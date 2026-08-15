KUZARU21XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky KUBANTORGBANK ZAO

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

KUBANTORGBANK ZAO

Adresa pobočky

MIRA ST. 35

Kód pobočky

KUZARU21XXX

Název banky

KUBANTORGBANK ZAO

Město

KRASNODAR

KUZARU21XXX

Banka KUBANTORGBANK ZAO není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky KUBANTORGBANK ZAO

Najděte kódy Swift různých poboček banky KUBANTORGBANK ZAO.

Pobočky KUBANTORGBANK ZAO

KUZARU21XXX

MIRA ST. 35, KRASNODAR, 350063

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.