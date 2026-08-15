KLECRU32XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky AO KLASSIK ECONOM BANK

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

AO KLASSIK ECONOM BANK

Adresa pobočky

FRUNZE 24 - VLADIKAVKAZ, NORTH

Kód pobočky

KLECRU32XXX

Název banky

AO KLASSIK ECONOM BANK

Město

VLADIKAVKAZ

KLECRU32XXX

Banka AO KLASSIK ECONOM BANK není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky AO KLASSIK ECONOM BANK

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Pobočky AO KLASSIK ECONOM BANK

KLECRU32XXX

FRUNZE 24 - VLADIKAVKAZ, NORTH, VLADIKAVKAZ, 362025

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.