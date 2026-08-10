KHMIIRTHXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky MIDDLE EAST BANK

Přijmout peníze s WisePoslat s Wise

Detaily kódu Swift

Název pobočky

MIDDLE EAST BANK

Adresa pobočky

5TH STREET, AHMAD QASIR NO. 2

Kód pobočky

KHMIIRTHXXX

Název banky

MIDDLE EAST BANK

Město

TEHRAN

KHMIIRTHXXX

Banka MIDDLE EAST BANK není v tuto chvíli podporována

Wise již umožňuje posílat a přijímat platby ve více než 40 měnách a díky naší globální funkci pro USD lze snadno provádět převody v dolarech po celém světě.

Dejte mi vědět

Kódy Swift banky MIDDLE EAST BANK

Najděte kódy Swift různých poboček banky MIDDLE EAST BANK.

Pobočky MIDDLE EAST BANK

KHMIIRTHXXX

5TH STREET, AHMAD QASIR NO. 2, TEHRAN

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.