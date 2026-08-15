KRSBRU51XXX
Detaily kódu BIC/Swift banky PUBLIC JOINT STOCK COMPANY 'SBERBANK OF RUSSIA'
Detaily kódu Swift
PUBLIC JOINT STOCK COMPANY 'SBERBANK OF RUSSIA'
OBNORSKY STREET 22A
KRSBRU51XXX
PUBLIC JOINT STOCK COMPANY 'SBERBANK OF RUSSIA'
NOVOKUZNETSK
Banka PUBLIC JOINT STOCK COMPANY 'SBERBANK OF RUSSIA' není v tuto chvíli podporována
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Kódy Swift banky PUBLIC JOINT STOCK COMPANY 'SBERBANK OF RUSSIA'
Najděte kódy Swift různých poboček banky PUBLIC JOINT STOCK COMPANY 'SBERBANK OF RUSSIA'.
Pobočky PUBLIC JOINT STOCK COMPANY 'SBERBANK OF RUSSIA'
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.