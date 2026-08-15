LIPKRU21MOS
Detaily kódu BIC/Swift banky OPEN JOINT STOCK COMPANY 'LIPETSK REGIONAL BANK'
Detaily kódu Swift
OPEN JOINT STOCK COMPANY 'LIPETSK REGIONAL BANK'
KOPTELSKIJ PEREULOK 1, 18/1
LIPKRU21MOS
OPEN JOINT STOCK COMPANY 'LIPETSK REGIONAL BANK'
MOSCOW
Banka OPEN JOINT STOCK COMPANY 'LIPETSK REGIONAL BANK' není v tuto chvíli podporována
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Kódy Swift banky OPEN JOINT STOCK COMPANY 'LIPETSK REGIONAL BANK'
Najděte kódy Swift různých poboček banky OPEN JOINT STOCK COMPANY 'LIPETSK REGIONAL BANK'.
Pobočky OPEN JOINT STOCK COMPANY 'LIPETSK REGIONAL BANK'
LIPKRU21MOS
KOPTELSKIJ PEREULOK 1, 18/1, MOSCOW, 129090
LIPKRU21XXX
PLEHANOVA PLOSCHAD 1, LIPETSK, 398050
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.