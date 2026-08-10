KBIDIRTH050
Detaily kódu BIC/Swift banky KARAFARIN BANK
Detaily kódu Swift
KARAFARIN BANK
KBIDIRTH050
KARAFARIN BANK
TEHRAN
Banka KARAFARIN BANK není v tuto chvíli podporována
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Kódy Swift banky KARAFARIN BANK
Najděte kódy Swift různých poboček banky KARAFARIN BANK.
Pobočky KARAFARIN BANK
KBIDIRTH004
FEIZ SQ., MIR AVE 58, ISFAHAN, 8164987544
KBIDIRTH005
FARMANIYEH AVE CROSS LAVASANI AVE, TEHRAN, 1953835113
KBIDIRTH008
EMAM KHOMEINI AVE, OPPOSITE OF, TABRIZ, 5163986173
KBIDIRTH009
SHIRAZ VANAK SQUARE, NORTH SHIRAZ, TEHRAN, 1991817519
KBIDIRTH016
ZAFAR, TEHRAN, 1968634951
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.