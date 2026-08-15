KAMHRUP1XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky KAMCHATKA, OOO KOMMERCHESKIJ BANK

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

KAMCHATKA, OOO KOMMERCHESKIJ BANK

Adresa pobočky

LETIYA OKTYABRYA AVENUE 50-1/2

Kód pobočky

KAMHRUP1XXX

Název banky

KAMCHATKA, OOO KOMMERCHESKIJ BANK

Město

PETROPAVLOVSK-KAMCHATSKY

KAMHRUP1XXX

Banka KAMCHATKA, OOO KOMMERCHESKIJ BANK není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky KAMCHATKA, OOO KOMMERCHESKIJ BANK

Najděte kódy Swift různých poboček banky KAMCHATKA, OOO KOMMERCHESKIJ BANK.

Pobočky KAMCHATKA, OOO KOMMERCHESKIJ BANK

KAMHRUP1XXX

LETIYA OKTYABRYA AVENUE 50-1/2, PETROPAVLOVSK-KAMCHATSKY, 683024

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.