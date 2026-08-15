KHHWJOA1XXX
Detaily kódu BIC/Swift banky KHALED HASAN, HADI WASHAKA, AND MUWAFFAQ ABDEL JALEEL EXCHANGE CO.
Detaily kódu Swift
KHALED HASAN, HADI WASHAKA, AND MUWAFFAQ ABDEL JALEEL EXCHANGE CO.
ALRIDHA ST., QAL'A ALMADINA
KHHWJOA1XXX
KHALED HASAN, HADI WASHAKA, AND MUWAFFAQ ABDEL JALEEL EXCHANGE CO.
AMMAN
Banka KHALED HASAN, HADI WASHAKA, AND MUWAFFAQ ABDEL JALEEL EXCHANGE CO. není v tuto chvíli podporována
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Kódy Swift banky KHALED HASAN, HADI WASHAKA, AND MUWAFFAQ ABDEL JALEEL EXCHANGE CO.
Najděte kódy Swift různých poboček banky KHALED HASAN, HADI WASHAKA, AND MUWAFFAQ ABDEL JALEEL EXCHANGE CO..
Pobočky KHALED HASAN, HADI WASHAKA, AND MUWAFFAQ ABDEL JALEEL EXCHANGE CO.
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.