, CF47 8AD
LOYDGB21549
MERSEYWAY SHOPPING CENTRE 60/62, STOCKPORT, SK1 1PL
LOYDGB21550
63 HIGH STREET, DUDLEY, DY1 1PY
LOYDGB21551
153 HIGH STREET, WARLEY, B65 0EB
LOYDGB21553
140B HOLTON ROAD - BARRY, CF63, BARRY, CF63 4TZ
LOYDGB21554
MONUMENT MALL 15-21 - NEWCASTLE, NEWCASTLE UPON TYNE, NE1 7AE
LOYDGB21555
21-23 NORTHGATE - DARLINGTON, DL9, DARLINGTON, DL9 3JE
LOYDGB21556
9 TOWN SQUARE, BASILDON, SS14 1DZ
LOYDGB21557
202 HIGH STREET, LINCOLN, LN5 7AP
LOYDGB21559
54-55 CROSS STREET - ABERGAVENNY, ABERGAVENNY, NP7 5HB
LOYDGB21560
2 GEORGE ROW, ABINGTON, NORTHAMPTON, NN1 1DJ
LOYDGB21564
144-146 DALTON ROAD, BARROW-IN-FURNESS, LA14 1JH
LOYDGB21565
28 LLOYDS COURT,SECKLOW GATE WEST, MILTON KEYNES, MK9 3EH
LOYDGB21567
58 YORKSHIRE STREET - ROCHDALE, ROCHDALE, OL16 1JP
LOYDGB21568
HIGH STREET, MOLD, CH7 1AS
LOYDGB21569
8 ROYAL PARADE, PLYMOUTH, PL1 1DS
LOYDGB21570
120 LEWISHAM HIGH STREET, LONDON, SE13 6JG
LOYDGB21571
47 LONDON ROAD NORTH, LOWESTOFT, NR32 1BL
LOYDGB21572
6 LOWTHER STREET, CARLISLE, CA3 8DB
LOYDGB21573
89 CHURCH STREET, BILSTON, WV14 0BJ
LOYDGB21575
27-31 WHITE HART STREET - HIGH, HIGH WYCOMBE, HP11 2HL
LOYDGB21576
1-5 HIGH STREET, OXFORD, OX1 4AB
LOYDGB21577
19 MARKET PLACE, DURHAM, DH1 3NL
LOYDGB21582
19/21 POWIS STREET, LONDON, SE18 6HZ
LOYDGB21583
WHITE RIVER PLACE, ST AUSTELL, PL25 5AZ
LOYDGB21586
8-11 CAMBRIDGE CRESCENT, HARROGATE, HG1 1PQ
LOYDGB21590
82 REGENT STREET, SWINDON, SN1 1JZ
LOYDGB21591
5 WINDSOR ROAD - NEATH, SA11 1LP, NEATH, SA11 1LP
LOYDGB21592
7 CARTER STREET - UTTOXETER, ST14, UTTOXETER, ST14 8HD
LOYDGB21593
31 FORE STREET, TAUNTON, TA1 1HN
LOYDGB21595
43 KING STREET - CARMARTHEN, SA31, CARMARTHEN, SA31 1BW
LOYDGB21596
14 HIGH STREET, SANDOWN, PO36 8DJ
LOYDGB21599
2-4 BANK STREET, HALSTEAD, CM7 1UN
LOYDGB21600
7 BOSCAWEN STREET, TRURO, TR1 2QT
LOYDGB21602
43 KING STREET - CARMARTHEN, SA31, CARMARTHEN, SA31 1BW
LOYDGB21604
116 HIGH STREET - SMETHWICK, B66, SMETHWICK, B66 1AE
LOYDGB21605
91 OLD STREET, ASHTON-UNDER-LYNE, OL6 7RU
LOYDGB21606
286-288 STATION ROAD, HARROW, HA1 2EB
LOYDGB21607
7 BOSCAWEN STREET, TRURO, TR1 2QT
LOYDGB21608
37 CHURCH STREET - WOLVERHAMPTON, WOLVERHAMPTON, WV11 1SS
LOYDGB21609
1 PRIDE HILL, SHREWSBURY, SY1 1DG
LOYDGB21611
3 STATION ROAD - ASHINGTON, NE63, ASHINGTON, NE63 9UZ
LOYDGB21612
77 HIGH STREET, SOUTHEND-ON-SEA, SS1 1HT
LOYDGB21614
92-94 ABOVE BAR STREET, SOUTHAMPTON, SO14 7DT
LOYDGB21616
27-31 WHITE HART STREET - HIGH, HIGH WYCOMBE, HP11 2HL
LOYDGB21617
162 SOHO ROAD - BIRMINGHAM, B21, BIRMINGHAM, B21 9LN
LOYDGB21618
2 PAVEMENT, YORK, YO1 9UP
LOYDGB21619
3 MAPLE WALK CHELMSLEY WOOD, BIRMINGHAM, B37 5TS
LOYDGB21620
15 MARKET PLACE - DRIFFIELD, YO25, DRIFFIELD, YO25 6AH
LOYDGB21621
12 CANON STREET - ABERDARE, CF44, ABERDARE, CF44 7AR
LOYDGB21624
82 REGENT STREET, SWINDON, SN1 1JZ
LOYDGB21625
113 THE BORDER, TELFORD, TF3 4AE
LOYDGB21630
43 KING STREET - CARMARTHEN, SA31, CARMARTHEN, SA31 1BW
LOYDGB21631
6 LOWTHER STREET, CARLISLE, CA3 8DB
LOYDGB21633
28 MARKET PALCE, TIPTON, DY4 7EJ
LOYDGB21634
3 STATION ROAD - ASHINGTON, NE63, ASHINGTON, NE63 9UZ
LOYDGB21639
153 HIGH STREET, WARLEY, B65 0EB
LOYDGB21640
8 HIGH TOWN, HEREFORD, HR1 2AE
LOYDGB21641
22 ST THOMAS SQUARE, NEWPORT, PO31 8LF
LOYDGB21642
ANDOVER, BX1 1LT
LOYDGB21643
15 HIGH STREET, WESTBURY-ON-TRYM, BS9 3DA
LOYDGB21644
3 STATION ROAD - ASHINGTON, NE63, ASHINGTON, NE63 9UZ
LOYDGB21645
9 WELLGATE - ROTHERHAM, S60 2LU, ROTHERHAM, S60 2LU
LOYDGB21646
13-15 HARDSHAW STREET, ST. HELENS, WA10 1QZ
LOYDGB21647
70/71 CHEAPSIDE, LONDON, EC2V 6EN
LOYDGB21648
125 HIGH STREET - BIRMINGHAM, B17, BIRMINGHAM, B17 9NP
LOYDGB21649
2-6 MARKET STREET - WIGAN, WN1, WIGAN, WN1 1JN
LOYDGB21650
31 FORE STREET, TAUNTON, TA1 1HN
LOYDGB21651
44-45 GEORGE WHITE STREET, BRISTOL, BS1 3BA
LOYDGB21652
51 MARKET PLACE, BOSTON, PE21 6NQ
LOYDGB21653
10 HIGH STREET, BRACKNELL, RG12 1BT
LOYDGB21654
BRADFORD CITY OFFICE 45, BRADFORD, BD1 1NT
LOYDGB21655
2-4 BANK STREET, BRAINTREE, CM7 1UN
LOYDGB21656
54-55 CROSS STREET - ABERGAVENNY, ABERGAVENNY, NP7 5HB
LOYDGB21657
2 PAVEMENT, YORK, YO1 9UP
LOYDGB21658
798 BRISTOL ROAD SOUTH, NORTHFIELD, BIRMINGHAM, B31 2NP
LOYDGB21659
12 HIGH STREET, BANBURY, OX16 5EF
LOYDGB21660
114-116 COLMORE ROW - BIRMINGHAM, BIRMINGHAM, B2 4LP
LOYDGB21663
99/101 SOUTH ROAD - HAYWARDS, HAYWARDS HEATH, RH16 4ND
LOYDGB21664
16 HIGH STREET - BURTON UPON, BURTON UPON TRENT, DE14 1JA
LOYDGB21665
58 YORKSHIRE STREET - ROCHDALE, ROCHDALE, OL16 1JP
LOYDGB21666
28-34 RISBYGATE STREET - BURY ST, BURY ST. EDMUNDS, IP33 1DF
LOYDGB21668
18 PRINCE OF WALES WALK, CAMBERLEY, GU15 3SJ
LOYDGB21669
25 CAMBERWELL GREEN, LONDON, SE5 7AB
LOYDGB21670
3 SIDNEY STREET - CAMBRIDGE, CB2, CAMBRIDGE, CB2 3HQ
LOYDGB21671
140 CAMDEN HIGH STREET, LONDON, NW1 0NG
LOYDGB21672
3 MARKET PLACE, CANNOCK, WS11 1BD
LOYDGB21673
49 HIGH STREET, CANTERBURY, CT1 2SE
LOYDGB21674
33-33A KINGS ROAD, LONDON, SW3 4LX
LOYDGB21675
MINSTER PLACE, ELY, CB7 4EN
LOYDGB21676
VILLIERS HOUSE, LONDON, WC2N 5LL
LOYDGB21677
9 HIGH STREET, YEOVIL, BA20 1RN
LOYDGB21678
65-68 BRIGGATE, LEEDS, LS1 6LH
LOYDGB21679
171-173 NORTH STREET, BRIGHTON, BN1 1GL
LOYDGB21680
120 LEWISHAM HIGH STREET, LONDON, SE13 6JG
LOYDGB21682
70/71 CHEAPSIDE, LONDON, EC2V 6EN
LOYDGB21683
36-38 NEW STREET - BIRMINGHAM, B2, BIRMINGHAM, B2 4LP
LOYDGB21684
88-94 CHURCH STREET, LIVERPOOL, L1 3HD
LOYDGB21685
43 KING STREET - CARMARTHEN, SA31, CARMARTHEN, SA31 1BW
LOYDGB21686
22 MOSTYN STREET, LLANDUDNO, LL30 2RU
LOYDGB21687
21 STEPNEY STREET - LLANELLI, LLANELLI, SA15 3YD
LOYDGB21689
37-38 HIGH STREET - LOUGHBOROUGH, LOUGHBOROUGH, LE11 1QG
LOYDGB21690
51 LUMLEY ROAD, SKEGNESS, PE25 3LP
LOYDGB21692
8 HIGH TOWN, HEREFORD, HR1 2AE
LOYDGB21693
60 CHURCH STREET, LUTON, LU1 2BB
LOYDGB21694
55 NEWERNE STREET - LYDNEY, GL15, LYDNEY, GL15 5RA
LOYDGB21695
134 HIGH STREET - STOURBRIDGE, STOURBRIDGE, DY8 1DS
LOYDGB21697
399 OXFORD STREET, LONDON, W1C 2BU
LOYDGB21698
47 HIGH STREET, BRENTWOOD, CM14 4RN
LOYDGB21699
18 WYNDHAM STREET, BRIDGEND, CF31 1EQ
LOYDGB21700
113 THE BORDER, TELFORD, TF3 4AE
LOYDGB21701
25 CORNHILL, BRIDGWATER, TA6 3AY
LOYDGB21704
1-5 HIGH STREET, OXFORD, OX1 4AB
LOYDGB21705
CANONS HOUSE, FLOOR 1, BRISTOL, BS1 5LL
LOYDGB21707
31 QUEEN STREET, CARDIFF, CF10 2AG
LOYDGB21708
6 LOWTHER STREET, CARLISLE, CA3 8DB
LOYDGB21709
43 KING STREET - CARMARTHEN, SA31, CARMARTHEN, SA31 1BW
LOYDGB21710
BLACK HORSE HOUSE, ANDOVER, SP10 1RE
LOYDGB21711
202 HIGH STREET, LINCOLN, LN5 7AP
LOYDGB21712
8 ROYAL PARADE, PLYMOUTH, PL1 1DS
LOYDGB21713
33/37 HIGH STREET - BOGNOR REGIS, BOGNOR REGIS, PO21 1RS
LOYDGB21714
8 HIGH TOWN, HEREFORD, HR1 2AE
LOYDGB21716
24 BROAD STREET, READING, RG1 2BT
LOYDGB21718
43 KING STREET - CARMARTHEN, SA31, CARMARTHEN, SA31 1BW
LOYDGB21719
22 CONDUIT STREET - LICHFIELD, LICHFIELD, WS13 6JS
LOYDGB21721
113 COMMERCIAL ROAD, PORTSMOUTH, PO1 1BY
LOYDGB21722
64 HIGH STREET, EPSOM, KT19 8AT
LOYDGB21723
19 HIGH STREET - EVESHAM, WR11, EVESHAM, WR11 4DQ
LOYDGB21724
234 HIGH STREET, EXETER, EX4 3NL
LOYDGB21725
92-94 QUEENSMEAD, FARNBOROUGH, GU14 7SE
LOYDGB21726
1-5 HIGH STREET, OXFORD, OX1 4AB
LOYDGB21727
11-12 KILLIGREW STREET, FALMOUTH, TR11 3RA
LOYDGB21728
198-200 MARLOWES - HEMEL, HEMEL HEMPSTEAD, HP1 1BH
LOYDGB21729
24 BROAD STREET, READING, RG1 2BT
LOYDGB21730
8 HIGH TOWN, HEREFORD, HR1 2AE
LOYDGB21731
39 HIGH STREET, LYMINGTON, SO41 9ZF
LOYDGB21732
5 WINDSOR ROAD - NEATH, SA11 1LP, NEATH, SA11 1LP
LOYDGB21733
63 HIGH STREET, DUDLEY, DY1 1PY
LOYDGB21734
12 CANON STREET - ABERDARE, CF44, ABERDARE, CF44 7AR
LOYDGB21735
54-55 CROSS STREET - ABERGAVENNY, ABERGAVENNY, NP7 5HB
LOYDGB21738
21-25 KING STREET, LONDON, W6 9HW
LOYDGB21739
4 CASTLE STREET, CHRISTCHURCH, BH23 1DU
LOYDGB21740
14 CASTLE STREET - CIRENCESTER, CIRENCESTER, GL7 1QJ
LOYDGB21741
THE GLOBE CENTRE, CARDIFF, CF24 3PJ
LOYDGB21743
CABOT CIRCUS, BRISTOL, BS1 3BA
LOYDGB21744
3-5 WHITECHAPEL ROAD, LONDON, E1 1DU
LOYDGB21745
3 EAST WALK, YATE, BS37 4AT
LOYDGB21746
70-71 CHEAPSIDE, LONDON, EC2V 6EN
LOYDGB21748
VILLIERS HOUSE, LONDON, WC2N 5LL
LOYDGB21749
27-31 WHITE HART STREET - HIGH, HIGH WYCOMBE, HP11 2HL
LOYDGB21750
37 CHURCH STREET - WOLVERHAMPTON, WOLVERHAMPTON, WV11 1SS
LOYDGB21751
5 MARKET SQUARE - STAFFORD, ST16, STAFFORD, ST16 2JL
LOYDGB21752
207 HIGH STREET - BIRMINGHAM, B23, BIRMINGHAM, B23 6SZ
LOYDGB21754
171-173 NORTH STREET, BRIGHTON, BN1 1GL
LOYDGB21755
21-23 NORTHGATE - DARLINGTON, DL1, DARLINGTON, DL1 1TL
LOYDGB21756
8 TAMWORTH ROAD, LONG EATON, NG10 1JJ
LOYDGB21757
399 OXFORD STREET, LONDON, W1C 2BU
LOYDGB21758
64 HIGH STREET, EPSOM, KT19 8AT
LOYDGB21760
6-8 MARKET STREET, BROMLEY, BR1 1NA
LOYDGB21762
VILLIERS HOUSE, LONDON, WC2N 5LL
LOYDGB21763
47 LONDON ROAD NORTH, LOWESTOFT, NR32 1BL
LOYDGB21764
19-21 THE QUADRANT - RICHMOND, RICHMOND, TW9 1BP
LOYDGB21765
EALING BROADWAY CENTRE, UNIT 59, LONDON, W5 5JY
LOYDGB21766
42 COMMERCIAL STREET, NEWPORT, NP20 1WX
LOYDGB21767
58 YORKSHIRE STREET - ROCHDALE, ROCHDALE, OL16 1JP
LOYDGB21768
142-146 HIGH STREET, CHATHAM, ME4 4DQ
LOYDGB21769
41 COURTENAY STREET, NEWTON ABBOT, TQ12 2QW
LOYDGB21770
125 BALHAM HIGH ROAD, LONDON, SW12 9AT
LOYDGB21773
1 VICTORIA ROAD, CONSETT, DH8 5AE
LOYDGB21774
20 BADMINTON ROAD, BRISTOL, BS16 6BW
LOYDGB21775
105-109 STATION ROAD, EDGWARE, HA8 7JL
LOYDGB21776
103 QUEENSWAY - STEVENAGE, SG1, STEVENAGE, SG1 1EA
LOYDGB21777
17/23 COVENTRY STREET, NUNEATON, CV11 5TD
LOYDGB21778
WESLEY COURT 3 - BLAYDON-ON-TYNE, BLAYDON-ON-TYNE, NE21 5BY
LOYDGB21779
65 HIGH STREET, STAMFORD, PE9 2AT
LOYDGB21780
68 HIGH STREET - HODDESDON, EN11, HODDESDON, EN11 8EZ
LOYDGB21781
INTU SHOPPING CENTRE, UNITS 32 +, WATFORD, WD3 1AG
LOYDGB21782
25 HIGH STREET, RINGWOOD, BH24 1BD
LOYDGB21783
2 PALACE AVENUE, PAIGNTON, TQ3 3ER
LOYDGB21784
MARKET SQUARE, CAMBORNE, TR14 8JT
LOYDGB21785
KEENS HOUSE, ANDOVER, SP10 2NQ
LOYDGB21786
LEEDS, LS1 1WU
LOYDGB21787
LEEDS, LS1 1WU
LOYDGB21788
LEEDS, LS1 1WU
LOYDGB21789
LEEDS, LS1 1WU
LOYDGB21790
BLOCK A, FLOOR 3 69 MORRISON, EDINBURGH, EH3 8YF
LOYDGB21791
33 OLD BROAD ST, LONDON, EC2N 1HZ
LOYDGB21792
33 OLD BROAD ST, LONDON, EC2N 1HZ
LOYDGB21793
33 OLD BROAD ST, LONDON, EC2N 1HZ
LOYDGB21794
33 OLD BROAD ST, LONDON, EC2N 1HZ
LOYDGB21795
33 OLD BROAD ST, LONDON, EC2N 1HZ
LOYDGB21796
33 OLD BROAD ST, LONDON, EC2N 1HZ
LOYDGB21797
33 OLD BROAD ST, LONDON, EC2N 1HZ
LOYDGB21798
33 OLD BROAD STREET, LONDON, EC2N 1HZ
LOYDGB21799
33 OLD BROAD STREET, LONDON, EC2N 1HZ
LOYDGB21800
33 OLD BROAD STREET, LONDON, EC2N 1HZ
LOYDGB21802
CUTOVER2026
LOYDGB21A00
1-2 MARKET PLACE, READING, RG1 2EQ
LOYDGB21A01
HIGH STREET, MOLD, CH7 1AS
LOYDGB21A02
1-3 MARINA DRIVE - ELLESMERE, ELLESMERE PORT, CH65 0AL
LOYDGB21A03
268 HIGH STREET, BANGOR, LL57 1RT
LOYDGB21A04
8 FOREGATE STREET, CHESTER, CH1 1XP
LOYDGB21A05
268 HIGH STREET, BANGOR, LL57 1RT
LOYDGB21A07
10-14 QUEEN STREET, RHYL, LL18 1RY
LOYDGB21A08
1-2 MARKET PLACE, READING, RG1 2EQ
LOYDGB21A09
8 FOREGATE STREET, CHESTER, CH1 1XP
LOYDGB21A11
111 MARKET STREET - WIGAN, WN1, WIGAN, WN1 1JN
LOYDGB21A13
26 MARKET STREET - WIGAN, WN1, WIGAN, WN1 1JN
LOYDGB21A14
13-15 HARDSHAW STREET, ST. HELENS, WA10 1QZ
LOYDGB21A16
23 LONDON STREET, SOUTHPORT, PR9 0UX
LOYDGB21A17
23 LONDON STREET, SOUTHPORT, PR9 0UX
LOYDGB21A18
2-6 MARKET STREET - WIGAN, WN1, WIGAN, WN1 1JN
LOYDGB21A19
111 WALSALL STREET - WEDNESBURY, WEDNESBURY, WS10 9BY
LOYDGB21A21
22 CONDUIT STREET - LICHFIELD, LICHFIELD, WS13 6JS
LOYDGB21A22
3 MARKET PLACE, CANNOCK, WS11 1BD
LOYDGB21A23
121-125 HIGH STREET, WALSALL, WS3 3JG
LOYDGB21A24
THE BRIDGE, WALSALL, WS1 1LG
LOYDGB21A25
3 MARKET PLACE, CANNOCK, WS11 1BD
LOYDGB21A26
17 GEORGE STREET, TAMWORTH, B79 7LW
LOYDGB21A27
23 LONDON STREET, SOUTHPORT, PR9 0UX
LOYDGB21A28
37 CHURCH STREET - WOLVERHAMPTON, WOLVERHAMPTON, WV11 1SS
LOYDGB21A30
MARKET PLACE - WILLENHALL, WV13, WILLENHALL, WV13 2AE
LOYDGB21A31
70 HIGH STREET - KINGSWINFORD, KINGSWINFORD, DY6 8AE
LOYDGB21A32
63 HIGH STREET, DUDLEY, DY1 1PY
LOYDGB21A33
63 HIGH STREET, DUDLEY, DY1 1PY
LOYDGB21A34
89 CHURCH STREET, BILSTON, WV14 0BJ
LOYDGB21A35
63 HIGH STREET, DUDLEY, DY1 1PY
LOYDGB21A36
MANDER CENTRE, THE GALLERY 16, WOLVERHAMPTON, WV1 3NJ
LOYDGB21A37
23 LONDON STREET, LIVERPOOL, PR9 0UX
LOYDGB21A38
13-15 HARDSHAW STREET, ST. HELENS, WA10 1QZ
LOYDGB21A39
MANDER CENTRE, THE GALLERY 16, WOLVERHAMPTON, WV1 3NJ
LOYDGB21A40
89 CHURCH STREET, BILSTON, WV14 0BJ
LOYDGB21A42
63 HIGH STREET, DUDLEY, DY1 1PY
LOYDGB21A43
63 HIGH STREET, DUDLEY, DY1 1PY
LOYDGB21A44
134 HIGH STREET - STOURBRIDGE, STOURBRIDGE, DY8 1DS
LOYDGB21A45
28 LLOYDS COURT SECKLOW GATE WEST, MILTON KEYNES, MK9 3EH
LOYDGB21A47
233-235 MAIN STREET, BULWELL, NOTTINGHAM, NG6 8EZ
LOYDGB21A48
233/235 MAIN STREET, BULWELL, NOTTINGHAM, NG6 8EZ
LOYDGB21A49
12-16 LOWER PARLIAMENT STREET, NOTTINGHAM, NG1 3DA
LOYDGB21A51
233-235 MAIN STREET, BULWELL, NOTTINGHAM, NG6 8EZ
LOYDGB21A53
LLOYDS COURT 28 SECKLOW GATE WEST, MILTON KEYNES, MK9 3EH
LOYDGB21A54
48 MARKET STREET, WELLINGBOROUGH, NN8 1AG
LOYDGB21A55
48 MARKET STREET, WELLINGBOROUGH, NN8 1AG
LOYDGB21A56
LLOYDS COURT 28 SECKLOW GATE WEST, MILTON KEYNES, MK9 3EH
LOYDGB21A57
LLOYDS COURT 28 SECKLOW GATE, MILTON KEYNES, MK9 3EH
LOYDGB21A58
LLOYDS COURT 28 SECKLOW GATE WEST, MILTON KEYNES, MK9 3EH
LOYDGB21A59
18 HIGH STREET - DAVENTRY, NN11, DAVENTRY, NN11 4HT
LOYDGB21A60
2 GEORGE ROW, ABINGTON, NORTHAMPTON, NN1 1DJ
LOYDGB21A63
PORTLAND SQUARE, SUTTON-IN-ASHFIELD, NG17 1BA
LOYDGB21A64
8 TAMWORTH ROAD, LONG EATON, NG10 1JJ
LOYDGB21A65
1-3 CHURCH STREET - MANSFIELD, MANSFIELD, NG18 1AF
LOYDGB21A67
1-3 CHURCH STREET - MANSFIELD, MANSFIELD, NG18 1AF
LOYDGB21A68
8 TAMWORTH ROAD, LONG EATON, NG10 1JJ
LOYDGB21A69
PORTLAND SQUARE, SUTTON-IN-ASHFIELD, NG17 1BA
LOYDGB21A70
233-235 MAIN STREET, BULWELL, NOTTINGHAM, NG6 8EZ
LOYDGB21A71
12-16 LOWER PARLIAMENT STREET, NOTTINGHAM, NG1 3DA
LOYDGB21A74
76 FRONT STREET - NOTTINGHAM, NG5, NOTTINGHAM, NG5 7EJ
LOYDGB21A75
12-16 LOWER PARLIAMENT STREET, NOTTINGHAM, NG1 3DA
LOYDGB21A77
65 BRIDGE STREET - WORKSOP, S80, WORKSOP, S80 1DH
LOYDGB21A79
26 NEW POST OFFICE SQUARE, CORBY, NN17 1PB
LOYDGB21A80
MONUMENT MALL 15-21 NORTHUMBERLAND, NEWCASTLE UPON TYNE, NE1 7AE
LOYDGB21A81
MONUMENT MALL 15-21 NORTHUMBERLAND, NEWCASTLE UPON TYNE, NE1 7AE
LOYDGB21A82
490 DURHAM ROAD - GATESHEAD, NE8, GATESHEAD, NE8 1BF
LOYDGB21A87
3 WESLEY COURT - BLAYDON-ON-TYNE, BLAYDON-ON-TYNE, NE21 5BY
LOYDGB21A88
MONUMENT MALL 15-21 NORTHUMBERLAND, NEWCASTLE UPON TYNE, NE1 7AE
LOYDGB21A91
THE GOSFORTH CENTRE 32 - NEWCASTLE, NEWCASTLE UPON TYNE, NE3 1JZ
LOYDGB21A92
19 MARKET PLACE, DUDLEY, DH1 3NL
LOYDGB21A94
19 MARKET PLACE, DURHAM, DH1 3NL
LOYDGB21A96
THE GOSFORTH CENTRE 32 - NEWCASTLE, NEWCASTLE UPON TYNE, NE3 1JZ
LOYDGB21B01
2 GEORGE ROW - NORTHAMPTON, NN1, NORTHAMPTON, NN1 1DJ
LOYDGB21B02
2 GEORGE ROW, ABINGTON, NORTHAMPTON, NN1 1DJ
LOYDGB21B03
2 GEORGE ROW - NORTHAMPTON, NN1, NORTHAMPTON, NN1 1DJ
LOYDGB21B04
26 NEW POST OFFICE SQUARE, CORBY, NN17 1PB
LOYDGB21B06
19 MARKET PLACE, DURHAM, DH1 3NL
LOYDGB21B07
1 VICTORIA ROAD, CONSETT, DH8 5AE
LOYDGB21B08
27 HIGH STREET, STOCKTON-ON-TEES, TS18 1SG
LOYDGB21B09
69 BEDFORD STREET - NORTH, NORTH SHIELDS, NE29 0AU
LOYDGB21B10
ROYAL CHAMBERS HIGH STREET EAST, WALLSEND, NE28 8PJ
LOYDGB21B11
165 YORK ROAD - HARTLEPOOL, TS26, HARTLEPOOL, TS26 9DD
LOYDGB21B12
69 BEDFORD STREET - NORTH, NORTH SHIELDS, NE29 0AU
LOYDGB21B14
1-3 CHURCH STREET - MANSFIELD, MANSFIELD, NG18 1AF
LOYDGB21B15
50 WHITEGATE DRIVE, BLACKPOOL, FY3 9AN
LOYDGB21B17
MARKET PLACE - POULTON LE FYLDE, POULTON LE FYLDE, FY6 7AZ
LOYDGB21B18
94 FISHERGATE, PRESTON, PR1 2JB
LOYDGB21B21
4 BERRY LANE, PRESTON, PR1 2JB
LOYDGB21B23
50 WHITEGATE DRIVE, BLACKPOOL, FY1 1EN
LOYDGB21B24
35 UNION STREET, RYDE, PO33 1LH
LOYDGB21B26
49 MARKET STREET, LANCASTER, LA1 1JH
LOYDGB21B30
94 FISHERGATE, PRESTON, PR1 2JB
LOYDGB21B31
94 FISHERGATE, PRESTON, PR1 2JB
LOYDGB21B33
144-146 DALTON ROAD, BARROW-IN-FURNESS, LA14 1JH
LOYDGB21B37
144-146 DALTON ROAD, BARROW-IN-FURNESS, LA14 1JH
LOYDGB21B39
8 HIGH STREET, LANCASTER, LA1 1JH
LOYDGB21B41
49 MARKET STREET, LANCASTER, LA1 1JH
LOYDGB21B42
30 CORPORATION STREET, BLACKPOOL, FY1 1EN
LOYDGB21B43
49 HIGH STREET, WINCHESTER, SO23 9BU
LOYDGB21B44
22 ST THOMAS SQUARE, NEWPORT, PO31 8LF
LOYDGB21B45
36 MARKET STREET, EASTLEIGH, SO50 9YT
LOYDGB21B46
272 LONDON ROAD - WATERLOOVILLE, WATERLOOVILLE, PO7 1HN
LOYDGB21B47
113 COMMERCIAL ROAD, PORTSMOUTH, PO1 1BY
LOYDGB21B48
113 COMMERCIAL ROAD, PORTSMOUTH, PO1 1BY
LOYDGB21B49
43 WEST STREET, FAREHAM, PO16 0BE
LOYDGB21B50
2-4 MARKET SQUARE, WITNEY, OX28 6RD
LOYDGB21B51
54-55 CROSS STREET - ABERGAVENNY, ABERGAVENNY, NP7 5HB
LOYDGB21B53
12 HIGH STREET, BANBURY, OX16 5EF
LOYDGB21B54
1 POUND WAY, OXFORD, OX4 3XS
LOYDGB21B55
1-5 HIGH STREET, OXFORD, OX1 4AB
LOYDGB21B56
1-5 HIGH STREET, OXFORD, OX1 4AB
LOYDGB21B57
9 SHEEP STREET, BICESTER, OX26 6JE
LOYDGB21B58
12 HIGH STREET, BANBURY, OX16 5EF
LOYDGB21B60
12-16 LOWER PARLIAMENT STREET, NOTTINGHAM, NG1 3DA
LOYDGB21B61
1-3 CHURCH STREET - MANSFIELD, MANSFIELD, NG18 1AF
LOYDGB21B62
42 ST PETERS HILL, GRANTHAM, NG31 6QF
LOYDGB21B63
1-3 CHURCH STREET - MANSFIELD, MANSFIELD, NG18 1AF
LOYDGB21B65
1-5 HIGH STREET, OXFORD, OX1 4AB
LOYDGB21B66
1-5 HIGH STREET, OXFORD, OX1 4AB
LOYDGB21B67
113 COMMERCIAL ROAD, PORTSMOUTH, PO1 1BY
LOYDGB21B69
33/37 HIGH STREET - BOGNOR REGIS, BOGNOR REGIS, PO21 1RS
LOYDGB21B70
10 EAST STREET - CHICHESTER, PO19, CHICHESTER, PO19 1HJ
LOYDGB21B71
43 WEST STREET, FAREHAM, PO16 0BE
LOYDGB21B72
20-24 HIGH STREET, GOSPORT, PO12 1DE
LOYDGB21B73
272 LONDON ROAD - WATERLOOVILLE, WATERLOOVILLE, PO7 7HN
LOYDGB21B74
272 LONDON ROAD - WATERLOOVILLE, WATERLOOVILLE, PO7 7HN
LOYDGB21B75
38 LONDON ROAD, PORTSMOUTH, PO2 0LR
LOYDGB21B76
1 POUND WAY, OXFORD, OX4 3XS
LOYDGB21B77
1-5 HIGH STREET, OXFORD, OX1 4AB
LOYDGB21B79
38 LONDON ROAD, PORTSMOUTH, PO2 0LR
LOYDGB21B80
16A HIGH STREET, PORTSMOUTH, PO6 3BY
LOYDGB21B82
113 COMMERCIAL ROAD, PORTSMOUTH, PO1 1BY
LOYDGB21B83
1 PRIDE HILL, SHREWSBURY, SY1 1DG
LOYDGB21B84
65-68 BRIGGATE, LEEDS, LS1 6LH
LOYDGB21B85
42 ST PETERS HILL, GRANTHAM, NG31 6QF
LOYDGB21B86
1-3 CHURCH STREET - MANSFIELD, MANSFIELD, NG18 1AF
LOYDGB21B88
5 MARKET SQUARE - STAFFORD, ST16, STAFFORD, ST16 2JL
LOYDGB21B90
INTU SHOPPING CENTRE, UNIT 32 AND, WATFORD, WD17 2UB
LOYDGB21B91
MANDER CENTRE, THE GALLERY 16, WOLVERHAMPTON, WV1 3NJ
LOYDGB21B92
140 WHARFEDALE ROAD, WINNERSH, RG41 5RB
LOYDGB21B96
812 OSMASTON ROAD, DERBY, DE24 9AA
LOYDGB21B97
42 COMMERCIAL STREET, NEWPORT, NP20 1WX
LOYDGB21B98
70 HERTFORD STREET, COVENTRY, CV1 1JT
LOYDGB21BO2
275 WELLINBOROUGH RD, NORTHAMPTON, NN1 4EN
LOYDGB21C00
7 HIGH STREET - LEICESTER, LE1, LEICESTER, LE1 4FP
LOYDGB21C02
1-2 MARKET PLACE, READING, RG1 2EQ
LOYDGB21C03
BEAUMONT HOUSE, SWANSEA, SA7 9DL
LOYDGB21C04
50 CHEAPSIDE - BARNSLEY, S70 1RU, BARNSLEY, S70 1RU
LOYDGB21C05
42-46 MARKET STREET - MANCHESTER, MANCHESTER, M1 1PW
LOYDGB21E01
45-47 CROUCH STREET, COLCHESTER, CO3 3EN
LOYDGB21E02
27 HIGH, COLCHESTER, CO1 1DU
LOYDGB21E03
13 CORNHILL, IPSWICH, IP1 1DG
LOYDGB21E05
16 GENTLEMAN'S WALK, NORWICH, NR2 1LZ
LOYDGB21E06
MERSEYSIDE SHOPPING CENTRE 60/62, STOCKPORT, SK1 1PL
LOYDGB21E07
60/62 MERSEYWAY SHOPPING CENTRE, STOCKPORT, SK1 1PL
LOYDGB21E08
MERSEYSIDE SHOPPING CENTRE 60/62, STOCKPORT, SK1 1PL
LOYDGB21E09
60-62 MERSEYWAY SHOPPING CENTRE, STOCKPORT, SK1 1PL
LOYDGB21E11
9 BUTTERMARKET - BURY ST EDMUNDS, BURY ST EDMUNDS, IP33 1DB
LOYDGB21E12
48 HIGH STREET, NEWMARKET, CB8 8LF
LOYDGB21E13
27 HIGH STREET, COLCHESTER, CO1 1DU
LOYDGB21E14
47 LONDON ROAD NORTH, LOWESTOFT, NR32 1BL
LOYDGB21E15
16 GENTLEMAN'S WALK, NORWICH, NR2 1LZ
LOYDGB21E17
13 CORNHILL, IPSWICH, IP1 1DG
LOYDGB21E18
44 MARKET PLACE - GREAT YARMOUTH, GREAT YARMOUTH, NR30 1PA
LOYDGB21E19
60/62 MERSEYWAY SHOPPING CENTRE, STOCKPORT, SK1 1PL
LOYDGB21E22
MERSEYSIDE SHOPPING CENTRE 60/62, STOCKPORT, SK1 1PL
LOYDGB21E24
2 PAVEMENT, YORK, YO1 9UP
LOYDGB21E25
50 CHEAPSIDE - BARNSLEY, S70 1RU, BARNSLEY, S70 1RU
LOYDGB21E29
MERSEYWAY SHOPPING CENTRE 60/62, STOCKPORT, SK1 1PL
LOYDGB21E30
MERSEYWAY SHOPPING CTRE 60/62, STOCKPORT, SK1 1PL
LOYDGB21E32
MERSEYWAY SHOPPING CENTRE 60/62, STOCKPORT, SK1 1PL
LOYDGB21E33
SHOPPING CENTRE 60-62 MERSEYWAY, STOCKPORT, SK1 1PL
LOYDGB21E34
60/62 MERSEYWAY SHOPPING CENTRE, STOCKPORT, SK1 1PL
LOYDGB21E36
MERSEYWAY SHOPPING CENTRE 60/62, STOCKPORT, SK1 1PL
LOYDGB21E38
21-23 HIGH STREET, KING'S LYNN, PE30 1BP
LOYDGB21E39
1-2 KING STREET - GREAT YARMOUTH, GREAT YARMOUTH, NR30 2BA
LOYDGB21E40
38 MARKET PLACE, DEREHAM, NR19 2AT
LOYDGB21E42
13 CORNHILL, IPSWICH, IP1 1DG
LOYDGB21E43
16 GENTLEMANS WALK, NORWICH, NR2 1LZ
LOYDGB21E44
47 LONDON ROAD NORTH, LOWESTOFT, NR32 1BL
LOYDGB21E45
4 MARKET PLACE, WYMONDHAM, NR18 0AG
LOYDGB21E46
27 HIGH STREET, COLCHESTER, CO1 1DU
LOYDGB21E47
16 GENTLEMANS WALK, NORWICH, NR2 1LZ
LOYDGB21E50
16 GENTLEMAN'S WALK, NORWICH, NR2 1LZ
LOYDGB21E53
44 MARKET PLACE - GREAT YARMOUTH, GREAT YARMOUTH, NR30 1PA
LOYDGB21E54
47 LONDON ROAD NORTH, LOWESTOFT, NR32 1BL
LOYDGB21E55
21-23 HIGH STREET, KING'S LYNN, PE30 1BP
LOYDGB21E56
16 GENTLEMAN'S WALK, NORWICH, NR2 1LZ
LOYDGB21E57
2-4 BANK STREET, HALSTEAD, CM7 1UN
LOYDGB21E58
13 CORNHILL, IPSWICH, IP1 1DG
LOYDGB21E59
1 WEST AVENUE, CLACTON-ON-SEA, CO15 1QP
LOYDGB21E62
16 GENTLEMAN'S WALK, NORWICH, NR2 1LZ
LOYDGB21E63
77-81 HIGH STREET, CHELMSFORD, CM1 1DU
LOYDGB21E64
1 WEST AVENUE, CLACTON-ON-SEA, CO15 1QP
LOYDGB21E65
13 CORNHILL, IPSWICH, IP1 1DG
LOYDGB21E66
30 MARKET HILL, SUDBURY, CO10 2EL
LOYDGB21E67
16 GENTLEMAN'S WALK, NORWICH, NR2 1LZ
LOYDGB21E68
21-23 HIGH STREET, KINGS LYNN, PE30 1BP
LOYDGB21E69
EXCHANGE SQUARE, BECCLES, NR34 9HH
LOYDGB21E70
2-4 BANK STREET, BRAINTREE, CM7 1UN
LOYDGB21E71
16 GENTLEMAN'S WALK, NORWICH, NR2 1LZ
LOYDGB21E72
16 GENTLEMAN'S WALK, NORWICH, NR2 1LZ
LOYDGB21E73
38 MARKET PLACE, DEREHAM, NR21 9AH
LOYDGB21E75
9 BUTTERMARKET - BURY ST, BURY ST. EDMUNDS, IP33 1DF
LOYDGB21E76
8-11 CAMBRIDGE CRESCENT, HARROGATE, HG1 1PQ
LOYDGB21E78
50 CHEAPSIDE - BARNSLEY, S70 1RU, BARNSLEY, S70 1RU
LOYDGB21E79
65 BRIDGE STREET - WORKSOP, S80, WORKSOP, S80 1DH
LOYDGB21E80
27 HIGH STREET, STOCKTON-ON-TEES, TS18 1SG
LOYDGB21E81
51 MARKET PLACE, BOSTON, PE21 6NQ
LOYDGB21E83
8 NORTH STREET, BOURNE, PE10 9ED
LOYDGB21E84
MINSTER PLACE, ELY, CB7 4EN
LOYDGB21E85
2 PAVEMENT, YORK, YO1 9UP
LOYDGB21E88
83-85 LINTHORPE ROAD, MIDDLESBROUGH, TS1 5BU
LOYDGB21E89
55 HIGH STREET - DONCASTER, DN1, DONCASTER, DN1 1BH
LOYDGB21E90
COMMERCIAL STREET, HALIFAX, HX1 1BB
LOYDGB21E91
8-11 CAMBRIDGE CRESCENT, HARROGATE, HG1 1PQ
LOYDGB21E94
MINSTER PLACE, ELY, CB7 4EN
LOYDGB21E95
27-31 WESTGATE - PETERBOROUGH, PETERBOROUGH, PE1 1YH
LOYDGB21E98
99 HIGH STREET - HUNTINGDON, PE29, HUNTINGDON, PE29 3DU
LOYDGB21E99
99 HIGH STREET - HUNTINGDON, PE29, HUNTINGDON, PE29 3DU
LOYDGB21F00
CANONS HOUSE, FLOOR 1, BRISTOL, BS99 7LB
LOYDGB21F01
THORPE WOOD - PETERBOROUGH, PE3, PETERBOROUGH, PE3 6SF
LOYDGB21F02
1 CITY ROAD EAST - MANCHESTER, MANCHESTER, M15 4PU
LOYDGB21F03
ARIEL HOUSE 2138 COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM, B26 3JW
LOYDGB21F04
8-10 WATERLOO PLACE, LONDON, SW1Y 4BE
LOYDGB21F05
125 COLMORE ROW - BIRMINGHAM, B3, BIRMINGHAM, B3 3SF
LOYDGB21F06
125 COLMORE ROW - BIRMINGHAM, B3, BIRMINGHAM, B3 3SF
LOYDGB21F07
WESTMINSTER HOUSE 11 PORTLAND, MANCHESTER, M1 3HU
LOYDGB21F08
399 OXFORD STREET, LONDON, W1C 2BU
LOYDGB21F09
LONDON, BX1 1LT
LOYDGB21F11
48-50 ST JOHNS ROAD, LONDON, SW11 1PR
LOYDGB21F12
BANK HOUSE, BRISTOL, BS1 2AN
LOYDGB21F13
WHITE RIVER PLC SHOPPING CTR, UNIT, ST. AUSTELL, PL25 5AZ
LOYDGB21F14
43 KING STREET - CARMARTHEN, SA31, CARMARTHEN, SA31 1BW
LOYDGB21F15
31 FORE STREET, TOTNES, TQ9 5HH
LOYDGB21F16
22 ST THOMAS SQUARE, NEWPORT, PO30 1SQ
LOYDGB21F17
25 MARKET STREET - EBBW VALE, EBBW VALE, NP23 6HP
LOYDGB21F18
81-85 FRONT STREET, CHESTER-LE-STREET, DH3 3AJ
LOYDGB21F19
14 CASTLE STREET - CIRENCESTER, CIRENCESTER, GL7 1QJ
LOYDGB21F20
7 VICTORIA PLACE - HAVERFORDWEST, HAVERFORDWEST, SA61 2JX
LOYDGB21F21
17 CROSS STREET, BARNSTAPLE, EX31 1BE
LOYDGB21F22
234 HIGH STREET, EXETER, EX4 3NL
LOYDGB21F23
CHESTERTON PLACE, NEWQUAY, TR7 2RU
LOYDGB21F24
WOODSIDE, HIGH STREET, CRANBROOK, TN17 3DJ
LOYDGB21F25
ROSE HILL - CHESTERFIELD, S40, CHESTERFIELD, S40 1LR
LOYDGB21F26
305 GARSTANG ROAD, PRESTON, PR2 9XJ
LOYDGB21F27
9 HIGH STREET, YEOVIL, BA20 1RN
LOYDGB21F28
HIGH STREET - MORETON-IN-MARSH, MORETON-IN-MARSH, GL56 0AY
LOYDGB21F29
BROADWAY, NORRIS GREEN, LIVERPOOL, L11 1DA
LOYDGB21F30
343 AYLSHAM ROAD, NORWICH, NR3 2RU
LOYDGB21F31
82 HIGH STREET, HONITON, EX14 1JJ
LOYDGB21F32
EXCHANGE SQUARE, BECCLES, NR34 9HH
LOYDGB21F33
5 THE SQUARE, PETERSFIELD, GU32 3HL
LOYDGB21F34
2 NORTHGATE, SLEAFORD, NG34 7BL
LOYDGB21F35
81 HIGH STREET, ASHFORD, TN24 8SS
LOYDGB21F36
15 MARKET STREET - DRIFFIELD, DRIFFIELD, YO25 6AH
LOYDGB21F37
2-4 MARKET SQUARE, WITNEY, OX28 6RD
LOYDGB21F43
FLOOR 1ST, LONDON, EC2V 7HN
LOYDGB21F44
FLOOR 1ST, LONDON, EC2V 7HN
LOYDGB21F45
FLOOR 1ST, LONDON, EC2V 7HN
LOYDGB21F46
LEEDS, LS1 1WU
LOYDGB21F47
22 BRIDGE STREET, STRATFORD-UPON-AVON, CV37 6AG
LOYDGB21F48
9 BUTTERMARKET - BURY ST EDMUNDS, BURY ST EDMUNDS, IP33 1DB
LOYDGB21F49
27 HIGH STREET, COLCHESTER, CO1 1DU
LOYDGB21F50
41 COURTENAY STREET, NEWTON ABBOT, TQ12 2QW
LOYDGB21F51
21-23 MARRAY ROAD, WORKINGTON, CA14 2AD
LOYDGB21F52
33-37 HIGH STREET - BOGNOR REGIS, BOGNOR REGIS, PO21 1RS
LOYDGB21F53
24 MERCER ROW, LOUTH, LN11 9JH
LOYDGB21F54
1 THE MOUND - EDINBURGH, EH1 1YZ, EDINBURGH, EH1 1YZ
LOYDGB21F55
1 LOVELL PARK ROAD, LEEDS, LS1 1NS
LOYDGB21F56
ANDOVER, BX1 1LT
LOYDGB21F57
ANDOVER, BX1 1LT
LOYDGB21F58
ANDOVER, BX1 1LT
LOYDGB21F59
19 HIGH STREET - TEWKESBURY, GL20, TEWKESBURY, GL20 5AW
LOYDGB21F60
82 MOUNT PLEASANT ROAD, TUNBRIDGE WELLS, TN1 1RP
LOYDGB21F61
38 THE MARKET PLACE, DEVIZES, SN10 1JD
LOYDGB21F62
ANDOVER, BX1 1LT
LOYDGB21F63
ANDOVER, BX1 1LT
LOYDGB21F64
ANDOVER, BX1 1LT
LOYDGB21F65
ANDOVER, BX1 1LT
LOYDGB21F66
ANDOVER, BX1 1LT
LOYDGB21F67
ANDOVER, BX1 1LT
LOYDGB21F68
ANDOVER, BX1 1LT
LOYDGB21F69
ANDOVER, BX1 1LT
LOYDGB21F70
ANDOVER, BX1 1LT
LOYDGB21F71
ANDOVER, BX1 1LT
LOYDGB21F72
ANDOVER, BX1 1LT
LOYDGB21F73
ANDOVER, BX1 1LT
LOYDGB21F74
ANDOVER, BX1 1LT
LOYDGB21F75
ANDOVER, BX1 1LT
LOYDGB21F76
ANDOVER, BX1 1LT
LOYDGB21F77
1-5 EAST AVENUE, HAYES, UB3 2HN
LOYDGB21F78
11-15 MONUMENT STREET, LONDON, EC3R 8EN
LOYDGB21F79
11-15 MONUMENT STREET, LONDON, EC3R 8EN
LOYDGB21F80
11-15 MONUMENT STREET, LONDON, EC3R 8EN
LOYDGB21F81
LEEDS, LS1 1WU
LOYDGB21F82
45 HUSTLERGATE - BRADFORD, BD1, BRADFORD, BD1 1NT
LOYDGB21F83
33 OLD BROAD STREET, LONDON, EC2N 1HZ
LOYDGB21F84
33 OLD BROAD STREET, LONDON, EC2N 1HZ
LOYDGB21F85
COPLEY DATA CENTRE, WEST WING, COPLEY, HX3 0TD
LOYDGB21F86
COPLEY DATA CENTRE, WEST WING, COPLEY, HX3 0TD
LOYDGB21F87
LEEDS, LS1 1WU
LOYDGB21F88
LEEDS, LS1 1WU
LOYDGB21F89
LEEDS, LS1 1WU
LOYDGB21F90
LEEDS, LS1 1WU
LOYDGB21F91
1 WESTGATE - HUDDERSFIELD, HD1, HUDDERSFIELD, HD1 2DN
LOYDGB21F92
LEEDS, LS1 1WU
LOYDGB21F93
LEEDS, LS1 1WU
LOYDGB21F94
60 GEORGE STREET, LUTON, LU1 2BB
LOYDGB21F95
TEVIOT HOUSE SOUTH GYLE CRESCENT, EDINBURGH, EH12 9DR
LOYDGB21F96
LEEDS, LS1 1WU
LOYDGB21F97
LEEDS, LS1 1WU
LOYDGB21F98
LEEDS, LS1 1WU
LOYDGB21F99
LEEDS, LS1 1WU
LOYDGB21G01
202 HIGH STREET, LINCOLN, LN5 7AP
LOYDGB21G02
MINSTER PLACE, ELY, CB7 4EN
LOYDGB21G03
HALL PLACE, SPALDING, PE11 1SF
LOYDGB21G04
HALL PLACE, SPALDING, PE11 1SF
LOYDGB21G05
14 HIGH STREET - HORNCASTLE, LN9, HORNCASTLE, LN9 5BL
LOYDGB21G06
HIGH STREET - HUNTINGDON, PE29, HUNTINGDON, PE29 3DU
LOYDGB21G07
MINSTER PLACE, ELY, CB7 4EN
LOYDGB21G10
51 LUMLEY ROAD, SKEGNESS, PE25 3LP
LOYDGB21G11
21-23 HIGH STREET, KINGS LYNN, PE30 1BP
LOYDGB21G12
27-31 WESTGATE - PETERBOROUGH, PETERBOROUGH, PE1 1YH
LOYDGB21G13
1 ST NICHOLAS STREET, SCARBOROUGH, YO11 2YY
LOYDGB21G14
75A-79 CARLTON STREET, CASTLEFORD, WF10 1JE
LOYDGB21G15
1 ST NICHOLAS STREET, SCARBOROUGH, YO11 2YY
LOYDGB21G17
42 ST PETERS HILL, GRANTHAM, NG31 6QF
LOYDGB21G18
83-85 LINTHORPE ROAD, MIDDLESBROUGH, TS1 5BU
LOYDGB21G19
COMMERCIAL STREET, HALIFAX, HX1 1BB
LOYDGB21G20
8-11 CAMBRIDGE CRESCENT, HARROGATE, HG1 1PQ
LOYDGB21G21
2 PAVEMENT, YORK, YO1 9UP
LOYDGB21G25
75A-79 CHARLTON STREET, CASTLEFORD, WF10 1JE
LOYDGB21G27
55 HIGH STREET - DONCASTER, DN1, DONCASTER, DN1 1BH
LOYDGB21G28
55 HIGH STREET - DONCASTER, DN1, DONCASTER, DN1 1BH
LOYDGB21G30
15 MARKET PLACE - DRIFFIELD, YO25, DRIFFIELD, YO25 6AH
LOYDGB21G31
8-11 CAMBRIDGE CRESCENT, HARROGATE, HG1 1PQ
LOYDGB21G32
8-11 CAMBRIDGE CRESCENT, HARROGATE, HG1 1PQ
LOYDGB21G35
2 PAVEMENT, YORK, YO1 9UP
LOYDGB21G36
75A-79 CARLTON STREET, CASTLEFORD, WF10 1JE
LOYDGB21G40
8-11 CAMBRIDGE CRESCENT, HARROGATE, HG1 1PQ
LOYDGB21G42
75A-79 CARLTON STREET, CASTLEFORD, WF10 1JE
LOYDGB21G44
2 PAVEMENT, YORK, YO1 9UP
LOYDGB21G45
83-85 LINTHORPE ROAD, MIDDLESBROUGH, TS1 5BU
LOYDGB21G46
83-85 LINTHORPE ROAD, MIDDLESBROUGH, TS1 5BU
LOYDGB21G47
27-28 STODMAN STREET - NEWARK, NEWARK, NG24 1AW
LOYDGB21G51
115 STATION ROAD - SOLIHULL, SA13, SOLIHULL, SA13 1NR
LOYDGB21G52
23-24 ALBERT SQUARE, WIDNES, WA8 6JW
LOYDGB21G53
23-24 ALBERT SQUARE, WIDNES, WA8 6JW
LOYDGB21G54
23-24 ALBERT SQUARE, WIDNES, WA8 6JW
LOYDGB21G58
23-24 ALBERT SQUARE, WIDNES, WA8 6JW
LOYDGB21G59
6 LOWTHER STREET, CARLISLE, CA3 8DB
LOYDGB21G60
6 LOWTHER STREET, CARLISLE, CA3 8DB
LOYDGB21G62
45-47 OLD CHRISTCHURCH ROAD, BOURNEMOUTH, BH1 1ED
LOYDGB21G64
HORSEMARKET STREET, WARRINGTON, WA1 1TP
LOYDGB21G65
48-50 LONDON ROAD, WARRINGTON, WA4 6HP
LOYDGB21G66
HORSEMARKET STREET, WARRINGTON, WA1 1TP
LOYDGB21G68
16-18 BRIDGE STREET, EARLSTON, WA12 9BD
LOYDGB21G69
16A THE CROSS, WARRINGTON, WA1 1TP
LOYDGB21G71
49 MARKET STREET, LANCASTER, LA1 1JH
LOYDGB21G72
6 LOWTHER STREET, CARLISLE, CA3 8DB
LOYDGB21G77
13-15 HARDSHAW STREET, ST. HELENS, WA10 1QZ
LOYDGB21G79
FOUNTAIN SQUARE, HANLEY, STOKE-ON-TRENT, ST1 1LE
LOYDGB21G80
6 LOWTHER STREET, CARLISLE, CA3 8DB
LOYDGB21G82
21-23 MURRAY ROAD, WORKINGTON, CA14 2AD
LOYDGB21G83
21-23 MURRAY ROAD, WORKINGTON, CA14 2AD
LOYDGB21G84
49 MARKET STREET, LANCASTER, LA1 1JH
LOYDGB21G85
6 LOWTHER STREET, CARLISLE, CA3 8DB
LOYDGB21G87
MARKET PLACE - SETTLE, BD24 9EJ, SETTLE, BD24 9EJ
LOYDGB21G88
140-146 DALTON ROAD, BARROW-IN-FURNESS, LA14 1JH
LOYDGB21G89
101 HIGH STREET, POOLE, BH15 1AJ
LOYDGB21G90
53 CROCKHAMWELL ROAD, READING, RG5 3JR
LOYDGB21G92
31 FORE STREET, TAUNTON, TA1 1HN
LOYDGB21G93
24-26 HIGH STREET, WELLS, BA5 2SJ
LOYDGB21G95
64 FORE STREET, TROWBRIDGE, BA14 8EU
LOYDGB21G96
38 MARKET STREET, DEVIZES, SN10 1JD
LOYDGB21G97
64 FORE STREET, TROWBRIDGE, BA14 8EU
LOYDGB21G98
9 HIGH STREET, YEOVIL, BA20 1RN
LOYDGB21G99
24 BROAD STREET, READING, RG1 2BT
LOYDGB21H00
45 HIGH STREET, MAIDENHEAD, SL6 1JS
LOYDGB21H01
45 HIGH STREET, MAIDENHEAD, SL6 1JS
LOYDGB21H02
123 HIGH STREET, SLOUGH, SL1 1DH
LOYDGB21H03
73-75 HIGH STREET, STAINES-UPON-THAMES, TW18 4PP
LOYDGB21H04
123 HIGH STREET, WINDSOR, SL1 1DH
LOYDGB21H05
32 COMMERCIAL WAY, WOKING, GU21 6ER
LOYDGB21H06
10 HIGH STREET, BRACKNELL, RG12 1BT
LOYDGB21H07
92-94 QUEENSMEAD, FARNBOROUGH, GU14 7SE
LOYDGB21H08
25 CORNWALL, BRIDGWATER, TA6 3AY
LOYDGB21H09
101 HIGH STREET, POOLE, BH15 1AJ
LOYDGB21H10
4 CASTLE STREET, CHRISTCHURCH, BH23 1DU
LOYDGB21H12
45-47 OLD CHRISTCHURCH ROAD, BOURNEMOUTH, BH1 1ED
LOYDGB21H13
92 ST MARY STREET, WEYMOUTH, DT4 8PA
LOYDGB21H14
92 ST MARY STREET, WEYMOUTH, DT4 8PA
LOYDGB21H15
45-47 OLD CHRISTCHURCH ROAD, BOURNEMOUTH, BH1 1ED
LOYDGB21H16
4 CASTLE STREET, CHRISTCHURCH, BH23 1DU
LOYDGB21H17
4 CASTLE STREET, CHRISTCHURCH, BH23 1DU
LOYDGB21H18
2 SOUTH PARADE, WESTON-SUPER-MARE, BS23 1JL
LOYDGB21H20
38 BLUE BOAR ROW, SALISBURY, SP1 1DB
LOYDGB21H21
64 HIGH STREET, STREET, BA16 0ED
LOYDGB21H22
29 HIGH STREET, CHIPPENHAM, SN15 3HA
LOYDGB21H23
31 FORE STREET, TAUNTON, TA1 1HN
LOYDGB21H24
321/323 WIMBORNE ROAD, BOURNEMOUTH, BH9 2AF
LOYDGB21H26
101 HIGH STREET, POOLE, BH15 1AJ
LOYDGB21H27
171-173 NORTH STREET, BRIGHTON, BN1 1GL
LOYDGB21H28
14 HIGH STREET, WHITSTABLE, CT5 1BH
LOYDGB21H29
82 MOUNT PLEASANT ROAD, TUNBRIDGE WELLS, TN1 1RP
LOYDGB21H30
17 WELLINGTON PLACE, HASTINGS, TN34 1NX
LOYDGB21H31
1/5 THE BROADWAY, CRAWLEY, RH10 1DU
LOYDGB21H32
43 SANDGATE ROAD, FOLKESTONE, CT20 1RZ
LOYDGB21H33
43 SANDGATE ROAD, FOLKESTONE, CT20 1RZ
LOYDGB21H34
99/101 SOUTH ROAD - HAYWARDS, HAYWARDS HEATH, RH16 4ND
LOYDGB21H35
49 HIGH STREET, CANTERBURY, CT1 2SE
LOYDGB21H36
171-173 NORTH STREET, BRIGHTON, BN1 1GL
LOYDGB21H37
91 HIGH STREET, ASHFORD, TN24 8SS
LOYDGB21H38
3 QUEEN STREET, RAMSGATE, CT11 9DL
LOYDGB21H39
49 HIGH STREET, CANTERBURY, CT1 2SE
LOYDGB21H40
17 WELLINGTON PLACE, HASTINGS, TN34 1NX
LOYDGB21H41
3 QUEEN STREET, RAMSGATE, CT11 9DL
LOYDGB21H42
2 HIGH STREET, DEAL, CT14 7AD
LOYDGB21H43
1 WEST STREET, HORSHAM, RH12 1PA
LOYDGB21H44
17 WEELINGTON PLACE, HASTINGS, TN34 1NX
LOYDGB21H45
171-173 NORTH EAST, BRIGHTON, BN1 1GL
LOYDGB21H46
43 KING STREET - CARMARTHEN, SA31, CARMARTHEN, SA31 1BW
LOYDGB21H48
113 HIGH STREET, SWANSEA, SA4 4BR
LOYDGB21H50
7 VICTORIA PLACE - HAVERFORDWEST, HAVERFORDWEST, SA61 2JX
LOYDGB21H51
21 STEPNEY STREET - LLANELLI, LLANELLI, SA15 3YD
LOYDGB21H52
111 WOODFIELD STREET, SWANSEA, SA6 8AU
LOYDGB21H53
5 WINDSOR ROAD - NEATH, SA11 1LP, NEATH, SA11 1LP
LOYDGB21H54
7 VICTORIA PLACE - HAVERFORDWEST, HAVERFORDWEST, SA61 2JX
LOYDGB21H55
74-78 CHURCH ROAD, HOVE, BN3 2EE
LOYDGB21H56
82 MOUNT PLEASANT ROAD, TUNBRIDGE WELLS, TN1 1RP
LOYDGB21H57
14 HIGH STREET NORTH, LONDON, E6 2HN
LOYDGB21H58
99-101 SOUTH ROAD - HAYWARDS, HAYWARDS HEATH, RH16 4ND
LOYDGB21H59
83 HIGH STREET, SEVENOAKS, TN13 1LG
LOYDGB21H60
3 QUEEN STREET, RAMSGATE, CT11 9DL
LOYDGB21H63
43 KING STREET - CARMARTHEN, SA31, CARMARTHEN, SA31 1BW
LOYDGB21H64
104 TERMINUS ROAD - EASTBOURNE, EASTBOURNE, BN21 3AH
LOYDGB21H65
18-20 THE STRAND, STOKE-ON-TRENT, ST3 2RP
LOYDGB21H68
28-30 ELLESMERE STREET - LEIGH, LEIGH, WN7 4PG
LOYDGB21H69
62-64 MARKET STREET - ATHERTON, ATHERTON, M46 0DP
LOYDGB21H70
1 THE SQUARE - LEIGH, WN7 4PG, LEIGH, WN7 4PG
LOYDGB21H72
28-30 ELLESMERE STREET - LEIGH, LEIGH, WN7 4PG
LOYDGB21H73
31 QUEEN STREET, CARDIFF, CF10 2AG
LOYDGB21H74
FOUNTAIN SQUARE, HANLEY, STOKE-ON-TRENT, ST1 1LE
LOYDGB21H75
FOUNTAIN SQUARE - STOKE-ON-TRENT, STOKE-ON-TRENT, ST1 1LE
LOYDGB21H76
46-48 HIGH STREET, NEWCASTLE-UNDER-LYME, ST5 1QY
LOYDGB21H77
18-20 THE STRAND, STOKE-ON-TRENT, ST3 2RP
LOYDGB21H78
18-20 THE STRAND, STOKE-ON-TRENT, ST3 2RP
LOYDGB21H79
46-48 HIGH STREET, NEWCASTLE-UNDER-LYME, ST5 1QY
LOYDGB21H81
FOUNTAIN SQUARE - STOKE-ON-TRENT, STOKE-ON-TRENT, ST1 1LE
LOYDGB21H82
5 MARKET SQUARE - STAFFORD, ST16, STAFFORD, ST16 2JL
LOYDGB21H84
54-55 CROSS STREET - ABERGAVENNY, ABERGAVENNY, NP7 5HB
LOYDGB21H85
69 HIGH STREET - MERTHYR TYDFIL, MERTHYR TYDFIL, CF47 8AD
LOYDGB21H86
NEW TOWN CENTRE, CWMBRAN, NP44 1XN
LOYDGB21H87
MARKET SQUARE - PONTYPRIDD, CF37, PONTYPRIDD, CF37 2TF
LOYDGB21H88
21 CARDIFF ROAD, CAERPHILLY, CF38 1WD
LOYDGB21H89
7 MANOR WAY - CHEPSTOW, NP16 5HZ, CHEPSTOW, NP16 5HZ
LOYDGB21H91
74-78 CHURCH ROAD, HOVE, BN3 2EE
LOYDGB21H92
41-43 SOUTH STREET, WORTHING, BN11 3AU
LOYDGB21H93
18 WYNDHAM STREET, BRIDGEND, CF31 1EQ
LOYDGB21H95
140B HOLTON ROAD - BARRY, CF63, BARRY, CF63 4TZ
LOYDGB21H96
25 MARKET STREET - EBBW VALE, EBBW VALE, NP23 6HP
LOYDGB21H97
12 CANON STREET - ABERDARE, CF44, ABERDARE, CF44 7AR
LOYDGB21H98
THE GLOBE CENTRE, CARDIFF, CF24 3PJ
LOYDGB21H99
514 COWBRIDGE ROAD EAST, CARDIFF, CF5 1BL
LOYDGB21J00
42 COMMERCIAL STREET, NEWPORT, NP20 1WX
LOYDGB21J02
6-8 MARKET STREET, BROMLEY, BR1 1NA
LOYDGB21J04
17 HEATH ROAD - TWICKENHAM, TW1, TWICKENHAM, TW1 4AW
LOYDGB21J06
60 THE BROADWAY, LONDON, E15 1NG
LOYDGB21J07
8 GOLDERS GREEN ROAD, LONDON, NW11 8LJ
LOYDGB21J08
112-114 KENSINGTON HIGH STREET, LONDON, W8 4SN
LOYDGB21J09
21-25 KING STREET, LONDON, W6 9HW
LOYDGB21J11
18 ACRE LANE, LONDON, SW2 5SQ
LOYDGB21J12
UNITS 22-24, LONDON, N22 6EF
LOYDGB21J14
21-25 KING STREET, HAMMERSMITH, LONDON, W6 9HW
LOYDGB21J15
106 KILBURN HIGH ROAD, LONDON, NW6 4HY
LOYDGB21J17
21-25 KING STREET, HAMMERSMITH, LONDON, W6 9HW
LOYDGB21J18
564-568 HIGH ROAD, WEMBLEY, HA0 2AB
LOYDGB21J19
140 CAMDEN HIGH STREET, LONDON, NW1 0NG
LOYDGB21J20
98 VICTORIA STREET, LONDON, SW1E 5JL
LOYDGB21J22
6-8 MARKET STREET, BROMLEY, BR1 1NA
LOYDGB21J24
70/71 CHEAPSIDE, LONDON, EC2V 6EN
LOYDGB21J25
130 BROADWAY - BEXLEYHEATH, DA6, BEXLEYHEATH, DA6 7DP
LOYDGB21J26
1-5 EAST AVENUE, HAYES, UB3 2HW
LOYDGB21J27
1-5 EAST AVENUE, HAYES, UB3 2HN
LOYDGB21J29
177-179 HIGH STREET - ORPINGTON, ORPINGTON, BR6 0LJ
LOYDGB21J30
120 LEWISHAM HIGH STREET, LEWISHAM, LONDON, SE13 6JG
LOYDGB21J31
186 STREATHAM HIGH ROAD, LONDON, SW16 1BE
LOYDGB21J32
106 KILBURN HIGH ROAD, LONDON, NW6 4HY
LOYDGB21J33
140 CAMDEN HIGH STREET, LONDON, NW1 0NG
LOYDGB21J34
EALING BROADWAY CENTRE, UNIT 59, LONDON, W5 5JY
LOYDGB21J36
841 HIGH ROAD, LONDON, N12 8PX
LOYDGB21J38
106 KILBURN HIGH ROAD, LONDON, NW6 4HY
LOYDGB21J39
70-71 CHEAPSIDE, LONDON, EC2V 6EN
LOYDGB21J41
299 CHESTER ROAD - BIRMINGHAM, BIRMINGHAM, B36 0JG
LOYDGB21J42
248 STRATFORD ROAD, SOLIHULL, B90 3AE
LOYDGB21J43
140 BORDESLEY GREEN - BIRMINGHAM, BIRMINGHAM, B9 4SU
LOYDGB21J45
9-11 POPLAR ROAD, SOLIHULL, B91 3AN
LOYDGB21J46
797 STRATFORD ROAD - BIRMINGHAM, BIRMINGHAM, B11 4DA
LOYDGB21J47
797 STRATFORD ROAD - BIRMINGHAM, BIRMINGHAM, B11 4DA
LOYDGB21J48
BLACK HORSE HOUSE DEPT, ANDOVER, SP10 1RE
LOYDGB21J50
2 HAWKHURST ROAD - BIRMINGHAM, BIRMINGHAM, B14 5HS
LOYDGB21J51
32-34 ALCESTER ROAD SOUTH, BIRMINGHAM, B14 7PU
LOYDGB21J52
798 BRISTOL ROAD SOUTH, BIRMINGHAM, B31 2NP
LOYDGB21J58
BIRMINGHAM ROAD, SUTTON COLDFIELD, BIRMINGHAM, B72 1QA
LOYDGB21J59
BIRMINGHAM ROAD, SUTTON COLDFIELD, BIRMINGHAM, B72 1QA
LOYDGB21J60
BIRMINGHAM ROAD, SUTTON COLDFIELD, BIRMINGHAM, B72 1QA
LOYDGB21J62
100 WOOD STREET, LONDON, EC2P 2AJ
LOYDGB21J63
BARNET
LOYDGB21J64
70-71 CHEAPSIDE, LONDON, EC2V 6EN
LOYDGB21J65
19-20 UPPER STREET, LONDON, N1 0PJ
LOYDGB21J66
70/71 CHEAPSIDE, LONDON, EC2V 6EN
LOYDGB21J67
98 VICTORIA STREET, LONDON, SW1E 5JL
LOYDGB21J68
102 CHURCH ROAD, YARDLEY, BIRMINGHAM, B25 8UZ
LOYDGB21J70
798 BRISTOL ROAD SOUTH, BIRMINGHAM, B31 2NP
LOYDGB21J72
102 CHURCH ROAD - BIRMINGHAM, B25, BIRMINGHAM, B25 8UZ
LOYDGB21J74
CAXTON GATE 3 CORPORATION STREET, BIRMINGHAM, B2 4LP
LOYDGB21J75
798 BRISTOL ROAD SOUTH, BIRMINGHAM, B31 2NP
LOYDGB21J76
3 MAPLE WALK - BIRMINGHAM, B37, BIRMINGHAM, B37 5TS
LOYDGB21J77
77 HIGH STREET, SOUTHEND-ON-SEA, SS1 1HT
LOYDGB21J78
60 CHURCH STREET, LUTON, LU1 2BB
LOYDGB21J79
60 GEORGE STREET, LUTON, LU1 2BB
LOYDGB21J81
9 SHEEP STREET, BICESTER, OX26 6JE
LOYDGB21J82
18 WEEK STREET, MAIDSTONE, ME14 1RW
LOYDGB21J83
1-3 MARKET SQUARE - AYLESBURY, AYLESBURY, HP20 1TD
LOYDGB21J84
22 HIGH STREET, ANDOVER, SP10 1NW
LOYDGB21J85
4-6 HIGH STREET, DARTFORD, DA1 1BY
LOYDGB21J86
34 HIGH STREET, BEDFORD, MK40 1SB
LOYDGB21J87
147 HIGH STREET, GUILDFORD, GU1 3AG
LOYDGB21J89
92-94 ABOVE BAR STREET, SOUTHAMPTON, SO14 7DT
LOYDGB21J90
3-5 BRIDGE STREET, NEWBURY, RG14 5BQ
LOYDGB21J91
78 NEW ROAD, GRAVESEND, DA11 0AR
LOYDGB21J92
27-31 WHITE HART ST - HIGH, HIGH WYCOMBE, HP11 2HL
LOYDGB21J93
142-146 HIGH STREET, CHATHAM, ME4 4DQ
LOYDGB21J94
92-94 ABOVE BAR ST, SOUTHAMPTON, SO14 7DT
LOYDGB21J95
77 HIGH STREET, SOUTHEND-ON-SEA, SS1 1HT
LOYDGB21J96
125 HIGH STREET, SITTINGBOURNE, ME10 4BD
LOYDGB21J97
18 WEEK STREET, MAIDSTONE, ME14 1RW
LOYDGB21J99
198-200 MARLOWES - HEMEL, HEMEL HEMPSTEAD, HP1 1BH
LOYDGB21K00
92-94 ABOVE BAR STREET, SOUTHAMPTON, SO14 7DT
LOYDGB21K01
92-94 ABOVE BAR STREET, SOUTHAMPTON, SO14 7DT
LOYDGB21K04
LAVINGTON STREET, LONDON, SE1 0NA
LOYDGB21K05
36 CHEQUER STREET - ST. ALBANS, ST. ALBANS, AL1 3YQ
LOYDGB21K06
147 HIGH STREET, GUILDFORD, GU1 3AG
LOYDGB21K07
27-31 WHITE HART ST - HIGH, HIGH WYCOMBE, HP11 2HL
LOYDGB21K08
64 HIGH STREET, EPSOM, KT19 8AT
LOYDGB21K09
INTU SHOPPING CENTRE, UNITS 32 AND, WATFORD, WD17 2UB
LOYDGB21K10
198-200 MARLOWES - HEMEL, HEMEL HEMPSTEAD, HP1 1BH
LOYDGB21K11
142-146 HIGH STREET, CHATHAM, ME4 4DQ
LOYDGB21K12
92-94 ABOVE BAR STREET, SOUTHAMPTON, SO14 7DT
LOYDGB21K13
77 HIGH STREET, SOUTHEND-ON-SEA, SS1 1HT
LOYDGB21K16
60 THE BROADWAY, LONDON, E15 1NG
LOYDGB21K17
120 HIGH STREET, LEWISHAM, LONDON, SE13 6JG
LOYDGB21K20
70-71 CHEAPSIDE, LONDON, EC2V 6EN
LOYDGB21K21
399 OXFORD STREET, LONDON, W1C 2BU
LOYDGB21K23
EDMONTON SGREEN SHOPPING CENTRE, LONDON, E17 7JH
LOYDGB21K26
130 THE BROADWAY - BEXLEYHEATH, BEXLEYHEATH, DA6 7DP
LOYDGB21K27
19/21 POWIS STREET, LONDON, SE18 6HZ
LOYDGB21K30
INTU SHOPPING CENTRE, UNIT 32 AND, WATFORD, WD17 2UB
LOYDGB21K31
WESTFIELD STRATFORD, THE ARCADE, LONDON, E20 1EH
LOYDGB21K32
21-22 HIGH STREET - UXBRIDGE, UB8, UXBRIDGE, UB8 1JD
LOYDGB21K34
31 CASTLE STREET, LIVERPOOL, L2 4XT
LOYDGB21K35
TREDEGAR PARK, NEWPORT, NP1 9SB
LOYDGB21K38
ATLANTIC QUAY, GLASGOW, G2 8JL
LOYDGB21K41
92-94 ABOVE BAR STREET, SOUTHAMPTON, SO14 7DT
LOYDGB21K43
399 OXFORD STREET, LONDON, W1C 2BU
LOYDGB21K45
CANONS HOUSE, FLOOR 1, BRISTOL, BS99 7LB
LOYDGB21K46
11 PORTLAND ST - MANCHESTER, M1, MANCHESTER, M1 3HU
LOYDGB21K49
TSB CLEARING CENTRE, LONDON, SE1 0NA
LOYDGB21K52
CAXTON GATE 3 CORPORATION STREET, BIRMINGHAM, B2 4LP
LOYDGB21K53
1 HIGH STREET - SHEFFIELD, S1, SHEFFIELD, S1 2GA
LOYDGB21K57
CHURCH STREET, BLACKBURN, BB2 1JQ
LOYDGB21K60
7 MANCHESTER ROAD, BURNLEY, BB11 1HT
LOYDGB21K61
2 PEEL STREET, ACCRINGTON, BB5 1EP
LOYDGB21K62
9 WELLGATE - ROTHERHAM, S60 2LU, ROTHERHAM, S60 2LU
LOYDGB21K63
9 WELLGATE - ROTHERHAM, S60 2LU, ROTHERHAM, S60 2LU
LOYDGB21K64
30 ROSE HILL - CHESTERFIELD, S40, CHESTERFIELD, S40 1LR
LOYDGB21K65
148 BRADFIELD ROAD - SHEFFIELD, SHEFFIELD, S6 2BQ
LOYDGB21K66
55 HIGH STREET - DONCASTER, DN1, DONCASTER, DN1 1BH
LOYDGB21K67
1 HIGH STREET - SHEFFIELD, S1, SHEFFIELD, S1 2GA
LOYDGB21K68
1 HIGH STREET - SHEFFIELD, S1, SHEFFIELD, S1 2GA
LOYDGB21K69
1 HIGH STREET - SHEFFIELD, S1, SHEFFIELD, S1 2GA
LOYDGB21K70
1 HIGH STREET - SHEFFIELD, S1, SHEFFIELD, S1 2GA
LOYDGB21K71
7 MANCHESTER ROAD, BURNLEY, BB11 1HT
LOYDGB21K73
CHURCH STREET, BLACKBURN, BB2 1JQ
LOYDGB21K74
CHURCH STREET, BLACKBURN, BB2 1JQ
LOYDGB21K78
FOREST BUSINESS CENTRE 88-90 OSWIN, LEICESTER, LE3 1HR
LOYDGB21K80
DEPT 8108 THORPE WOOD, PETERBOROUGH, PE3 6SF
LOYDGB21K83
CHURCH STREET, BLACKBURN, BB2 1JQ
LOYDGB21K84
21 QUEEN STREET, ACCRINGTON, BB5 1EP
LOYDGB21K86
320 UNION ROAD, ACCRINGTON, BB5 1EP
LOYDGB21K87
7 MANCHESTER ROAD, BURNLEY, BB11 1HT
LOYDGB21K89
2 PEEL STREET, ACCRINGTON, BB5 1EP
LOYDGB21K90
55 HIGH STREET - DONCASTER, DN1, DONCASTER, DN1 1BH
LOYDGB21K91
44-45 GEORGE WHITE STREET, BRISTOL, BS1 3BA
LOYDGB21K92
44-45 GEORGE WHITE STREET, BRISTOL, BS1 3BA
LOYDGB21K93
15 HIGH STREET, BRISTOL, BS9 3DA
LOYDGB21K94
47 MILSOM STREET, BATH, BA1 1DN
LOYDGB21K95
102 REGENT STREET, BRISTOL, BS15 8HT
LOYDGB21K96
44-45 GEORGE WHITE STREET, BRISTOL, BS1 3BA
LOYDGB21K98
3 EAST WALK, YATE, BS37 4AT
LOYDGB21K99
1 HIGH STREET - SHEFFIELD, S1, SHEFFIELD, S1 2GA
LOYDGB21L00
51 LUMLEY ROAD, SKEGNESS, PE25 3LP
LOYDGB21L01
65 HIGH STREET, STAMFORD, PE9 2AT
LOYDGB21L02
27-31 WESTGATE - PETERBOROUGH, PETERBOROUGH, PE1 1YH
LOYDGB21L03
21-23 HIGH STREET, KINGS LYNN, PE30 1BP
LOYDGB21L04
27-31 WESTGATE - PETERBOROUGH, PETERBOROUGH, PE1 1YH
LOYDGB21L05
27-31 WESTGATE - PETERBOROUGH, PETERBOROUGH, PE1 1YH
LOYDGB21L06
27-31 WESTGATE - PETERBOROUGH, PETERBOROUGH, PE1 1YH
LOYDGB21L07
44-45 GEORGE WHITE STREET, BRISTOL, BS1 3BA
LOYDGB21L08
44-45 GEORGE WHITE STREET, BRISTOL, BS1 3BA
LOYDGB21L10
1 HIGH STREET - SHEFFIELD, S1, SHEFFIELD, S1 2GA
LOYDGB21L12
148 BRADFIELD ROAD - SHEFFIELD, SHEFFIELD, S6 2BQ
LOYDGB21L13
30 ROSE HILL - CHESTERFIELD, S40, CHESTERFIELD, S40 1LR
LOYDGB21L14
30 ROSE HILL - CHESTERFIELD, S40, CHESTERFIELD, S40 1LR
LOYDGB21L15
55 HIGH STREET - DONCASTER, DN1, DONCASTER, DN1 1BH
LOYDGB21L16
148 BRADFIELD ROAD - SHEFFIELD, SHEFFIELD, S6 2BQ
LOYDGB21L17
30 ROSE HILL - CHESTERFIELD, S40, CHESTERFIELD, S40 1LR
LOYDGB21L19
1 HIGH STREET - SHEFFIELD, S1, SHEFFIELD, S1 2GA
LOYDGB21L20
1 HIGH STREET - SHEFFIELD, S1, SHEFFIELD, S1 2GA
LOYDGB21L22
148 BRADFIELD ROAD - SHEFFIELD, SHEFFIELD, S6 2BQ
LOYDGB21L23
1 HIGH STREET - SHEFFIELD, S1, SHEFFIELD, S1 2GA
LOYDGB21L24
1 HIGH STREET - SHEFFIELD, S1, SHEFFIELD, S1 2GA
LOYDGB21L25
1 HIGH STREET - SHEFFIELD, S1, SHEFFIELD, S1 2GA
LOYDGB21L26
1 HIGH STREET - SHEFFIELD, S1, SHEFFIELD, S1 2GA
LOYDGB21L27
148 BRADFIELD ROAD - SHEFFIELD, SHEFFIELD, S6 2BQ
LOYDGB21L32
MARQUIS COURT, UNIT A, GATESHEAD, NE11 0RU
LOYDGB21L47
798 BRISTOL ROAD SOUTH, BIRMINGHAM, B31 2NP
LOYDGB21L48
207 HIGH STREET - BIRMINGHAM, B23, BIRMINGHAM, B23 6SZ
LOYDGB21L50
162 SOHO ROAD - BIRMINGHAM, B21, BIRMINGHAM, B21 9LN
LOYDGB21L51
125 HIGH STREET - BIRMINGHAM, B17, BIRMINGHAM, B17 9NP
LOYDGB21L52
CAXTON GATE 3 CORPORATION STREET, BIRMINGHAM, B2 4LP
LOYDGB21L53
32-34 ALCESTER ROAD SOUTH, BIRMINGHAM, B14 7PU
LOYDGB21L54
595 KINGSTANDING ROAD, BIRMINGHAM, B44 9TB
LOYDGB21L55
3 MAPLE WALK - BIRMINGHAM, B37, BIRMINGHAM, B37 5TS
LOYDGB21L56
FLOOR 3 10 BOOTH STREET, MANCHESTER, M2 4AW
LOYDGB21L58
CAXTON GATE 3 CORPORATION STREET, BIRMINGHAM, B2 4LP
LOYDGB21L59
1098 WARWICK ROAD - BIRMINGHAM, BIRMINGHAM, B27 6BJ
LOYDGB21L62
140 BORDESLEY GREEN - BIRMINGHAM, BIRMINGHAM, B9 4SU
LOYDGB21L64
CAXTON GATE 3 CORPORATION STREET, BIRMINGHAM, B2 4LP
LOYDGB21L74
ST MARYS COURT, LONDON, EC2R 8NA
LOYDGB21L75
FLOOR 2, COLCHESTER, CO1 1RE
LOYDGB21L78
ARIEL HOUSE 2138 COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM, B26 3JW
LOYDGB21L81
CONCORT HOUSE, BANKING MANAGEMENT, BRISTOL, BS99 2EN
LOYDGB21L83
MARQUIS COURT, UNIT D, GATESHEAD, NE11 0RU
LOYDGB21L91
BIRMINGHAM
LOYDGB21L99
QUEENS ROAD, BRIGHTON, BN1 3XJ
LOYDGB21N03
7 HIGH STREET - LEICESTER, LE1, LEICESTER, LE1 4FP
LOYDGB21N04
7 HIGH STREET - LEICESTER, LE1, LEICESTER, LE1 4FP
LOYDGB21N05
20 BELVOIR ROAD - COALVILLE, LE67, COALVILLE, LE67 3QH
LOYDGB21N06
20 BELVOIR ROAD - COALVILLE, LE67, COALVILLE, LE67 3QH
LOYDGB21N07
23 THE BOROUGH - HINCKLEY, LE10, HINCKLEY, LE10 1NL
LOYDGB21N08
37/38 HIGH STREET - LOUGHBOROUGH, LOUGHBOROUGH, LE11 2QG
LOYDGB21N09
7 HIGH STREET - LEICESTER, LE1, LEICESTER, LE1 4FP
LOYDGB21N10
7 SHERRARD STREET - MELTON, MELTON MOWBRAY, LE13 1XR
LOYDGB21N11
43 HIGH STREET, OAKHAM, LE15 6AJ
LOYDGB21N12
65-68 BRIGGATE, LEEDS, LS1 6LH
LOYDGB21N13
65-68 BRIGGATE, LEEDS, LS1 6LH
LOYDGB21N15
184 MELTON ROAD - LEICESTER, LE4, LEICESTER, LE4 5EE
LOYDGB21N17
7 HIGH STREET - LEICESTER, LE1, LEICESTER, LE1 4FP
LOYDGB21N18
7 HIGH STREET - LEICESTER, LE1, LEICESTER, LE1 4FP
LOYDGB21N19
184 MELTON ROAD - LEICESTER, LE4, LEICESTER, LE4 5EE
LOYDGB21N20
7 HIGH STREET - LEICESTER, LE1, LEICESTER, LE1 4FP
LOYDGB21N21
37/38 HIGH STREET - LOUGHBOROUGH, LOUGHBOROUGH, LE11 2QG
LOYDGB21N22
202 HIGH STREET, LINCOLN, LN5 7AP
LOYDGB21N23
106 HIGH STREET - SCUNTHORPE, SCUNTHORPE, DN15 6HG
LOYDGB21N24
106 HIGH STREET - SCUNTHORPE, SCUNTHORPE, DN15 6HG
LOYDGB21N25
202 HIGH STREET, LINCOLN, LN5 7AP
LOYDGB21N26
106 HIGH STREET - SCUNTHORPE, SCUNTHORPE, DN15 6HG
LOYDGB21N27
88-94 CHURCH STREET, LIVERPOOL, L1 3HD
LOYDGB21N31
61 LEICESTER ROAD - WIGSTON, WIGSTON MAGNA, LE18 1NR
LOYDGB21N32
20 BELVOIR ROAD - COALVILLE, LE67, COALVILLE, LE67 3QH
LOYDGB21N33
61 LEICESTER ROAD - WIGSTON, WIGSTON MAGNA, LE18 1NR
LOYDGB21N34
37/38 HIGH STREET - LOUGHBOROUGH, LOUGHBOROUGH, LE11 2QG
LOYDGB21N35
14 CHURCH STREET, RUGBY, CV21 3PL
LOYDGB21N36
61 LEICESTER ROAD - WIGSTON, WIGSTON MAGNA, LE18 1NR
LOYDGB21N38
106 HIGH STREET - SCUNTHORPE, SCUNTHORPE, DN15 6HG
LOYDGB21N39
106 HIGH STREET - SCUNTHORPE, SCUNTHORPE, DN15 6HG
LOYDGB21N40
1-3 MARKET PLACE, ROMFORD, RM1 3AA
LOYDGB21N41
11 STATION PARADE - BARKING, IG11, BARKING, IG11 8ED
LOYDGB21N42
47 HIGH STREET, BRENTWOOD, CM14 4RN
LOYDGB21N43
THE HARVEY CENTRE, HARLOW, CM20 1JF
LOYDGB21N44
9 TOWN SQUARE, BASILDON, SS14 1DZ
LOYDGB21N45
1-3 MARKET PLACE, ROMFORD, RM1 3AA
LOYDGB21N46
52-53, 11 MONTFICHET ROAD, LONDON, E20 1EH
LOYDGB21N48
9 TOWN SQUARE, BASILDON, SS14 1DZ
LOYDGB21N50
GRAND BUILDINGS, 2 1 JAMESON, HULL, HU1 3JX
LOYDGB21N51
50-52 VICTORIA STREET WEST, GRIMSBY, DN31 1BL
LOYDGB21N52
102-104 HIGH ROAD, ILFORD, IG1 1DS
LOYDGB21N54
102-104 HIGH ROAD, ILFORD, IG1 1DS
LOYDGB21N56
11 STATION PARADE - BARKING, IG11, BARKING, IG11 8ED
LOYDGB21N57
14 HIGH ST NORTH, LONDON, E6 2HN
LOYDGB21N58
9 TOWN SQUARE, BASILDON, SS14 1DZ
LOYDGB21N59
65-68 BRIGGATE, LEEDS, LS1 6LH
LOYDGB21N60
65-68 BRIGGATE, LEEDS, LS1 6LH
LOYDGB21N61
65-68 BRIGGATE, LEEDS, LS1 6LH
LOYDGB21N62
65-68 BRIGGATE, LEEDS, LS1 6LH
LOYDGB21N63
44 QUEEN STREET, LEEDS, LS27 9BR
LOYDGB21N66
1 WESTGATE - HUDDERSFIELD, HD1, HUDDERSFIELD, HD1 2DN
LOYDGB21N67
65-68 BRIGGATE, LEEDS, LS1 6LH
LOYDGB21N68
THE HARVEY CENTRE, HARLOW, CM20 1JF
LOYDGB21N69
77-81 HIGH STREET, CHELMSFORD, CM1 1DU
LOYDGB21N70
34 HIGH STREET, GRAYS, RM17 6LX
LOYDGB21N71
9 TOWN SQUARE, BASILDON, SS14 1DZ
LOYDGB21N72
WESTFIELD STRATFORD, THE ARCADE, LONDON, E20 1EH
LOYDGB21N73
65-68 BRIGGATE, LEEDS, LS1 6LH
LOYDGB21N74
65-68 BRIGGATE, LEEDS, LS1 6LH
LOYDGB21N75
65-68 BRIGGATE, LEEDS, LS1 6LH
LOYDGB21N78
42-46 MARKET STREET - MANCHESTER, MANCHESTER, M1 1PW
LOYDGB21N80
42-46 MARKET STREET - MANCHESTER, MANCHESTER, M1 1PW
LOYDGB21N82
42-46 MARKET STREET - MANCHESTER, MANCHESTER, M1 1PW
LOYDGB21N83
42-46 MARKET STREET - MANCHESTER, MANCHESTER, M1 1PW
LOYDGB21N84
42-46 MARKET STREET - MANCHESTER, MANCHESTER, M1 1PW
LOYDGB21N85
76 STAMFORD NEW ROAD, ALTRINCHAM, WA14 1BS
LOYDGB21N88
42-46 MARKET STREET - MANCHESTER, MANCHESTER, M1 1PW
LOYDGB21N89
1 QUEENS WALK, ASHTON-UNDER-LYNE, OL6 7RU
LOYDGB21N90
40-42 SCHOOL ROAD - SALE, M33, SALE, M33 7XL
LOYDGB21N91
10-12 HANKINSON WAY - SALFORD, M6, SALFORD, M6 5JA
LOYDGB21N93
42-46 MARKET STREET - MANCHESTER, MANCHESTER, M1 1PW
LOYDGB21N95
40-42 SCHOOL ROAD - SALE, M33, SALE, M33 7XL
LOYDGB21N98
3 STATION ROAD - ASHINGTON, NE63, ASHINGTON, NE63 9UZ
LOYDGB21P02
21-23 NORTHGATE - DARLINGTON, DL1, DARLINGTON, DL1 1TL
LOYDGB21P03
3 WESLEY COURT - BLAYDON-ON-TYNE, BLAYDON-ON-TYNE, NE21 5BY
LOYDGB21P04
DUDLEY COURT,EAST SQUARE, CRAMLINGTON, NE23 6QR
LOYDGB21P05
19 MARKET PLACE, DURHAM, DH1 3NL
LOYDGB21P07
10-12 HANKINSON WAY - SALFORD, M6, SALFORD, M6 5JA
LOYDGB21P08
76 STAMFORD NEW ROAD, ALTRINCHAM, WA14 1BS
LOYDGB21P09
42-46 MARKET STREET - MANCHESTER, MANCHESTER, M1 1PW
LOYDGB21P12
MONUMENT MALL 15-21 NORTHUMBERLAND, NEWCASTLE UPON TYNE, NE1 7AE
LOYDGB21P13
3 STATION ROAD - ASHINGTON, NE63, ASHINGTON, NE63 9UZ
LOYDGB21P15
137 TELEGRAPH ROAD, HESWALL, CH60 0AN
LOYDGB21P16
GRANGE PRECINCT, BIRKENHEAD, CH41 2XX
LOYDGB21P17
GRANGE PRECINCT, Birkenhead, CH41 2XX
LOYDGB21P19
33 LISCARD WAY, WALLASEY, CH44 5TL
LOYDGB21P20
1 BOROUGH PAVEMENT, BIRKENHEAD, CH41 2XX
LOYDGB21P21
145 CHERRYFIELD DRIVE, LIVERPOOL, L32 8SE
LOYDGB21P22
12 ECCLESTON STREET, PRESCOT, L34 5QE
LOYDGB21P23
1 BOROUGH PAVEMENT - BROMBOROUGH, BROMBOROUGH, CH41 2XX
LOYDGB21P25
26 BROADWAY, LIVERPOOL, L11 1DA
LOYDGB21P26
88/94 CHURCH STREET, LIVERPOOL, L1 3HD
LOYDGB21P27
GRANGE PRECINCT, BIRKENHEAD, CH41 2XX
LOYDGB21P30
14-16 SHERBORNE SQUARE, LIVERPOOL, L36 9UR
LOYDGB21P31
GRANGE PRECINCT, BIRKENHEAD, CH41 2XX
LOYDGB21P32
137 TELEGRAPH ROAD, HESWALL, CH60 0AN
LOYDGB21P34
88/94 CHURCH STREET, LIVERPOOL, L1 3HD
LOYDGB21P35
42-46 MARKET STREET - MANCHESTER, MANCHESTER, M1 1PW
LOYDGB21P38
10-12 HANKINSON WAY - SALFORD, M6, SALFORD, M6 5JA
LOYDGB21P40
76 STAMFORD NEW ROAD, ALTRINCHAM, WA14 1BS
LOYDGB21P42
42-46 MARKET STREET - MANCHESTER, MANCHESTER, M1 1PW
LOYDGB21P43
137 TELEGRAPH ROAD, HESWALL, CH60 0AN
LOYDGB21P44
14-16 SHERBORNE SQUARE, LIVERPOOL, L36 9UR
LOYDGB21P45
12 ECCLESTON STREET, PRESCOT, L34 5QE
LOYDGB21P46
14-16 SHERBORNE SQUARE, HUYTON, L36 9UR
LOYDGB21P48
88/94 CHURCH STREET, LIVERPOOL, L1 3HD
LOYDGB21P50
26 BROADWAY, LIVERPOOL, L11 1DA
LOYDGB21P51
88/94 CHURCH STREET, LIVERPOOL, L1 3HD
LOYDGB21P53
THE CROSS, ROYSTON, SG8 7BL
LOYDGB21P54
3 SIDNEY STREET - CAMBRIDGE, CB2, CAMBRIDGE, CB2 3HQ
LOYDGB21P58
70 HERTFORD STREET, COVENTRY, CV1 1JT
LOYDGB21P61
70 HERTFORD STREET, COVENTRY, CV1 1JT
LOYDGB21P62
9 BUTTERMARKET - BURY ST, BURY ST. EDMUNDS, IP33 1DB
LOYDGB21P63
20 NORTH STREET - BISHOP'S, BISHOP'S STORTFORD, CM23 2LN
LOYDGB21P64
103 QUEENSWAY - STEVENAGE, SG1, STEVENAGE, SG1 1EA
LOYDGB21P65
3 SIDNEY STREET - CAMBRIDGE, CB2, CAMBRIDGE, CB2 3HQ
LOYDGB21P67
20 NORTH STREET - BISHOP'S, BISHOP'S STORTFORD, CM23 2LN
LOYDGB21P68
68 HIGH STREET - HODDESDON, EN11, HODDESDON, EN11 8EZ
LOYDGB21P69
68 HIGH STREET - HODDESDON, EN11, HODDESDON, EN11 8EZ
LOYDGB21P72
31/33 ST PETERS STREET, DERBY, DE1 2AA
LOYDGB21P73
30 ROSE HILL - CHESTERFIELD, S40, CHESTERFIELD, S40 1LR
LOYDGB21P74
PORTLAND SQUARE 21, SUTTON-IN-ASHFIELD, NG17 1BA
LOYDGB21P76
812 OSMASTON ROAD, DERBY, DE24 9AA
LOYDGB21P77
MARKET PLACE, ILKESTON, DE7 8GS
LOYDGB21P78
PORTLAND SQUARE, SUTTON-IN-ASHFIELD, NG17 1BA
LOYDGB21P80
16 HIGH STREET - BURTON UPON, BURTON UPON TRENT, DE14 1JA
LOYDGB21P81
14 CHURCH STREET, RUGBY, CV21 3PL
LOYDGB21P82
17/23 COVENTRY STREET, NUNEATON, CV11 5TD
LOYDGB21P83
73 PARADE - LEAMINGTON SPA, CV32, LEAMINGTON SPA, CV32 4BB
LOYDGB21P85
22 BRIDGE STREET, STRATFORD-UPON-AVON, CV37 6AG
LOYDGB21P86
70 HERTFORD STREET, COVENTRY, CV1 1JT
LOYDGB21P87
73 PARADE - LEAMINGTON SPA, CV32, LEAMINGTON SPA, CV32 4BB
LOYDGB21P88
73 PARADE - LEAMINGTON SPA, CV32, LEAMINGTON SPA, CV32 4BB
LOYDGB21P89
31/33 ST PETERS STREET, DERBY, DE1 2AA
LOYDGB21P91
6 MARKET PLACE - OLDHAM, OL1 1JG, OLDHAM, OL1 1JG
LOYDGB21P92
91 OLD STREET, ASHTON-UNDER-LYNE, OL6 7RU
LOYDGB21P93
91 OLD STREET, ASHTON-UNDER-LYNE, OL6 7RU
LOYDGB21P94
16 MARKET STREET - OLDHAM, OL1, OLDHAM, OL1 1JG
LOYDGB21P95
58 YORKSHIRE STREET - ROCHDALE, ROCHDALE, OL16 1JP
LOYDGB21P96
6 MARKET PLACE - OLDHAM, OL1 1JG, OLDHAM, OL1 1JG
LOYDGB21P97
6 MARKET PLACE - OLDHAM, OL1 1JG, OLDHAM, OL1 1JG
LOYDGB21P98
9-13 HOTEL STREET - BOLTON, BL1, BOLTON, BL1 1DB
LOYDGB21T00
GOLDINGS HOUSE, FLOOR 4, LONDON, SE1 2HB
LOYDGB21T01
62 LOMBARD STREET, LONDON, EC3V 9EJ
LOYDGB21T05
91 OLD STREET, ASHTON-UNDER-LYNE, OL6 7RU
LOYDGB21T06
91 OLD STREET, ASHTON-UNDER-LYNE, OL6 7RU
LOYDGB21T07
29 MELBOURNE STREET, STALYBRIDGE, SK15 2JJ
LOYDGB21T08
9-13 MARKET STREET - BOLTON, BL1, BOLTON, BL1 1DB
LOYDGB21T09
58 YORKSHIRE STREET - ROCHDALE, ROCHDALE, OL16 1JP
LOYDGB21T10
58 YORKSHIRE STREET - ROCHDALE, ROCHDALE, OL16 1JP
LOYDGB21T12
58 YORKSHIRE STREET - ROCHDALE, ROCHDALE, OL16 1JP
LOYDGB21T13
3 SIDNEY STREET - CAMBRIDGE, CB2, CAMBRIDGE, CB2 3HQ
LOYDGB21T14
103 QUEENSWAY - STEVENAGE, SG1, STEVENAGE, SG1 1EA
LOYDGB21T15
103 QUEENSWAY - STEVENAGE, SG1, STEVENAGE, SG1 1EA
LOYDGB21T16
48 HIGH STREET, NEWMARKET, CB8 8LF
LOYDGB21T17
34 HIGH STREET, BEDFORD, MK40 1SB
LOYDGB21T19
9-13 MARKET STREET - BOLTON, BL1, BOLTON, BL1 1DB
LOYDGB21T20
9-13 HOTEL STREET - BOLTON, BL1, BOLTON, BL1 1DB
LOYDGB21T22
9-13 HOTEL STREET - BOLTON, BL1, BOLTON, BL1 1DB
LOYDGB21T23
51-55 BOLTON ROAD - MANCHESTER, MANCHESTER, M28 3ZH
LOYDGB21T24
9-13 MARKET STREET - BOLTON, BL1, BOLTON, BL1 1DB
LOYDGB21T25
9-13 HOTEL STREET - BOLTON, BL1, BOLTON, BL1 1DB
LOYDGB21T26
51-55 BOLTON ROAD - MANCHESTER, MANCHESTER, M28 3ZH
LOYDGB21T27
PORTLAND SQUARE, SUTTON-IN-ASHFIELD, NG17 1BA
LOYDGB21T28
2 PALACE AVENUE, PAIGNTON, TQ3 3ER
LOYDGB21T31
1 WESTGATE - HUDDERSFIELD, HD1, HUDDERSFIELD, HD1 2DN
LOYDGB21T33
GRAND BUILDINGS 1, 1-7 GEORGE, HULL, HU1 3BB
LOYDGB21T35
348 HESSLE ROAD - HULL, HU3 3SD, HULL, HU3 3SD
LOYDGB21T36
272 HOLDERNESS ROAD - HULL, HU9, HULL, HU9 2HH
LOYDGB21T37
82 HIGH STREET, HONITON, EX14 1JJ
LOYDGB21T38
41 COURTENAY STREET, NEWTON ABBOT, TQ12 2QW
LOYDGB21T39
46 FORE STREET, TIVERTON, EX16 6LF
LOYDGB21T40
2 PALACE AVENUE, PAIGNTON, TQ3 3ER
LOYDGB21T41
31 FORE STREET, TAUNTON, TA1 1HN
LOYDGB21T42
234 HIGH STREET, EXETER, EX4 3NL
LOYDGB21T43
2 PALACE AVENUE, PAIGNTON, TQ3 3ER
LOYDGB21T44
41 COURTENAY STREET, NEWTON ABBOT, TQ12 2QW
LOYDGB21T45
82 HIGH STREET, HONITON, EX14 1JJ
LOYDGB21T46
GRAND BUILDINGS 1 - HULL, HU1 3JX, HULL, HU1 3JX
LOYDGB21T47
50-52 VICTORIA STREET WEST, GRIMSBY, DN31 1BL
LOYDGB21T48
50-52 VICTORIA STREET WEST, GRIMSBY, DN31 1BL
LOYDGB21T50
1 JAMESON STREET - HULL, HU1 3JX, HULL, HU1 3JX
LOYDGB21T51
GRAND BUILDINGS 1 JAMESON STREET, HULL, HU1 3JX
LOYDGB21T52
121 HALLGATE - COTTINGHAM, HU16, COTTINGHAM, HU16 4DA
LOYDGB21T53
GRAND BUILDINGS 1 JAMESON STREET, HULL, HU1 3JX
LOYDGB21T54
106 HIGH STREET - SCUNTHORPE, SCUNTHORPE, DN15 6HG
LOYDGB21T56
348 HESSLE ROAD - HULL, HU3 3SD, HULL, HU3 3SD
LOYDGB21T57
GRAND BUILDINGS 1 JAMESON STREET, HULL, HU1 3JX
LOYDGB21T58
GRAND BUILDINGS, 1-7 1 GEORGE, HULL, HU1 3BB
LOYDGB21T59
GRAND BUILDINGS 1 - HULL, HU1 3JX, HULL, HU1 3JX
LOYDGB21T60
362 INGS ROAD - HULL, HU8 0NA, HULL, HU8 0NA
LOYDGB21T61
272 HOLDERNESS ROAD - HULL, HU9, HULL, HU9 2HH
LOYDGB21T62
50-52 VICTORIA STREET WEST, GRIMSBY, DN31 1BL
LOYDGB21T63
50-52 VICTORIA STREET WEST, GRIMSBY, DN31 1BL
LOYDGB21T65
8 ROYAL PARADE, PLYMOUTH, PL1 1DS
LOYDGB21T67
WHITE RIVER PLACE, ST AUSTELL, PL25 5AZ
LOYDGB21T68
WHITE RIVER PLACE SHOPPING CEN, ST. AUSTELL, PL25 4AF
LOYDGB21T69
7 BOSCAWN STREET, TRURO, TR1 2QT
LOYDGB21T70
11-12 KILLIGREW STREET, FALMOUTH, TR11 3RA
LOYDGB21T71
MARKET SQUARE, CAMBORNE, TR14 8JT
LOYDGB21T72
MARKET SQUARE, CAMBORNE, TR14 8JT
LOYDGB21T73
11-12 KILLIGREW STREET, FALMOUTH, TR11 3RA
LOYDGB21T74
PORTLAND SQUARE, SUTTON-IN-ASHFIELD, NG17 1BA
LOYDGB21T75
30 ROSE HILL - CHESTERFIELD, S40, CHESTERFIELD, S40 1LR
LOYDGB21T76
31/33 ST PETERS STREET, DERBY, DE1 2AA
LOYDGB21T77
8 ROYAL PARADE, PLYMOUTH, PL1 1HB
LOYDGB21T78
8 ROYAL PARADE, PLYMOUTH, PL1 1DS
LOYDGB21T79
8 ROYAL PARADE, PLYMOUTH, PL1 1DS
LOYDGB21T81
8 ROYAL PARADE, PLYMOUTH, PL1 1DS
LOYDGB21T83
7 BOSCAWEN STREET, TRURO, TR1 2QT
LOYDGB21T85
17 CROSS STREET, BARNSTAPLE, EX31 1BE
LOYDGB21T87
82 HIGH STREET, HONITON, EX14 1JJ
LOYDGB21T88
41 COURTENAY STREET, NEWTON ABBOT, TQ12 2QW
LOYDGB21T89
FORE STREET, OKEHAMPTON, EX20 1HJ
LOYDGB21T90
2 PALACE AVENUE, PAIGNTON, TQ3 3ER
LOYDGB21T91
2 PALACE AVENUE, PAIGNTON, TQ3 3ER
LOYDGB21T92
82 HIGH STREET, HONITON, EX14 1JJ
LOYDGB21T93
8 ROYAL PARADE, PLYMOUTH, PL1 1DS
LOYDGB21T95
8 ROYAL PARADE, PLYMOUTH, PL1 1DS
LOYDGB21T96
8 ROYAL PARADE, PLYMOUTH, PL1 1DS
LOYDGB21T97
8 ROYAL PARADE, PLYMOUTH, PL1 1DS
LOYDGB21T98
41 COURTENAY STREET, NEWTON ABBOT, TQ12 2QW
LOYDGB21T99
WHITE RIVER PLACE, ST AUSTELL, PL25 5AZ
LOYDGB21W00
234 HIGH STREET, EXETER, EX4 3NL
LOYDGB21W01
234 HIGH STREET, EXETER, EX4 3NL
LOYDGB21W02
1 VICTORIA ROAD, CONSETT, DH8 5AE
LOYDGB21W03
THE GREEN, SOUTHWICK, SUNDERLAND, SR5 2JE
LOYDGB21W04
THE GALLERIES, UNIT 1, WASHINGTON, NE38 7SA
LOYDGB21W05
137 NORTH END, CROYDON, CR0 1TN
LOYDGB21W07
49/53 HIGH STREET, SUTTON, SM1 1DT
LOYDGB21W08
137 NORTH END, CROYDON, CR0 1TN
LOYDGB21W09
64 HIGH STREET, EPSOM, KT19 8AT
LOYDGB21W10
863 CLARENCE STREET, KINGSTON-UPON-THAMES, KT1 1RE
LOYDGB21W11
128-132 YORK ROAD - HARTLEPOOL, HARTLEPOOL, TS26 9DD
LOYDGB21W12
UNIT 1 THE GALLERIES - WASHINGTON, WASHINGTON, NE38 7SA
LOYDGB21W14
1 MARLBOROUGH, SEAHAM, SR7 7SD
LOYDGB21W15
128-132 YORK ROAD - HARTLEPOOL, HARTLEPOOL, TS26 9DD
LOYDGB21W18
THE GALLERIES - WASHINGTON, NE38, WASHINGTON, NE38 7SA
LOYDGB21W19
128-132 YORK ROAD - HARTLEPOOL, HARTLEPOOL, TS26 9DD
LOYDGB21W20
WIMBLEDON QUARTER, UNIT 126, LONDON, SW19 8ND
LOYDGB21W22
49/53 HIGH STREET, SUTTON, SM1 1DT
LOYDGB21W23
137 NORTH END, CROYDON, CR0 1TN
LOYDGB21W24
83 CLARENCE STREET, KINGSTON-UPON-THAMES, KT1 1RE
LOYDGB21W25
1 LONDON ROAD, REDHILL, RH1 1ND
LOYDGB21W26
137 NORTH END, CROYDON, CR0 1TN
LOYDGB21W28
111 WALSALL STREET - WEDNESBURY, WEDNESBURY, WS10 9BY
LOYDGB21W29
137 NORTH END, CROYDON, CR0 1TN
LOYDGB21W30
137 NORTH END, CROYDON, CR0 1TN
LOYDGB21W31
49/53 HIGH STREET, SUTTON, SM1 1DT
LOYDGB21W32
64 HIGH STREET, EPSOM, KT19 8AT
LOYDGB21W33
83 CLARENCE STREET, KINGSTON-UPON-THAMES, KT1 1RE
LOYDGB21W34
1 LONDON ROAD, REDHILL, RH1 1ND
LOYDGB21W35
3 ST GEORGE'S ROAD, LONDON, SW19 1JY
LOYDGB21W36
83 HIGH STREET, WALTON-ON-THAMES, KT12 1DU
LOYDGB21W37
19-21 THE QUADRANT - RICHMOND, RICHMOND, TW9 1BP
LOYDGB21W39
8 HIGH TOWN, HEREFORD, HR1 2AE
LOYDGB21W40
8 HIGH TOWN, HEREFORD, HR1 2AE
LOYDGB21W41
15 CHESHIRE STREET - MARKET, MARKET DRAYTON, TF9 1PN
LOYDGB21W42
113 THE BORDER, TELFORD, TF3 4AE
LOYDGB21W43
1 PRIDE HILL, SHREWSBURY, SY1 1DG
LOYDGB21W45
19 CHURCH GREEN EAST, REDDITCH, B98 8BZ
LOYDGB21W46
5 MARKET SQUARE - STAFFORD, ST16, STAFFORD, ST16 2JL
LOYDGB21W47
4 THE CROSS - WORCESTER, WR1 3PY, WORCESTER, WR1 3PY
LOYDGB21W48
113 THE BORDER, TELFORD, TF3 4AE
LOYDGB21W49
798 BRISTOL ROAD SOUTH, NORTHFIELD, BIRMINGHAM, B31 2NP
LOYDGB21W50
130 HIGH STREET - CHELTENHAM, CHELTENHAM, GL50 1EW
LOYDGB21W51
14 CASTLE STREET - CIRENCESTER, CIRENCESTER, GL7 1QJ
LOYDGB21W53
19 EASTGATE STREET - GLOUCESTER, GLOUCESTER, GL1 1NU
LOYDGB21W55
8 HIGH TOWN, HEREFORD, HR1 2AE
LOYDGB21W56
12 ROWCROFT, STROUD, GL5 3BD
LOYDGB21W57
130 HIGH STREET - CHELTENHAM, CHELTENHAM, GL50 1EW
LOYDGB21W58
4 THE CROSS - WORCESTER, WR1 3PY, WORCESTER, WR1 3PY
LOYDGB21W59
48 BELLE VUE TERRACE, MALVERN LINK, MALVERN, WR14 4QG
LOYDGB21W60
1 PRIDE HILL, SHREWSBURY, SY1 1DG
LOYDGB21W62
224 CHESTER ROAD - SUNDERLAND, SUNDERLAND, SR1 1SF
LOYDGB21W64
14 SEA ROAD - SUNDERLAND, SR6, SUNDERLAND, SR6 9BT
LOYDGB21W65
4 THE CROSS - WORCESTER, WR1 3PY, WORCESTER, WR1 3PY
LOYDGB21W66
19 HIGH STREET - TEWKESBURY, GL20, TEWKESBURY, GL20 5AW
LOYDGB21W67
7 CARTER STREET - UTTOXETER, ST14, UTTOXETER, ST14 8HD
LOYDGB21W69
1 PRIDE HILL, SHREWSBURY, SY1 1DG
LOYDGB21W71
4 THE CROSS - WORCESTER, WR1 3PY, WORCESTER, WR1 3PY
LOYDGB21W72
19 HIGH STREET - EVESHAM, WR11, EVESHAM, WR11 4DQ
LOYDGB21W74
HIGH STREET, MOLD, CH7 1AS
LOYDGB21W76
10-14 QUEEN STREET, RHYL, LL18 1RY
LOYDGB21W78
13 VICTORIA STREET, CREWE, CW1 2JQ
LOYDGB21W80
22 MOSTYN STREET, LLANDUDNO, LL30 2RU
LOYDGB21W81
268 HIGH STREET, BANGOR, LL57 1RT
LOYDGB21W82
8 FOREGATE STREET, CHESTER, CH1 1XP
LOYDGB21W85
35 HIGH STREET, NORTHWICH, CW9 5DD
LOYDGB21W86
HIGH STREET, MOLD, CH7 1AS
LOYDGB21W88
13 VICTORIA STREET, CREWE, CW1 2JQ
LOYDGB21W90
35 HIGH STREET, NORTHWICH, CW9 5DD
LOYDGB21W91
22 MOSTYN STREET, LLANDUDNO, LL30 2RU
LOYDGB21W92
115 VICTORIA ROAD, ALDERSHOT, GU11 1JQ
LOYDGB21W93
MAYFAIR HOUSE, BASINGSTOKE, RG21 7JU
LOYDGB21W94
10 HIGH STREET, BRACKNELL, RG12 1BT
LOYDGB21W95
18 PRINCE OF WALES WALK, CAMBERLEY, GU15 3SJ
LOYDGB21W96
MARKET PLACE, DIDCOT, OX11 7LQ
LOYDGB21W97
73-75 HIGH STREET, STAINES-UPON-THAMES, TW18 4PP
LOYDGB21W98
92-94 QUEENSMEAD, FARNBOROUGH, GU14 7SE
LOYDGB21W99
92-94 QUEENSMEAD, FARNBOROUGH, GU14 7SE
LOYDGB21XXX
125 COLMORE ROW - BIRMINGHAM, B3, BIRMINGHAM, B3 3SD
LOYDGB21Y00
ANDOVER SERVICE CENTRE, ANDOVER, SP10 1RE
LOYDGB21Y01
ANDOVER SERVICE CENTRE, ANDOVER, SP10 1RE
LOYDGB21Y02
CHARLTON PLACE, ANDOVER, SP10 1RE
LOYDGB21Y04
MONUMENT MALL 15-21 NORTHUMBERLAND, NEWCASTLE UPON TYNE, NE1 7AE
LOYDGB21Y05
69 BEDFORD STREET - NORTH, NORTH SHIELDS, NE29 0AU
LOYDGB21Y06
ROYAL CHAMBERS HIGH STREET EAST, WALLSEND, NE28 8PJ
LOYDGB21Y08
49/53 HIGH SUTTON, SUTTON, SM1 1DT
LOYDGB21Y09
FLOOR 1, LONDON, EC2R 8AU
LOYDGB21Y10
92-94 QUEENSMEAD, FARNBOROUGH, GU14 7SE
LOYDGB21Y11
24 BROAD STREET, READING, RG1 2BT
LOYDGB21Y12
36-38 NEW STREET - BIRMINGHAM, B2, BIRMINGHAM, B2 4LP
LOYDGB21Y13
LONDON
LOYDGB21Y18
49 HIGH STREET, CANTERBURY, CT1 2SE
LOYDGB21Y19
110 ST VINCENT STREET, GLASGOW, G2 5ER
LOYDGB21Y82
7 HIGH STREET - LEICESTER, LE1, LEICESTER, LE1 9FS
LOYDGB21Y83
88-94 CHURCH STREET, LIVERPOOL, L1 3HD
LOYDGB21Y84
114-116 COLMORE ROW - BIRMINGHAM, BIRMINGHAM, B3 3BD
LOYDGB21Y85
9 BUTTERMARKET - BURY ST, BURY ST. EDMUNDS, IP33 1DF
LOYDGB21Y86
12-16 LOWER PARLIAMENT STREET, NOTTINGHAM, NG1 3DA
LOYDGB21Y87
COMMERCIAL STREET, HALIFAX, HX1 1BB
LOYDGB21Y88
FLOOR 1 THE GALLERIES, WASHINGTON, NE38 7SA
LOYDGB21Y89
65-68 BRIGGATE, LEEDS, LS1 6LH
LOYDGB21Y90
399 OXFORD STREET, LONDON, W1C 2BU
LOYDGB21Y91
82 MOUNT PLEASANT ROAD, TUNBRIDGE WELLS, TN1 1RP
LOYDGB21Y92
198-200 THE MARLOWES - HEMEL, HEMEL HEMPSTEAD, HP1 1BH
LOYDGB21Y93
802 OXFORD STREET, SWANSEA, SA1 3AF
LOYDGB21Y94
4 THE CROSS - WORCESTER, WR1 3PY, WORCESTER, WR1 3PY
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9 HIGH STREET, YEOVIL, BA20 1RN
LOYDGB21Y96
38 BLUE BOAR ROW, SALISBURY, SP1 1DB
LOYDGB21Y97
125 COLMORE ROW - BIRMINGHAM, B3, BIRMINGHAM, B3 3SF
LOYDGB21Y98
CONSORT HOUSE, CANONS HOUSE, FLOOR, BRISTOL, BS99 7LB
LOYDGB21Y99
CARDNET HOUSE, BASILDON, SS14 3HX
LOYDGB21Z01
WESTMINSTER HOUSE 11 PORTLAND, MANCHESTER, M1 3HU
LOYDGB21Z02
WESTMINSTER HOUSE 11 PORTLAND, MANCHESTER, M1 3HU
LOYDGB21Z03
ARIEL HOUSE 2138 COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM, B26 3JW
LOYDGB21Z04
CONSORT HOUSE, BRISTOL, BS99 2EN
LOYDGB21Z05
REGENTS HOUSE, BRISTOL, BS99 2EN
LOYDGB21Z06
REGENT HOUSE, BRISTOL, BS99 2EN
LOYDGB21Z07
GOLDINGS HOUSE, FLOOR 4, LONDON, SE1 2HB
LOYDGB21Z08
31/33 PERRYMOUNT ROAD - HAYWARDS, HAYWARDS HEATH, RH16 3SP
LOYDGB21Z09
ANDOVER SERVICE CENTRE, ANDOVER, SP10 1RE
LOYDGB21Z10
ANDOVER SERVICE CENTRE, ANDOVER, SP10 1RE
LOYDGB21Z11
BANK HOUSE, BRISTOL, BS1 2AN
LOYDGB21Z12
SUSSEX HOUSE, BRIGHTON, BN1 3XJ
LOYDGB21Z21
FLOOR 4, LONDON, EC2N 1HZ
LOYDGB21Z22
TAYLORS HOUSE, BOURNEMOUTH, BH8 8EA
LOYDGB21Z23
ST PAULS SQUARE, FLOOR 1, LIVERPOOL, L3 9SJ
LOYDGB21Z24
HESLINGTON HOUSE, WORTHING, BN11 1PS
LOYDGB21Z25
THE AVENUE, THE CROSS, WORCESTER, WR1 3PX
LOYDGB21Z26
GLADSTONE PLACE 36-38 UPPER, ST. ALBANS, AL1 3UU
LOYDGB21Z27
BLACK HORSE HOUSE, SWANSEA, SA7 9YP
LOYDGB21Z28
BUTT DYKE HOUSE, FLOOR 5, LEEDS, LS1 1NS
LOYDGB21Z29
BLACK HORSE HOUSE SANDYFORD ROAD, NEWCASTLE UPON TYNE, NE99 1ND
LOYDGB21Z30
GONVILLE PLACE 95-97 REGENT, CAMBRIDGE, CB2 1BQ
LOYDGB21Z32
40 SPRING GARDENS - MANCHESTER, MANCHESTER, M2 1EN
LOYDGB21Z33
GRAYLAW HOUSE, CANTERBURY, CT1 2UA
LOYDGB21Z34
BLACK HORSE HOUSE, FLOOR 3, GATWICK, RH6 0PA
LOYDGB21Z35
HORSEFAIR HOUSE, LONDON, W1J 5JW
LOYDGB21Z36
8-10 ROYAL PARADE, PLYMOUTH, PL1 1DS
LOYDGB21Z37
11 TREYEW ROAD, TRURO, TR1 3AN
LOYDGB21Z38
22-26 OCK STREET, ABINGDON, OX14 5AB
LOYDGB21Z39
125 COLMORE ROW - BIRMINGHAM, B3, BIRMINGHAM, B3 3SD
LOYDGB21Z40
HEATHSIDE, FLOOR 4, BRISTOL, BS1 5LF
LOYDGB21Z41
ST WILLIANS HOUSE, FLOOR 4, CARDIFF, CF10 5BH
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CRITERION HOUSE, CHELMSFORD, CM1 1JS
LOYDGB21Z43
53-57 RODNEY STREET - CHELTENHAM, CHELTENHAM, GL50 1JG
LOYDGB21Z45
BROADWALK HOUSE, EXETER, EX1 9UQ
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LISBON HOUSE, FLOOR 3, LEEDS, LS1 4LT
LOYDGB21Z50
BAILEY DRIVE, GILLINGHAM, ME8 0WG
LOYDGB21Z51
BAILEY DRIVE, GILLINGHAM, ME8 0WG
LOYDGB21Z52
BAILEY DRIVE, GILLINGHAM, ME8 0WG
LOYDGB21Z53
125 COLMORE ROW - BIRMINGHAM, B3, BIRMINGHAM, B3 3SF
LOYDGB21Z54
FLOOR 5, WEST END OFFICE, LONDON, EC2N 1HZ
LOYDGB21Z55
110 ST VINCENT STREET, GLASGOW, G2 5ER
LOYDGB21Z56
ETTRICK HOUSE 37 SOUTH GYLE, EDINBURGH, EH12 9DS
LOYDGB21Z57
BLOCK A, FLOOR 3 69 PORT HAMILTON, EDINBURGH, EH3 8YF
LOYDGB21Z58
WESTFIELD SHOPPING CENTRE, LONDON, E20 1EH
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ANDOVER, BX1 1LT
LOYDGB21Z63
BANK HOUSE, FLOOR 1, BRISTOL, BS1 2AN
LOYDGB21Z64
BANK HOUSE, FLOOR 1, BRISTOL, BS1 2AN
LOYDGB21Z67
BANK HOUSE, FLOOR 1, BRISTOL, BS1 2AN
LOYDGB21Z68
BANK HOUSE, FLOOR 1, BRISTOL, BS1 2AN
LOYDGB21Z71
BANK HOUSE, FLOOR 1, BRISTOL, BS1 2AN
LOYDGB21Z72
BANK HOUSE, FLOOR 1, BRISTOL, BS1 2AN
LOYDGB21Z77
BANK HOUSE, FLOOR 1, BRISTOL, BS1 2AN
LOYDGB21Z78
KINGSWAY - SCUNTHORPE, DN17 1AP, SCUNTHORPE, DN17 1AP
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LEEDS, LS1 1WU
LOYDGB21Z80
DP UAT TEST, LONDON, EC2N 1HZ
LOYDGB21Z81
WESTMINSTER HOUSE 11 PORTLAND, MANCHESTER, M1 3HU
LOYDGB21Z82
WESTMINSTER HOUSE 11 PORTLAND, MANCHESTER, M1 3HU
LOYDGB21Z83
DP UAT TEST, LONDON, EC2N 1HZ
LOYDGB21Z84
DP UAT TEST, LONDON, EC2N 1HZ
LOYDGB21Z85
DP UAT TEST, LONDON, EC2N 1HZ
LOYDGB21Z86
DP UAT TEST, LONDON, EC2N 1HZ
LOYDGB21Z87
BANK HOUSE, FLOOR 1, CATS TEST AREA, BRISTOL, BS1 2AN
LOYDGB21Z88
6 LOWTHER STREET, CARLISLE, CA3 8DB
LOYDGB21Z89
CHARTWELL HOUSE, FAREHAM, PO15 5TT
LOYDGB21Z90
ANDOVER SERVICE CENTRE, ANDOVER, SP10 1RE
LOYDGB21Z91
ANDOVER SERVICE CENTRE, ANDOVER, SP10 1RE
LOYDGB21Z92
ANDOVER SERVICE CENTRE, ANDOVER, SP10 1RE
LOYDGB21Z93
ANDOVER SERVICE CENTRE, ANDOVER, SP10 1RE
LOYDGB21Z94
43 WEST STREET, FAREHAM, PO16 0BE
LOYDGB21Z95
QUEENS ROAD QUADRANT, BRIGHTON, BN1 3XJ
LOYDGB21Z96
QUAY HOUSE THE WATERFRONT - MERRY, MERRY HILL, DY5 1XW
LOYDGB21Z97
WESTMINISTER HOUSE 11 PORTLAND, MANCHESTER, M1 3HU
LOYDGB21Z99
LEEDS
LOYDGB22CLS
LONDON
LOYDGB22TSY
FARNERS HOUSE, LONDON, EC3R 8BQ
LOYDGB22XXX
33 OLD BROAD STREET, LONDON, EC2N 1HZ
LOYDGB2EXXX
125 COLMORE ROW - BIRMINGHAM, B3, BIRMINGHAM, B3 3BD
LOYDGB2LBIB
BIRMINGHAM
LOYDGB2LCFC
48 CHISWELL STREET, LONDON, EC1Y 4XX
LOYDGB2LCOD
48 CHISWELL STREET, LONDON, EC1Y 4XX
LOYDGB2LCTY
125 COLMORE ROW - BIRMINGHAM, B3, BIRMINGHAM, B3 3SF
LOYDGB2LIOC
BIRMINGHAM
LOYDGB2LMON
BLAISE PASCAL HOUSE 100 PAVILION, NORTHAMPTON, NN4 7YP
LOYDGB2LXXX
125 COLMORE ROW - BIRMINGHAM, B3, BIRMINGHAM, B3 3SD
LOYDGBC1999
CANONS HOUSE, FLOOR 1, BRISTOL, BS1 5LL
LOYDGBC1XXX
PHOENIX HOUSE, BASILDON, SS14 3EZ
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