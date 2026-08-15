LIPKRU21XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky OPEN JOINT STOCK COMPANY 'LIPETSK REGIONAL BANK'

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

OPEN JOINT STOCK COMPANY 'LIPETSK REGIONAL BANK'

Adresa pobočky

PLEHANOVA PLOSCHAD 1

Kód pobočky

LIPKRU21XXX

Název banky

OPEN JOINT STOCK COMPANY 'LIPETSK REGIONAL BANK'

Město

LIPETSK

LIPKRU21XXX

Banka OPEN JOINT STOCK COMPANY 'LIPETSK REGIONAL BANK' není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky OPEN JOINT STOCK COMPANY 'LIPETSK REGIONAL BANK'

Najděte kódy Swift různých poboček banky OPEN JOINT STOCK COMPANY 'LIPETSK REGIONAL BANK'.

Pobočky OPEN JOINT STOCK COMPANY 'LIPETSK REGIONAL BANK'

LIPKRU21MOS

KOPTELSKIJ PEREULOK 1, 18/1, MOSCOW, 129090

LIPKRU21XXX

PLEHANOVA PLOSCHAD 1, LIPETSK, 398050

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.