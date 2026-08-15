KUUNRU21XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky KUBANSKIJ UNIVERSALNYJ BANK

Přijmout peníze s WisePoslat s Wise

Detaily kódu Swift

Název pobočky

KUBANSKIJ UNIVERSALNYJ BANK

Adresa pobočky

PUSHKINA UL 36

Kód pobočky

KUUNRU21XXX

Název banky

KUBANSKIJ UNIVERSALNYJ BANK

Město

KRASNODAR

KUUNRU21XXX

Banka KUBANSKIJ UNIVERSALNYJ BANK není v tuto chvíli podporována

Wise již umožňuje posílat a přijímat platby ve více než 40 měnách a díky naší globální funkci pro USD lze snadno provádět převody v dolarech po celém světě.

Dejte mi vědět

Kódy Swift banky KUBANSKIJ UNIVERSALNYJ BANK

Najděte kódy Swift různých poboček banky KUBANSKIJ UNIVERSALNYJ BANK.

Pobočky KUBANSKIJ UNIVERSALNYJ BANK

KUUNRU21XXX

PUSHKINA UL 36, KRASNODAR, 350063

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.