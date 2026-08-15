KZBURU51XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky JOINT STOCK BANK KUZNETSKBUSINESSBANK (JOINT-STOCK COMPANY)

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

JOINT STOCK BANK KUZNETSKBUSINESSBANK (JOINT-STOCK COMPANY)

Adresa pobočky

KIROV A 89 - NOVOKUZNETSK

Kód pobočky

KZBURU51XXX

Název banky

JOINT STOCK BANK KUZNETSKBUSINESSBANK (JOINT-STOCK COMPANY)

Město

NOVOKUZNETSK

KZBURU51XXX

Banka JOINT STOCK BANK KUZNETSKBUSINESSBANK (JOINT-STOCK COMPANY) není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky JOINT STOCK BANK KUZNETSKBUSINESSBANK (JOINT-STOCK COMPANY)

Najděte kódy Swift různých poboček banky JOINT STOCK BANK KUZNETSKBUSINESSBANK (JOINT-STOCK COMPANY).

Pobočky JOINT STOCK BANK KUZNETSKBUSINESSBANK (JOINT-STOCK COMPANY)

KZBURU51XXX

KIROV A 89 - NOVOKUZNETSK, NOVOKUZNETSK, 654080

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.