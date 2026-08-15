KALGRU21XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky COMMERCIAL BANK 'KALUGA'

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

COMMERCIAL BANK 'KALUGA'

Adresa pobočky

RYLEEVA STREET 4

Kód pobočky

KALGRU21XXX

Název banky

COMMERCIAL BANK 'KALUGA'

Město

KALUGA

KALGRU21XXX

Banka COMMERCIAL BANK 'KALUGA' není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky COMMERCIAL BANK 'KALUGA'

Najděte kódy Swift různých poboček banky COMMERCIAL BANK 'KALUGA'.

Pobočky COMMERCIAL BANK 'KALUGA'

KALGRU21XXX

RYLEEVA STREET 4, KALUGA, 248030

KALGRU22XXX

RYLEEVA STREET 4, KALUGA, 248030

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.