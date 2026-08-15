LLBAVECAXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky BANCO DEL ALBA

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

BANCO DEL ALBA

Adresa pobočky

AV. FRANCISCO SOLANO EDF. LOS

Kód pobočky

LLBAVECAXXX

Název banky

BANCO DEL ALBA

Město

SANTIAGO DE LEON DE CARACAS

LLBAVECAXXX

Banka BANCO DEL ALBA není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky BANCO DEL ALBA

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Pobočky BANCO DEL ALBA

LLBAVECAXXX

AV. FRANCISCO SOLANO EDF. LOS, SANTIAGO DE LEON DE CARACAS, 1050

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.