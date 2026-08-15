LLCLRUM2XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky CB GT BANK LLC

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

CB GT BANK LLC

Adresa pobočky

SEVERNAYA 321

Kód pobočky

LLCLRUM2XXX

Název banky

CB GT BANK LLC

Město

KRASNODAR

LLCLRUM2XXX

Banka CB GT BANK LLC není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky CB GT BANK LLC

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Pobočky CB GT BANK LLC

LLCLRUM2XXX

SEVERNAYA 321, KRASNODAR, 350015

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.