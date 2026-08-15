LMLDZWHAXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky LION MICROFINANCE LIMITED

Přijmout peníze s WisePoslat s Wise

Detaily kódu Swift

Název pobočky

LION MICROFINANCE LIMITED

Adresa pobočky

FLOOR GF, CENTURY TOWERS

Kód pobočky

LMLDZWHAXXX

Název banky

LION MICROFINANCE LIMITED

Město

HARARE

LMLDZWHAXXX

Banka LION MICROFINANCE LIMITED není v tuto chvíli podporována

Wise již umožňuje posílat a přijímat platby ve více než 40 měnách a díky naší globální funkci pro USD lze snadno provádět převody v dolarech po celém světě.

Dejte mi vědět

Kódy Swift banky LION MICROFINANCE LIMITED

Najděte kódy Swift různých poboček banky LION MICROFINANCE LIMITED.

Pobočky LION MICROFINANCE LIMITED

LMLDZWHAXXX

FLOOR GF, CENTURY TOWERS, HARARE

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.