KFIERU21XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky KIT FINANCE (JOINT STOCK COMPANY)

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

KIT FINANCE (JOINT STOCK COMPANY)

Adresa pobočky

MARATA 69-71 - ST. PETERSBURG

Kód pobočky

KFIERU21XXX

Název banky

KIT FINANCE (JOINT STOCK COMPANY)

Město

ST. PETERSBURG

KFIERU21XXX

Banka KIT FINANCE (JOINT STOCK COMPANY) není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky KIT FINANCE (JOINT STOCK COMPANY)

Najděte kódy Swift různých poboček banky KIT FINANCE (JOINT STOCK COMPANY).

Pobočky KIT FINANCE (JOINT STOCK COMPANY)

KFIERU21XXX

MARATA 69-71 - ST. PETERSBURG, ST. PETERSBURG, 191119

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.