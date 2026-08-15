KKBCKPP1XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky KOREA KWANGSON BANKING CORP.

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

KOREA KWANGSON BANKING CORP.

Adresa pobočky

KKBC BUILDING

Kód pobočky

KKBCKPP1XXX

Název banky

KOREA KWANGSON BANKING CORP.

Město

PYONGYANG

KKBCKPP1XXX

Banka KOREA KWANGSON BANKING CORP. není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky KOREA KWANGSON BANKING CORP.

Najděte kódy Swift různých poboček banky KOREA KWANGSON BANKING CORP..

Pobočky KOREA KWANGSON BANKING CORP.

KKBCKPP1XXX

KKBC BUILDING, PYONGYANG

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.