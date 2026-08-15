KCBKKPP1XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky KORYO COMMERCIAL BANK LTD.

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

KORYO COMMERCIAL BANK LTD.

Adresa pobočky

KCB BUILDING, 1-DONG

Kód pobočky

KCBKKPP1XXX

Název banky

KORYO COMMERCIAL BANK LTD.

Město

PYONGYANG

KCBKKPP1XXX

Banka KORYO COMMERCIAL BANK LTD. není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky KORYO COMMERCIAL BANK LTD.

Najděte kódy Swift různých poboček banky KORYO COMMERCIAL BANK LTD..

Pobočky KORYO COMMERCIAL BANK LTD.

KCBKKPP1XXX

KCB BUILDING, 1-DONG, PYONGYANG

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.