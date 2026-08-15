KETORU41XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky KB KETOVSKIJ

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

KB KETOVSKIJ

Adresa pobočky

KRASINA UL. 19

Kód pobočky

KETORU41XXX

Název banky

KB KETOVSKIJ

Město

KETOVO

KETORU41XXX

Banka KB KETOVSKIJ není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky KB KETOVSKIJ

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Pobočky KB KETOVSKIJ

KETORU41XXX

KRASINA UL. 19, KETOVO, 641310

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.