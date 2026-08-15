KUKRRU21XXX
Detaily kódu BIC/Swift banky CB 'KUBAN CREDIT' LTD
Detaily kódu Swift
CB 'KUBAN CREDIT' LTD
ORDZHONIKIDZE, KRASNOARMEJSKAYA
KUKRRU21XXX
CB 'KUBAN CREDIT' LTD
KRASNODAR
Banka CB 'KUBAN CREDIT' LTD není v tuto chvíli podporována
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Kódy Swift banky CB 'KUBAN CREDIT' LTD
Najděte kódy Swift různých poboček banky CB 'KUBAN CREDIT' LTD.
Pobočky CB 'KUBAN CREDIT' LTD
KUKRRU21XXX
ORDZHONIKIDZE, KRASNOARMEJSKAYA, KRASNODAR, 350000
KUKRRU22XXX
IM.ORDZHONIKIDZE STREET, KRASNODAR, 350000
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.