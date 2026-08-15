KRANRU21MSW

Detaily kódu BIC/Swift banky JOINT STOCK COMPANY KRANBANK

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

JOINT STOCK COMPANY KRANBANK

Adresa pobočky

MYTISCHINSKAYA 1-YA 3

Kód pobočky

KRANRU21MSW

Název banky

JOINT STOCK COMPANY KRANBANK

Město

MOSCOW

KRANRU21MSW

Banka JOINT STOCK COMPANY KRANBANK není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky JOINT STOCK COMPANY KRANBANK

Najděte kódy Swift různých poboček banky JOINT STOCK COMPANY KRANBANK.

Pobočky JOINT STOCK COMPANY KRANBANK

KRANRU21MSW

MYTISCHINSKAYA 1-YA 3, MOSCOW, 129626

KRANRU21XXX

PROSPECT OF FRIEDRICH ENGELS 53, IVANOVO, 153000

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.