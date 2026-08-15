LOFNPS21XXX
Detaily kódu BIC/Swift banky LOTUS FINANCIAL INVESTMENT COMPANY LIMITED
Detaily kódu Swift
LOTUS FINANCIAL INVESTMENT COMPANY LIMITED
AL-SHARFA ST
LOFNPS21XXX
LOTUS FINANCIAL INVESTMENT COMPANY LIMITED
RAMALLAH
Banka LOTUS FINANCIAL INVESTMENT COMPANY LIMITED není v tuto chvíli podporována
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Kódy Swift banky LOTUS FINANCIAL INVESTMENT COMPANY LIMITED
Najděte kódy Swift různých poboček banky LOTUS FINANCIAL INVESTMENT COMPANY LIMITED.
Pobočky LOTUS FINANCIAL INVESTMENT COMPANY LIMITED
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.