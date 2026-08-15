KLKORUM1XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky KLIENTSKY BANK

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

KLIENTSKY BANK

Adresa pobočky

PROSPEKT VERNADSKOGO 97

Kód pobočky

KLKORUM1XXX

Název banky

KLIENTSKY BANK

Město

MOSCOW

KLKORUM1XXX

Banka KLIENTSKY BANK není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky KLIENTSKY BANK

Najděte kódy Swift různých poboček banky KLIENTSKY BANK.

Pobočky KLIENTSKY BANK

KLKORUM1KRS

MIRA PROSPECTUS 152/2 POM. 37, KRASNOYARSK, 660021

KLKORUM1XXX

PROSPEKT VERNADSKOGO 97, MOSCOW, 119526

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.