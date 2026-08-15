KGCBKPP1XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky KORYO CREDIT DEVELOPMENT BANK

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

KORYO CREDIT DEVELOPMENT BANK

Adresa pobočky

YANGGAKDO INTERNATIONAL HOTEL

Kód pobočky

KGCBKPP1XXX

Název banky

KORYO CREDIT DEVELOPMENT BANK

Město

PYONGYANG

KGCBKPP1XXX

Banka KORYO CREDIT DEVELOPMENT BANK není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky KORYO CREDIT DEVELOPMENT BANK

Najděte kódy Swift různých poboček banky KORYO CREDIT DEVELOPMENT BANK.

Pobočky KORYO CREDIT DEVELOPMENT BANK

KGCBKPP1XXX

YANGGAKDO INTERNATIONAL HOTEL, PYONGYANG

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.