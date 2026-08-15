KRSBRU51XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky PUBLIC JOINT STOCK COMPANY 'SBERBANK OF RUSSIA'

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

PUBLIC JOINT STOCK COMPANY 'SBERBANK OF RUSSIA'

Adresa pobočky

OBNORSKY STREET 22A

Kód pobočky

KRSBRU51XXX

Název banky

PUBLIC JOINT STOCK COMPANY 'SBERBANK OF RUSSIA'

Město

NOVOKUZNETSK

KRSBRU51XXX

Banka PUBLIC JOINT STOCK COMPANY 'SBERBANK OF RUSSIA' není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky PUBLIC JOINT STOCK COMPANY 'SBERBANK OF RUSSIA'

Najděte kódy Swift různých poboček banky PUBLIC JOINT STOCK COMPANY 'SBERBANK OF RUSSIA'.

Pobočky PUBLIC JOINT STOCK COMPANY 'SBERBANK OF RUSSIA'

KRSBRU51XXX

OBNORSKY STREET 22A, NOVOKUZNETSK, 654032

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.