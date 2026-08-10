KBIDIRTH004

Detaily kódu BIC/Swift banky KARAFARIN BANK

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

KARAFARIN BANK

Adresa pobočky

FEIZ SQ., MIR AVE 58

Kód pobočky

KBIDIRTH004

Název banky

KARAFARIN BANK

Město

ISFAHAN

KBIDIRTH004

Banka KARAFARIN BANK není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky KARAFARIN BANK

Najděte kódy Swift různých poboček banky KARAFARIN BANK.

Pobočky KARAFARIN BANK

KBIDIRTH004

FEIZ SQ., MIR AVE 58, ISFAHAN, 8164987544

KBIDIRTH005

FARMANIYEH AVE CROSS LAVASANI AVE, TEHRAN, 1953835113

KBIDIRTH008

EMAM KHOMEINI AVE, OPPOSITE OF, TABRIZ, 5163986173

KBIDIRTH009

SHIRAZ VANAK SQUARE, NORTH SHIRAZ, TEHRAN, 1991817519

KBIDIRTH016

ZAFAR, TEHRAN, 1968634951

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.