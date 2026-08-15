KGTBKPP1XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky GOLDEN TRIANGLE BANK

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

GOLDEN TRIANGLE BANK

Adresa pobočky

GTB BUILDING

Kód pobočky

KGTBKPP1XXX

Název banky

GOLDEN TRIANGLE BANK

Město

PYONGYANG

KGTBKPP1XXX

Banka GOLDEN TRIANGLE BANK není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky GOLDEN TRIANGLE BANK

Najděte kódy Swift různých poboček banky GOLDEN TRIANGLE BANK.

Pobočky GOLDEN TRIANGLE BANK

KGTBKPP1XXX

GTB BUILDING, PYONGYANG

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.