KUZSRU51XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky KUZBASSHIMBANK

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

KUZBASSHIMBANK

Adresa pobočky

DVUZHILNOGO UL. 12

Kód pobočky

KUZSRU51XXX

Název banky

KUZBASSHIMBANK

Město

KEMEROVO

KUZSRU51XXX

Banka KUZBASSHIMBANK není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky KUZBASSHIMBANK

Najděte kódy Swift různých poboček banky KUZBASSHIMBANK.

Pobočky KUZBASSHIMBANK

KUZSRU51XXX

DVUZHILNOGO UL. 12, KEMEROVO, 650024

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.