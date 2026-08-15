KACORU21XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky KAMCOMBANK LLC

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

KAMCOMBANK LLC

Adresa pobočky

GIDROSTROITELEY 21 - NABEREZHNYE

Kód pobočky

KACORU21XXX

Název banky

KAMCOMBANK LLC

Město

NABEREZHNYE CHELNY

KACORU21XXX

Banka KAMCOMBANK LLC není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky KAMCOMBANK LLC

Najděte kódy Swift různých poboček banky KAMCOMBANK LLC.

Pobočky KAMCOMBANK LLC

KACORU21XXX

GIDROSTROITELEY 21 - NABEREZHNYE, NABEREZHNYE CHELNY, 423800

KACORU2NXXX

GIDROSTROITELEY 21 - NABEREZHNYE, NABEREZHNYE CHELNY, 423800

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.