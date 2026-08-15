KURGRU4KXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky LLC BANK 'KURGAN'

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

LLC BANK 'KURGAN'

Adresa pobočky

GOGOLYA UL. 78

Kód pobočky

KURGRU4KXXX

Název banky

LLC BANK 'KURGAN'

Město

KURGAN

KURGRU4KXXX

Banka LLC BANK 'KURGAN' není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky LLC BANK 'KURGAN'

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Pobočky LLC BANK 'KURGAN'

KURGRU4KXXX

GOGOLYA UL. 78, KURGAN, 640000

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.